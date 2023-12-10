Чорноморець - Колос онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Чорноморець (Одесса) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Черноморец.
Дата проведення матчу: 16.08.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Чорноморець (Одесса) та командою Колос (Ковалевка):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Колос у попередньому футбольному матчі 10.12.2023 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Бабич, Александр и Александр Постеев розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Зоря - 10.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.
Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Інгулець - 10.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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