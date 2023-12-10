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Чорноморець - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 16 серпня 2024, 15:30 - Черноморец
Головний суддя: Zabroda, Klim
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
0 - 0
Оновити
43'
Колос
Ковалевка
Хід матчу
21' Alefirenko, Daniil
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
48%
Нічия
21%
Колос
31%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 2 times, there have been 2 draws while Kolos Kovalivka have won 3 times. The goal difference is 7-6 in favour of Kolos Kovalivka.
  • Last season's matches: 1-0 (FC Chernomorets Odessa at home) and 2-0 (Kolos Kovalivka at home).
  • FC Chernomorets Odessa have lost 4 matches in a row.
  • When playing at home, FC Chernomorets Odessa have not lost to Kolos Kovalivka in their last 3 encounters.
  • FC Chernomorets Odessa have not managed to score in their last 4 matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 29% of their matches, Kolos Kovalivka in 16% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 29% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 16%.
  • The winner of their last meeting was FC Chernomorets Odessa.
  • On their last meeting FC Chernomorets Odessa won by 1 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 44% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Chernomorets Odessa has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 2, Kolos Kovalivka won 2, 1 draws.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.2 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 1 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and Kolos Kovalivka is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and Kolos Kovalivka is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.44 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 1.06 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Чорноморець
2
Перемог
6
Ігор
3
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
10.12.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Чорноморець 3 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.08.2024 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.08.2024 - 18:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Чорноморець 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Рух 2 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.05.2024 - 15:30 Чорноморець 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.08.2024 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Оболонь 2 - 2 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Зоря 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 ФК Минай 3 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 16:54 Колос 1 - 3 Завершено ЛНЗ П
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Головні події
21'
Alefirenko, Daniil
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
48%
Нічия
21%
Колос
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
  • 11
    Popov, Kiril
    Форвард
  • 86
    Udod, Danylo
    Захисник
  • 1
    Артур Рудько
    Воротар
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 22
    Arsic, Vladimir
    Захисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
  • 17
    Yanakov, Denys
    Форвард
  • 1
    Valentyn Horokh
    Воротар
  • 6
    Микита Бурда
    Захисник
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 81
    Yehor, Popravka
    Захисник
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 21
    Ігор Харатін
    Півзахисник
  • 20
    Gagnidze, Nika
    Півзахисник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
  • 70
    Paulauskas, Gytis
    Форвард
  • 77
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
    21
Запасні гравці
Тренери
  • Бабич, Александр
  • Александр Постеев
Статистика матчу
ЖК
1
Трансляція
36'
Велетень на швидкості зайшов до лівого флангу штрафного, однак удар блокували.
35'
Гоооол!!!
ГОЛ! Хобленко пів години готував удар із правого флангу штрафного з передачі Попова з глибини, але таки переграв воротаря.
32'
Удар у захисника від Велетня із зони перед штрафним.
30'
Команди обмінюються дальніми передачами.
27'
Велетень рукою підіграв собі перед чужим штрафним.
25'
Дуже невдала подача з правого флангу від Бутка.
23'
Возить м'яч на своїй половині колектив господарів.
20'
Жовта картка
Алефіренко навіщось лягнув Єрмакова п'ятою наосліп біля центральної лінії.
16'
Цуріков із лівого флангу подавав на ближню, але Єрмаков блокував м'яч на кутовий.
14'
Ох і важко шкутильгає Янаков після зіткнення з Поправкою на лівому фланзі атаки.
12'
Простріл із лівого флангу штрафного від Велетня в центрі спочатку завершив ударом у захисника Цуріков, а потім Поправка зробив те саме.
11'
Хобленко на лівому фланзі штрафного пробивав зльоту, але спрямував м'яч повз дальню стійку.
10'
Янаков поміж лініями перед чужим штрафним пробив здалеку до рук Гороху.
7'
Штрафний від Колосу з лівого флангу завершився серією відскоків та кутовим на лівому фланзі.
5'
Бутко фолом на правому фланзі захисту поклав на газон Велетня.
3'
Небезпечний момент
Закрутив над воротами Велетень м'яч, після передачі Паулаускаса до лівого флангу штрафного.
1'
Гості захопили контроль на початку гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Колос іде одинадцятим із 2 нічиїми — 2 очки.
Інфо
Чорноморець іде передостаннім із 2 поразками — 0 очок.
Запасні: Пахолюк, Мисак, Кукош, Шершень, Криворучко, Оріховський, Гусол, Ільїн, Салабай, Безбородько.
Колос: Горох — Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Харатін — Велетень, Гагнідзе, Алефіренко — Паулаускас.
Запасні: Вічний, Кайо, Калин, Лотоцький, Пшеничнюк, Савченко, Васильєв.
Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Арсич, Кисіль — Габелок, Єрмаков, Шпорн — Попов, Хобленко, Янаков.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Клим Заброда (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Чорноморець (Одеса, Україна) зіграють одеський Чорноморець та ковалівський Колос.
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Анонс матчу Чорноморець - Колос 16.08.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Чорноморець (Одесса) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 16.08.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Чорноморець (Одесса) та командою Колос (Ковалевка):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Колос у попередньому футбольному матчі 10.12.2023 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Бабич, Александр и Александр Постеев розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Колос можна подивитися 16.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Зоря - 10.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Інгулець - 10.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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