Динамо - Уніон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Уніон 18.07.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Поєдинок між командою Динамо (Киев) та командою Уніон (Берлин) проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 18.07.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Динамо (Киев) та командою Уніон (Берлин):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та Уніон у попередньому футбольному матчі 23.07.2021 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Попередній матч команди Динамо був зіграний проти Мамелоді Сандаунз - 17.07.2024, у рамках чемпіонату Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Уніон (Берлин)

Рік заснування Унион (Берлин): 1966

Країна: Германия

Тренер: Ненад Белица



Попередній матч команди Уніон був зіграний проти Фрайбург - 18.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Уніон.

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