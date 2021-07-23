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Динамо - Уніон онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 18 липня 2024, 18:00
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Уніон
Берлин
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
44%
Нічия
26%
Уніон
30%
Особисті зустрічі
Динамо
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Уніон
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
23.07.2021 - 18:00 Динамо 1 - 1 Завершено Уніон
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
17.07.2024 - 19:00 Динамо 1 - 0 Завершено Мамелоді Сандаунз В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
14.07.2024 - 15:00 Динамо 4 - 0 Завершено Брондбю В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
13.07.2024 - 17:15 Динамо 2 - 2 Завершено Шальке Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
10.07.2024 - 18:00 Динамо 0 - 0 Завершено Пандеборн Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Рух 1 - 2 Завершено Динамо В
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Останні матчі - Уніон
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
18.05.2024 - 16:30 Уніон 2 - 1 Завершено Фрайбург В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
11.05.2024 - 16:30 Кельн 3 - 2 Завершено Уніон П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
05.05.2024 - 16:30 Уніон 3 - 4 Завершено Бохум П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
28.04.2024 - 16:30 Боруссія 0 - 0 Завершено Уніон Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
20.04.2024 - 19:30 Уніон 1 - 5 Завершено Баварія П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
44%
Нічия
26%
Уніон
30%
Трансляція
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Динамо:
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Уніона:
П’ятий спаринг киян. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція контрольного матчу Динамо — Уніон.
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Останні матчі
Завершено 05:45 - Сьогодні Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1 Завершено 05:30 - Сьогодні Ванкувер Вайткепс Ванкувер Вайткепс 2 Спортинг Канзас-Сіті Спортинг Канзас-Сіті 1 Завершено 05:30 - Сьогодні Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 0 Динамо Х'юстон Динамо Х'юстон 1 Завершено 05:30 - Сьогодні Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 2 Сент-Луїс Сіті Сент-Луїс Сіті 0 Завершено 05:30 - Сьогодні Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі 3 Колорадо Репідз Колорадо Репідз 2

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Анонс матчу Динамо - Уніон 18.07.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Поєдинок між командою Динамо (Киев) та командою Уніон (Берлин) проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 18.07.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Динамо (Киев) та командою Уніон (Берлин):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та Уніон у попередньому футбольному матчі 23.07.2021 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній матч команди Динамо був зіграний проти Мамелоді Сандаунз - 17.07.2024, у рамках чемпіонату Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Уніон (Берлин)
Рік заснування Унион (Берлин): 1966
Країна: Германия
Тренер: Ненад Белица

Попередній матч команди Уніон був зіграний проти Фрайбург - 18.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Уніон.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Уніон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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