Шахтар - Ипсвич Таун онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Ипсвич Таун 20.07.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Ипсвич Таун проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 20.07.2024

Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Бешикташ - 17.07.2024, у рамках чемпіонату Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Ипсвич Таун



Минулий поєдинок команди Ипсвич Таун був зіграний проти Гаддерсфілд Таун - 04.05.2024, у рамках турніру Чемпіоншип 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ипсвич Таун.

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