  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Шахтар - Ипсвич Таун Дивитися онлайн
У тренді

Шахтар - Ипсвич Таун онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 20 липня 2024, 15:00
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
0 - 0
Оновити
8'
Ипсвич Таун
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
30%
Нічия
30%
Ипсвич Таун
39%
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
17.07.2024 - 19:33 Шахтар 1 - 0 Завершено Бешикташ В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
14.07.2024 - 18:15 Шахтар 5 - 0 Завершено Сaykur Rizespor В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
11.07.2024 - 18:30 Шахтар 0 - 1 Завершено Бачка Топола П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
06.07.2024 - 19:30 Шахтар 1 - 1 Завершено Хайдук Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
29.06.2024 - 18:30 Шахтар 4 - 1 Завершено Сараєво В
Показати більше
Останні матчі - Ипсвич Таун
Чемпіоншип 2023/2024
04.05.2024 - 14:30 Ипсвич Таун 2 - 0 Завершено Гаддерсфілд Таун В
Чемпіоншип 2023/2024
30.04.2024 - 22:00 Ковентрі Сіті 1 - 2 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіоншип 2023/2024
27.04.2024 - 22:00 Халл Сіті 3 - 3 Завершено Ипсвич Таун Н
Чемпіоншип 2023/2024
13.04.2024 - 17:00 Ипсвич Таун 1 - 1 Завершено Мідлсбро Н
Чемпіоншип 2023/2024
10.04.2024 - 21:45 Ипсвич Таун 0 - 0 Завершено Уотфорд Н
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
30%
Нічия
30%
Ипсвич Таун
39%
Трансляція
4'
Офсайд
Траоре відправив мʼяч у сітку після прострілу Кевіна, але взяття воріт не зарахували через офсайд.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Іпсвіча: Вортон (в), Берджесс, Бернс, Вулфенден, Девіс, Джонсон, Морсі (к), Тейлор, Харнесс, Херст, Чаплін. Головний тренер — Кіран Маккена.
Запасні: Баглай (в), Твардовський (в), Грам, Фарина, Козік, Савченко, Франьїч, Лацабідзе, Степаненко, Егіналду, Швед, Глущенко, Назарина, Педріньйо, Невертон.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник — Азаров, Матвієнко (к), Бондар, Вінісіус — Бондаренко — Кевін, Судаков, Марлон, Зубков — Траоре. Головний тренер — Маріно Пушич.
Для Шахтаря це буде 6-й спаринг на зборах. Раніше гірники обіграли Сараєво (4:1), зіграли внічию з Хайдуком (1:1), з мінімальним подружжям 1:0 здолали Бачку-Тополу та Бешикташ, а також розгромили Різеспор 5:0.
Відзначимо, що в минулому сезоні Іпсвіч посів 2-е місце в Чемпіоншипі, і таким чином, підвищився в АПЛ. Також варто відзначити, що це буде перший літній спаринг англійської команди на зборах
Інфо
Матч розпочнеться о 15:00!
Добрий день усім! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн спарингу, в якому Шахтар зіграє з англійським Іпсвічем
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 21:30 - Вчора Шльонськ Шльонськ 1 Лехія Лехія 1 Завершено 22:00 - 18.07.2024 Сараєво Сараєво 2 Актобе Актобе 3 Завершено 21:45 - 18.07.2024 Derry City Derry City 2 Брунос Мегпайс Брунос Мегпайс 1 Завершено 21:15 - 18.07.2024 Марібор Марібор 2 Ботєв Ботєв 2 Завершено 21:00 - 18.07.2024 Вікінгур Вікінгур 2 Лієпая Лієпая 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 12 000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Шахтар - Ипсвич Таун 20.07.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Ипсвич Таун проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 20.07.2024
Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Ипсвич Таун можна подивитися 20.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Ипсвич Таун, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Бешикташ - 17.07.2024, у рамках чемпіонату Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Ипсвич Таун

Минулий поєдинок команди Ипсвич Таун був зіграний проти Гаддерсфілд Таун - 04.05.2024, у рамках турніру Чемпіоншип 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ипсвич Таун.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Ипсвич Таун онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.