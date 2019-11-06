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Шахтар - Динамо онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 26 липня 2024, 20:00
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Загреб
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
44%
Нічия
25%
Динамо
31%
Особисті зустрічі
Шахтар
0
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2021
06.11.2019 - 22:00 Динамо 3 - 3 Завершено Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
22.10.2019 - 19:55 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо
Контрольные матчи сборной 2017/2018
24.01.2018 - 10:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Динамо
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
20.07.2024 - 15:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Ипсвич Таун П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
17.07.2024 - 19:33 Шахтар 1 - 0 Завершено Бешикташ В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
14.07.2024 - 18:15 Шахтар 5 - 0 Завершено Сaykur Rizespor В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
11.07.2024 - 18:30 Шахтар 0 - 1 Завершено Бачка Топола П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
06.07.2024 - 19:30 Шахтар 1 - 1 Завершено Хайдук Н
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Останні матчі - Динамо
Чемпіонат Хорватії 2023/2024
26.05.2024 - 18:30 Динамо 3 - 3 Завершено Рудеш Н
Чемпіонат Хорватії 2023/2024
18.05.2024 - 20:10 Славен Белупо 2 - 3 Завершено Динамо В
Чемпіонат Хорватії 2023/2024
11.05.2024 - 20:30 Динамо 1 - 0 Завершено Осієк В
Чемпіонат Хорватії 2023/2024
05.05.2024 - 20:30 Рієка 1 - 2 Завершено Динамо В
Чемпіонат Хорватії 2023/2024
27.04.2024 - 18:00 Вараждін 0 - 1 Завершено Динамо В
Показати більше
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
44%
Нічия
25%
Динамо
31%
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Твардовський — Педро Енріке, Франьїч, Грам, Тобіас — Назарина — Невертон, Глущенко, Педріньйо, Швед — Егіналду. Головний тренер — Маріно Пушич.
Інфо
Стартовий склад Динамо:
Заключний спаринг «гірників». UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію контрольного матчу між Шахтарем і Динамо Загреб.
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Останні матчі
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Анонс матчу Шахтар - Динамо 26.07.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою Динамо (Загреб) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 26.07.2024
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Шахтар (Донецк) та командою Динамо (Загреб):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та Шахтар у попередньому футбольному матчі 06.11.2019 закінчилось з наступним результатом: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Ипсвич Таун - 20.07.2024, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ипсвич Таун.

Команда гостей

Назва: Динамо (Загреб)
Рік заснування Динамо (Загреб): 1945
Країна: Хорватия
Тренер: Зоран Мамич

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Рудеш - 26.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Хорватії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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