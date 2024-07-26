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Шахтар - Динамо онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 27 липня 2024, 20:00
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Загреб
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
37%
Нічия
27%
Динамо
37%
Особисті зустрічі
Шахтар
0
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
26.07.2024 - 20:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2021
06.11.2019 - 22:00 Динамо 3 - 3 Завершено Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
22.10.2019 - 19:55 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо
Контрольные матчи сборной 2017/2018
24.01.2018 - 10:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Динамо
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
26.07.2024 - 20:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Динамо П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
20.07.2024 - 15:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Ипсвич Таун П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
17.07.2024 - 19:33 Шахтар 1 - 0 Завершено Бешикташ В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
14.07.2024 - 18:15 Шахтар 5 - 0 Завершено Сaykur Rizespor В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
11.07.2024 - 18:30 Шахтар 0 - 1 Завершено Бачка Топола П
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Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
26.07.2024 - 20:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Динамо В
Чемпіонат Хорватії 2023/2024
26.05.2024 - 18:30 Динамо 3 - 3 Завершено Рудеш Н
Чемпіонат Хорватії 2023/2024
18.05.2024 - 20:10 Славен Белупо 2 - 3 Завершено Динамо В
Чемпіонат Хорватії 2023/2024
11.05.2024 - 20:30 Динамо 1 - 0 Завершено Осієк В
Чемпіонат Хорватії 2023/2024
05.05.2024 - 20:30 Рієка 1 - 2 Завершено Динамо В
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
37%
Нічия
27%
Динамо
37%
Трансляція
Інфо
Запасні Шахтаря: Баглай, Грам, Фарина, Лацабідзе, Егіналду, Глущенко, Педріньйо.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевін, Траоре.
Вчора команди також грали між собою, і матч завершився перемогою Динамо 1:0
Зазначимо, що це останній спаринг гірників на літніх зборах. Після нього команда повернеться до України
Інфо
Матч пройде в Загребі та розпочнеться о 20:00
Доброго вечора всім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн товариського матчу, в якому Шахтар зіграє з Динамо Загреб
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Останні матчі
Завершено 21:45 - Вчора Брюгге Брюгге 1 Мехелен Мехелен 1 Завершено 20:00 - Вчора Шахтар Шахтар 0 Динамо Динамо 1 Завершено 19:00 - Вчора Залаэгерсег Залаэгерсег 0 MTK Budapest MTK Budapest 1 Завершено 18:00 - Вчора Епіцентр Епіцентр 3 ФК Минай ФК Минай 4 Завершено 15:30 - Вчора Лівий Берег Лівий Берег 2 Металіст 1925 Металіст 1925 1

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Анонс матчу Шахтар - Динамо 27.07.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою Динамо (Загреб) проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 27.07.2024
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Шахтар (Донецк) та командою Динамо (Загреб):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Динамо у попередньому футбольному матчі 26.07.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти Динамо - 26.07.2024, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Динамо (Загреб)
Рік заснування Динамо (Загреб): 1945
Країна: Хорватия
Тренер: Зоран Мамич

Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Шахтар - 26.07.2024, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

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