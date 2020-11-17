Ірак - Україна онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ірак - Україна 24.07.2024, Олимпиада

Поєдинок між командою Ірак та командою Україна проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Олимпиада 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 24.07.2024

Час початку матчу: 20:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ірак

Країна: Ирак



Попередній поєдинок команди Ірак був зіграний проти Узбекистан - 17.11.2020, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2019/2020 та закінчився перемогою команди Узбекистан.

Команда гостей

Назва: Україна

Країна: Украина

Тренер: Александр Петраков



Минулий матч команди Україна був зіграний проти Італія - 21.07.2024, у рамках турніру 2024/2025 та закінчився перемогою команди Україна.

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