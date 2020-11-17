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Ірак - Україна онлайн трансляція матчу

Олимпиада - 24 липня 2024, 20:00
Рейтинг матчу:
Ірак
До початку
00 : 00 : 00
Україна
Хто переможе?
79 Користувачів зробило свій вибір
Ірак
16%
Нічия
14%
Україна
70%
Останні матчі - Ірак
Міжнародні товариські матчі 2019/2020
17.11.2020 - 16:00 Узбекистан 2 - 1 Завершено Ірак П
Міжнародні товариські матчі 2018
09.09.2019 - 19:00 Ірак 0 - 0 Завершено Узбекистан Н
Міжнародні товариські матчі 2019
10.06.2019 - 15:00 Ірак 0 - 0 Завершено Лівія Н
Міжнародні товариські матчі 2019
07.06.2019 - 21:00 Туніс 2 - 0 Завершено Ірак П
Міжнародні товариські матчі 2019
26.03.2019 - 17:00 Ірак 3 - 2 Завершено Йорданія В
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Хто переможе?
79 Користувачів зробило свій вибір
Ірак
16%
Нічия
14%
Україна
70%
Трансляція
Наші суперники по групі Аргентина та Марокко в шаленому матчі зіграли внічию 2-2. Маємо всі шанси опинитися на першій сходинці сьогодні.
Запасні: Аль-Рекабе (в), Абдель Амір, Аль-Імам, Джассім, Лавенд, Мохаммед, Саад.
Інфо
Стартовий склад Іраку: Хассан — Алі, Макназі, Оджаїмі, Тахсін, Саадун — Мухтар, Амін, Баєш, Мохаммед — Хуссейн (к). Головний тренер — Радхі Шенайшіл.
Запасні: Єрмаков (в), Сич, Очеретько, Краснопір, Салюк, Велетень, Федор.
Інфо
Стартовий склад України: Фесюн — Мартинюк, Батагов, Таловєров, Крупський — Рубчинський, Михайленко, Криськів — Брагару, Сікан (к), Хлань. Головний тренер — Руслан Ротань.
Україна потрапила на турнір у якості півфіналіста молодіжного Чемпіонату Європи. Ірак став бронзовим призером Кубку Азії U23.
Стартуємо на Олімпіаді. UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1-го раунду групового етапу Олімпійських ігор Ірак — Україна.
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Анонс матчу Ірак - Україна 24.07.2024, Олимпиада

Поєдинок між командою Ірак та командою Україна проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Олимпиада 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 24.07.2024
Час початку матчу: 20:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ірак
Країна: Ирак

Попередній поєдинок команди Ірак був зіграний проти Узбекистан - 17.11.2020, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2019/2020 та закінчився перемогою команди Узбекистан.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Минулий матч команди Україна був зіграний проти Італія - 21.07.2024, у рамках турніру 2024/2025 та закінчився перемогою команди Україна.

Слідкуйте за результатами матчу Ірак - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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