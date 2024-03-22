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Україна - Марокко онлайн трансляція матчу

Олимпиада - 27 липня 2024, 18:00
Рейтинг матчу:
Україна
0 - 0
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15'
Марокко
Хід матчу
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Україна
50%
Нічия
18%
Марокко
32%
Особисті зустрічі
Україна
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Марокко
Молодіжна збірна 2025
22.03.2024 - 20:08 Україна 1 - 0 Завершено Марокко
Збірна України 2017/2018
31.05.2018 - 21:00 Марокко 0 - 0 Завершено Україна
Останні матчі - Україна
Євро U-19 2024/2025
25.07.2024 - 21:00 Франція 1 - 0 Завершено Україна П
Олимпиада 2024/2025
24.07.2024 - 20:00 Ірак 2 - 1 Завершено Україна П
Євро U-19 2024/2025
21.07.2024 - 21:00 Україна 3 - 2 Завершено Італія В
Євро U-19 2024/2025
18.07.2024 - 17:30 Норвегія 0 - 0 Завершено Україна Н
Євро U-19 2024/2025
15.07.2024 - 21:00 Північна Ірландія 0 - 0 Завершено Україна Н
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Останні матчі - Марокко
Чемпіонат світу 2025
07.06.2024 - 22:00 Марокко 2 - 1 Завершено Замбія В
Міжнародні товариські матчі 2024
27.03.2024 - 00:00 Марокко 0 - 0 Завершено Mauritania Н
Міжнародні товариські матчі 2024
23.03.2024 - 00:00 Марокко 1 - 0 Завершено Ангола В
Молодіжна збірна 2025
22.03.2024 - 20:08 Україна 1 - 0 Завершено Марокко П
Кубок Африки 2024
24.01.2024 - 22:00 Замбія 0 - 1 Завершено Марокко В
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Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Україна
50%
Нічия
18%
Марокко
32%
Трансляція
13'
Удар від Хланя з правого флангу штрафного на ближній стійці відбив Каджоуї.
11'
Вище воріт полетів удар Хакімі із штрафного з правого флангу.
10'
Мартинюк плечем у обличчя зустрів Еза на лівому фланзі оборони.
8'
Батагов не дав Езу пробити з правого флангу штрафного. Кутовий.
6'
Бен Сегір штовхнув у спину Хланя на лівому фланзі оборони.
4'
Без натяків на гру в атаці від обох команд наразі.
2'
Уахді штовхнув на газон на правому фланзі атаки Хлань.
1'
Контроль м'яча від Марокко на старті гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Марокко обіграло Аргентину (2:1).
Інфо
У першому турі Україна програла Іраку (1:2).
Запасні: Ганімі, Некаш, Тахіф, Бухуарі, Акхомаш, Кехта, Маухуб.
Марокко U-23: Ель-Каджоуї — Хакімі, Ель-Аззузі, Букамір, Ель-Уахді — Річардсон, Таргаллін, Ель-Ханнусс — Бен Сегір, Рахімі, Еззалзулі.
Запасні: Єрмаков, Таловєров, Сич, Очеретько, Краснопір, Велетень, Федор.
Україна U-23: Фесюн — Крупський, Салюк, Батагов, Мартинюк — Криськів, Рубчинський, Михайленко — Хлань, Сікан, Брагару.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Саїд Мартінес (Гондурас) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру групового етапу Олімпійських ігор-2024 у рамках групи B. На полі стадіону Жоффруа Гишар (Сент-Етьєн, Франція) зіграють Україна U-23 та Марокко U-23.
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Останні матчі
Завершено 21:45 - Вчора Брюгге Брюгге 1 Мехелен Мехелен 1 Завершено 20:00 - Вчора Шахтар Шахтар 0 Динамо Динамо 1 Завершено 19:00 - Вчора Залаэгерсег Залаэгерсег 0 MTK Budapest MTK Budapest 1 Завершено 18:00 - Вчора Епіцентр Епіцентр 3 ФК Минай ФК Минай 4 Завершено 15:30 - Вчора Лівий Берег Лівий Берег 2 Металіст 1925 Металіст 1925 1

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Анонс матчу Україна - Марокко 27.07.2024, Олимпиада

Матч між командою Україна та командою Марокко проходитиме в рамках турніру по футболу: Олимпиада 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 27.07.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Україна та командою Марокко:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Марокко залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Марокко у попередньому футбольному матчі 22.03.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Минулий матч команди Україна був зіграний проти Франція - 25.07.2024, у рамках турніру 2024/2025 та закінчився перемогою команди Франція.

Команда гостей

Назва: Марокко
Країна: Марокко
Тренер: Валид Реграги

Попередній поєдинок команди Марокко був зіграний проти Замбія - 07.06.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат світу 2025 та закінчився перемогою команди Марокко.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Марокко онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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