Україна - Аргентина онлайн трансляція матчу

Матч між командою Україна та командою Аргентина проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Олимпиада 2024/2025 .
Дата проведення матчу: 30.07.2024
Час початку матчу: 18:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Минулий поєдинок команди Україна був зіграний проти Марокко - 27.07.2024, у рамках чемпіонату Олимпиада 2024/2025 та закінчився перемогою команди Україна.
Назва: Аргентина
Країна: Аргентина
Тренер: Лионель Скалони
Попередній матч команди Аргентина був зіграний проти - 15.07.2024, у рамках турніру Копа Америка 2024 та закінчився перемогою команди Аргентина.
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