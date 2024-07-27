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Україна - Аргентина онлайн трансляція матчу

Олимпиада - 30 липня 2024, 18:00
Рейтинг матчу:
Україна
0 - 0
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27'
Аргентина
Хід матчу
Хто переможе?
112 Користувачів зробило свій вибір
Україна
53%
Нічия
17%
Аргентина
30%
Останні матчі - Україна
Олимпиада 2024/2025
27.07.2024 - 18:00 Україна 2 - 1 Завершено Марокко В
Євро U-19 2024/2025
25.07.2024 - 21:00 Франція 1 - 0 Завершено Україна П
Олимпиада 2024/2025
24.07.2024 - 20:00 Ірак 2 - 1 Завершено Україна П
Євро U-19 2024/2025
21.07.2024 - 21:00 Україна 3 - 2 Завершено Італія В
Євро U-19 2024/2025
18.07.2024 - 17:30 Норвегія 0 - 0 Завершено Україна Н
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Останні матчі - Аргентина
Копа Америка 2024
15.07.2024 - 04:15 Аргентина 1 - 0 Завершено Colombia В
Копа Америка 2024
10.07.2024 - 03:00 Аргентина 2 - 0 Завершено Канада В
Копа Америка 2024
05.07.2024 - 04:00 Аргентина 1 - 1 Завершено Еквадор Н
Копа Америка 2024
30.06.2024 - 03:00 Аргентина 2 - 0 Завершено Peru В
Копа Америка 2024
26.06.2024 - 04:00 Chile 0 - 1 Завершено Аргентина В
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Новини команд
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Нам потрібна перемога. Стартові склади команд на матч Олімпіади Україна - Аргентина 30.07.2024 в 16:43 Нам потрібна перемога. Стартові склади команд на матч Олімпіади Україна - Аргентина Очікується битва
Хто переможе?
112 Користувачів зробило свій вибір
Україна
53%
Нічия
17%
Аргентина
30%
Трансляція
26'
25'
24'
Знову розіграли штрафний українці, Брагару вийшов на подачу, але ніхто з партнерів не дістався до його верхового пасу.
17'
Криськів і Батагов повторили оригінальний розіграш штрафного з першого туру. Захисник збірної України пробивав приблизно з 11 метрів, мʼяч влучив у скупчення суперників.
15'
Є підозра на травму в Мартинюка. Не хотілося б втрачати єдиного номінального лівого захисника.
11'
Альварес отримав мʼяч на межі штрафного та дуже класно пробив. Сильно, технічно, але все ж таки повз площину.
9'
З другого поверху могла прийти загроза нашим воротам, але Гонду замість удару вирішив виконати скидання. Це була помилка.
6'
Провалився наш лівий фланг захисту, але Сімеоне не зміг цим скористатися. Його простріл не знайшов адресата.
3'
Аргентина безпечно контролює мʼяч на своїй половині поля.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
УАФ повідомила, що згідно з регламентом турніру Україна таки випереджає Марокко на даний момент. Це трохи підвищує шанси нашої збірної на прохід далі.
Інфо
Арбітр — Дахане Бейда (Мавританія).
Запасні: Єрмаков (в), Велетень, Краснопір, Очеретько, Сич, Федор.
Інфо
Стартовий склад України: Фесюн — Мартинюк, Батагов, Таловєров, Крупський — Рубчинський, Михайленко, Криськів — Брагару, Сікан (к), Хлань. Головний тренер — Руслан Ротань.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Аргентини: Рульї — Солер, Отаменді (к), Ді Чезаре, Лухан — Альмада, Медіна, Фернандес, Сімеоне — Альварес, Гонду. Головний тренер — Хав'єр Маскерано.
Ситуація в групі максимально напружена: усі чотири команди мають по три очки. При цьому Україна посідає третє місце як найменш дисциплінована команда.
Україна розпочала Олімпіаду з ганебної поразки в матчі з Іраком, потім частково реабілітувалася, перемігши в меншості Марокко.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу Олімпійського футбольного турніру між Україною і Аргентиною.
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Останні матчі
Завершено 20:00 - Вчора Ракув Ракув 0 Краковія Краковія 1 Завершено 21:15 - 28.07.2024 Корона Корона 0 Легія Легія 1 Завершено 20:15 - 28.07.2024 Вестерло Вестерло 3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0 Завершено 19:50 - 28.07.2024 Kecskemeti TE Kecskemeti TE 0 Фегервар Фегервар 0 Завершено 19:50 - 28.07.2024 Diosgyori Diosgyori 2 Пакш Пакш 2

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Анонс матчу Україна - Аргентина 30.07.2024, Олимпиада

Матч між командою Україна та командою Аргентина проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Олимпиада 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 30.07.2024
Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Україна - Аргентина можна подивитися 30.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Олимпиада. Текстову трансляцію матчу Україна - Аргентина, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Минулий поєдинок команди Україна був зіграний проти Марокко - 27.07.2024, у рамках чемпіонату Олимпиада 2024/2025 та закінчився перемогою команди Україна.

Команда гостей

Назва: Аргентина
Країна: Аргентина
Тренер: Лионель Скалони

Попередній матч команди Аргентина був зіграний проти - 15.07.2024, у рамках турніру Копа Америка 2024 та закінчився перемогою команди Аргентина.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Аргентина онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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