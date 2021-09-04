Франція - Україна онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Франція та командою Україна проходитиме в рамках турніру по футболу: 2024/2025 .
Дата проведення матчу: 25.07.2024
Час початку матчу: 21:00
Історія протистоянь між клубами Франція та командою Україна:
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Україна та Франція у попередньому футбольному матчі 04.09.2021 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Минулий поєдинок команди Франція був зіграний проти Іспанія - 09.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.
Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Попередній матч команди Україна був зіграний проти Ірак - 24.07.2024, у рамках турніру Олимпиада 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ірак.
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