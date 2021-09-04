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Франція - Україна онлайн трансляція матчу

Євро U-19 - 25 липня 2024, 21:00
Рейтинг матчу:
Франція
До початку
00 : 00 : 00
Україна
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Франція
25%
Нічия
22%
Україна
53%
Особисті зустрічі
Франція
4
Перемог
9
Ігор
2
Перемог
Україна
Чемпіонат світу 2022
04.09.2021 - 21:45 Україна 1 - 1 Завершено Франція
Чемпіонат світу 2022
24.03.2021 - 21:45 Франція 1 - 1 Завершено Україна
Міжнародні товариські матчі 2019/2020
07.10.2020 - 22:10 Франція 7 - 1 Завершено Україна
Молодіжна збірна 2016/2017
02.09.2016 - 22:00 Україна 1 - 0 Завершено Франція
Останні матчі - Франція
Останні матчі - Україна
Олимпиада 2024/2025
24.07.2024 - 20:00 Ірак 2 - 1 Завершено Україна П
Євро U-19 2024/2025
21.07.2024 - 21:00 Україна 3 - 2 Завершено Італія В
Євро U-19 2024/2025
18.07.2024 - 17:30 Норвегія 0 - 0 Завершено Україна Н
Євро U-19 2024/2025
15.07.2024 - 21:00 Північна Ірландія 0 - 0 Завершено Україна Н
Євро 2024 2024
26.06.2024 - 19:00 Україна 0 - 0 Завершено Бельгія Н
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Новини команд
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Франція
25%
Нічия
22%
Україна
53%
Трансляція
Інфо
Переможець гратиме в фіналі проти Іспанії.
Інфо
Франція була першою в групі з Іспанією, Туреччиною та Данією.
Інфо
Україна була другою в групі з Італією, Норвегією та Північною Ірландією.
Ішмаел Барбара (Мальта) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію півфінального поєдинку чемпіонату Європи U-19. На полі стадіону Віндзор Парк (Белфаст Північна, Ірландія) зіграють Франція та Україна.
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Останні матчі
Завершено 21:30 - Вчора Servette Servette 3 Янг Бойз Янг Бойз 1 Завершено 21:15 - Вчора Цельє Цельє 1 Слован Слован 1 Завершено 21:00 - Вчора АЕК АЕК 4 Інтер Інтер 3 Завершено 21:00 - Вчора Лудогорець Лудогорець 2 Динамо Динамо 0 Завершено 20:30 - Вчора ПАОК ПАОК 3 Борац Борац 2

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Анонс матчу Франція - Україна 25.07.2024,

Поєдинок між командою Франція та командою Україна проходитиме в рамках турніру по футболу: 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 25.07.2024
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Франція та командою Україна:

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Україна та Франція у попередньому футбольному матчі 04.09.2021 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Франція - Україна можна подивитися 25.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат . Текстову трансляцію матчу Франція - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Минулий поєдинок команди Франція був зіграний проти Іспанія - 09.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Попередній матч команди Україна був зіграний проти Ірак - 24.07.2024, у рамках турніру Олимпиада 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ірак.

Слідкуйте за результатами матчу Франція - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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