Франція - Україна онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Франція - Україна 25.07.2024,

Поєдинок між командою Франція та командою Україна проходитиме в рамках турніру по футболу: 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 25.07.2024

Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Франція та командою Україна:

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Україна та Франція у попередньому футбольному матчі 04.09.2021 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Франція

Країна: Франция

Тренер: Дидье Дешам



Минулий поєдинок команди Франція був зіграний проти Іспанія - 09.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Команда гостей

Назва: Україна

Країна: Украина

Тренер: Александр Петраков



Попередній матч команди Україна був зіграний проти Ірак - 24.07.2024, у рамках турніру Олимпиада 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ірак.

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