Кривбас - Вікторія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Кривбас - Вікторія 08.08.2024, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Вікторія (Пльзень) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 08.08.2024

Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Кривбас (Кривой Рог) та командою Вікторія (Пльзень):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Вікторія, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Вікторія у попередньому футбольному матчі 28.01.2024 закінчилось з рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Чорноморець - 03.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Вікторія (Пльзень)

Рік заснування Виктория (Пльзень): 1911

Країна: Чехия

Тренер: Карел Крейчи



Попередній матч команди Вікторія був зіграний проти "Фіорентина" - 18.04.2024, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Фіорентина".

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