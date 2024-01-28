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Кривбас - Вікторія онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 08 серпня 2024, 21:00 - Стадион Металлург
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
0 - 0
Оновити
12'
Вікторія
Пльзень
Хід матчу
Хто переможе?
61 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
62%
Нічия
20%
Вікторія
18%
Цікаві факти
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Viktoria Plzen have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 46% of their matches, FC Viktoria Plzen in 46% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 46% of halftimes, FC Viktoria Plzen wins 46%.
  • The winner of their last meeting was FC Viktoria Plzen.
  • On their last meeting FC Viktoria Plzen won by 3 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When FC Viktoria Plzen leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When FC Viktoria Plzen is down 1-0 away, they win 45% of their matches.
  • FC Viktoria Plzen's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.91 goals when playing at home and FC Viktoria Plzen scores 2.32 goals when playing away (on average).
  • FC Viktoria Plzen haven't lost in their last 4 games.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Кривбас
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Вікторія
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
28.01.2024 - 17:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Вікторія
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.08.2024 - 18:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Кривбас 3 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 13:20 Кривбас 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.05.2024 - 13:35 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Кривбас П
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Останні матчі - Вікторія
Ліга конференцій 2023/2024
18.04.2024 - 19:45 Фіорентина 2 - 0 Завершено Вікторія П
Ліга конференцій 2023/2024
11.04.2024 - 19:45 Вікторія 0 - 0 Завершено Фіорентина Н
Ліга конференцій 2023/2024
14.03.2024 - 19:45 Вікторія 0 - 0 Завершено Servette Н
Ліга конференцій 2023/2024
07.03.2024 - 22:00 Servette 0 - 0 Завершено Вікторія Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
28.01.2024 - 17:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Вікторія В
Показати більше
Хто переможе?
61 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
62%
Нічия
20%
Вікторія
18%
Трансляція
6'
4'
Непогану атаку провів Кривбас, але Вакулко не дали завдати завершального удару. Цілий натовп суперників кинувся на капітана Кривбасу.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Грають у Кошице, Словаччина.
Запасні: Маханьков (в), Хома (в), Аморосо, Бандейра, Драмбаєв, Кожушко, Луньов, По, Соса, Хомченовський.
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Кліщук — Дібанго, Стецьков, Романчук, Понєдєльнік — Бізімана — Микитишин, Твердохліб, Вакулко (к), Кузик — Аду. Головний тренер — Юрій Вернидуб.
Запасні: Вігеле (в), Шілгави (в), Мецоко, Рікардіньйо, Сене, Бельйо, Вашулін, Москера, Міка, Слончик, Сойка, Їрка.
Інфо
Стартовий склад Вікторії: Тврдонь — Ємелка, Гранач, Две — Копіц, Калвах (к), Черв, Гавел — Панос, Шульц — Видра. Головний тренер — Мірослав Коубек.
Сьогодні дізнаємось, чи не забув Вернидуб, як обігрувати більш майстерних суперників. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи Кривбас — Вікторія Пльзень.
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Анонс матчу Кривбас - Вікторія 08.08.2024, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Вікторія (Пльзень) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 08.08.2024
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Кривбас (Кривой Рог) та командою Вікторія (Пльзень):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Вікторія, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Вікторія у попередньому футбольному матчі 28.01.2024 закінчилось з рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Вікторія можна подивитися 08.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Вікторія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Чорноморець - 03.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Вікторія (Пльзень)
Рік заснування Виктория (Пльзень): 1911
Країна: Чехия
Тренер: Карел Крейчи

Попередній матч команди Вікторія був зіграний проти "Фіорентина" - 18.04.2024, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Фіорентина".

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Вікторія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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