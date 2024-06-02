Лівий Берег - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Матч між командою Лівий Берег (Киев) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 .
Дата проведення матчу: 26.07.2024
Час початку матчу: 15:30
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина
Минулий матч команди Лівий Берег був зіграний проти Оболонь - 02.06.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Попередній матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Верес - 25.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.
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