Лівий Берег - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Лівий Берег - Металіст 1925 26.07.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Лівий Берег (Киев) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 26.07.2024

Час початку матчу: 15:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)

Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017

Країна: Украина



Минулий матч команди Лівий Берег був зіграний проти Оболонь - 02.06.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Попередній матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Верес - 25.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.

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