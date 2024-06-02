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Лівий Берег - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 26 липня 2024, 15:30
Головний суддя: Омельченко, Александр
Рейтинг матчу:
Лівий Берег
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Металіст 1925
Харьков
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
32%
Нічия
24%
Металіст 1925
43%
Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.06.2024 - 16:00 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.05.2024 - 18:27 Оболонь 1 - 0 Завершено Лівий Берег П
Перша ліга України 2023/2024
24.05.2024 - 13:00 Лівий Берег 2 - 1 Завершено Епіцентр В
Перша ліга України 2023/2024
18.05.2024 - 13:00 Карпати 3 - 3 Завершено Лівий Берег Н
Перша ліга України 2023/2024
10.05.2024 - 15:30 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Прикарпаття Н
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Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 2 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Металіст 1925 3 - 3 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.05.2024 - 15:30 Чорноморець 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 18:00 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 18:30 Кривбас 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Показати більше
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
32%
Нічия
24%
Металіст 1925
43%
Трансляція
Інфо
Арбітр — Олександр Омельченко.
Запасні: Фастов (в), Астахов, Швець, Сідней, Биков, Співаков, Галас, Куліш, Когут, Фесенко, Литовченко, Колесник.
Інфо
Стартовий склад Лівого берега: Механів — Дударенко, Якимів, Самар, Соколов — Дедух (к), Банада — Когут, Синиця, Войцеховський — Сухоручко. Головний тренер — Віталій Первак.
Запасні: Потімков (в), Коваленко (в), Жичиков, Курило, Безуглий, Когут, Стень, Панченко, Смітюх, Сидоров.
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925: Мозіль — Капінус, Кравець, Моура, Борячук, Юрченко, Чурко, Пасіч, Гармаш, Фрімпонг, Імереков (к). Головний тренер — Віктор Скрипник.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція півфіналу «Турніру чотирьох» Лівий берег – Металіст 1925.
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Останні матчі
Завершено 22:15 - Вчора Брейдаблік Брейдаблік 1 Дріта Дріта 2 Завершено 22:00 - Вчора Сараєво Сараєво 0 Спартак Спартак 0 Завершено 22:00 - Вчора Хайдук Хайдук 2 Havnar Boltfelag Havnar Boltfelag 0 Завершено 21:45 - Вчора Сент-Патрікс Сент-Патрікс 3 Вадуц Вадуц 1 Завершено 21:30 - Вчора Аякс Аякс 1 Войводина Войводина 0

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Анонс матчу Лівий Берег - Металіст 1925 26.07.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Лівий Берег (Киев) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 26.07.2024
Час початку матчу: 15:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Минулий матч команди Лівий Берег був зіграний проти Оболонь - 02.06.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Попередній матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Верес - 25.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.

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