Епіцентр - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Епіцентр - ФК Минай 26.07.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Епіцентр (Каменец-Подольский) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 26.07.2024

Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд Nagorniak, Sergii и Ljubenovic, Zeljko розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Епіцентр (Каменец-Подольский)

Рік заснування Епіцентр (Каменец-Подольский): 1960

Країна: Украина



Минулий поєдинок команди Епіцентр був зіграний проти Верес - 02.06.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)

Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015

Країна: Украина

Тренер: Желько Любенович



Минулий матч команди ФК Минай був зіграний проти Кривбас - 25.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

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