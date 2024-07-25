Епіцентр - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Матч між командою Епіцентр (Каменец-Подольский) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 .
Дата проведення матчу: 26.07.2024
Час початку матчу: 18:00
Для здобуття перемоги тренери команд Nagorniak, Sergii и Ljubenovic, Zeljko розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Епіцентр (Каменец-Подольский)
Рік заснування Епіцентр (Каменец-Подольский): 1960
Країна: Украина
Минулий поєдинок команди Епіцентр був зіграний проти Верес - 02.06.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.
Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович
Минулий матч команди ФК Минай був зіграний проти Кривбас - 25.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.
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