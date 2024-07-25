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Епіцентр - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 26 липня 2024, 18:00
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
Епіцентр
Каменец-Подольский
0 - 0
Оновити
8'
ФК Минай
Минай
Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Епіцентр
35%
Нічия
31%
ФК Минай
35%
Прогноз на матч
Останні матчі - Епіцентр
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.06.2024 - 17:00 Верес 3 - 1 Завершено Епіцентр П
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.05.2024 - 15:30 Епіцентр 1 - 1 Завершено Верес Н
Перша ліга України 2023/2024
24.05.2024 - 13:00 Лівий Берег 2 - 1 Завершено Епіцентр П
Перша ліга України 2023/2024
18.05.2024 - 13:00 Епіцентр 1 - 3 Завершено Інгулець П
Перша ліга України 2025
10.05.2024 - 12:00 Вікторія 1 - 1 Завершено Епіцентр Н
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Кривбас 3 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 ФК Минай 3 - 2 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 13:00 Ворскла 2 - 3 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.05.2024 - 18:00 Верес 3 - 1 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Чорноморець В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Епіцентр
35%
Нічия
31%
ФК Минай
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Chernobaj, Sergiy
  • 4
    Moroz, Vladyslav
    Захисник
  • 2
    Zhmuyda, Oleksandr
    Захисник
  • 28
    Lipovuz, Andriy
    Півзахисник
  • 9
    Kravchuk, Danylo
    Форвард
  • 20
    Kristin, Vladislav
    Захисник
  • 21
    Kristin, Stanislav
    Півзахисник
  • Bezhenar, Andriy
    Півзахисник
  • 18
    Myronyuk, Mykola
    Півзахисник
  • 50
    Євген Запорожець
    Півзахисник
  • 88
    Protsiv, Maksym Serhiiovych
    Півзахисник
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Захисник
  • 3
    Prokopchuk, Kyrylo
    Захисник
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Захисник
  • 8
    Matyushenko, Ivan
  • 97
    Korablin, Timur
    Півзахисник
  • 17
    Vorobchak, Nazariy
    Півзахисник
  • 99
    Владислав Вакула
    Півзахисник
  • 21
    Dvorovenko, Vladyslav
    Захисник
  • 19
    Gunichev, Yegor
    Форвард
  • 2
    Дмитро Пріхна
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Nagorniak, Sergii
  • Ljubenovic, Zeljko
Трансляція
6'
Офсайд
Гунічев отримав передачу за спини захисникам до правого флангу штрафного в офсайд, після чого перекинув ворота.
5'
Небезпечний момент
Прокопчук закинув із глибини до лівого флангу штрафного на Гунічева, а той низом пробив у ближній кут, але Чернобай забрав.
3'
Небезпечний момент
Поперечина! Удар Запорожця з лівого кута штрафного закрутився у верхній каркас.
2'
Епіцентр розігрує м'яч на старті зустрічі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Переможець у фіналі гратиме проти Лівого берега.
Запасні: Росул, Кисіль, Скиба, Шалфєєв, Ременяк, Тищук, Рязанцев, Рожко, Демиденко.
Минай: Бандура — Дмитрук, Чуєв, Прокопчук, Дворовенко — Пріхна, Кораблін, Матюшенко — Воробчак, Гунічев, Вакула.
Запасні: Бушняк, Савчук, Равлик, Павлученко, Полюлях, Григоращук, Климець, Бендера.
Епіцентр: Чернобай — Жмуйда, В. Кристін, Мороз, С. Кристін — Миронюк, Ліповуз, Беженар — Проців, Кравчук, Запорожець.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Андрій Коваленко (Полтава, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію перехідного поєдинку Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Авангард (Рівне, Україна) зіграють кам'янець-подільський Епіцентр та закарпатський Минай.
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Останні матчі
Завершено 15:30 - Сьогодні Лівий Берег Лівий Берег 2 Металіст 1925 Металіст 1925 1 Завершено 22:15 - Вчора Брейдаблік Брейдаблік 1 Дріта Дріта 2 Завершено 22:00 - Вчора Сараєво Сараєво 0 Спартак Спартак 0 Завершено 22:00 - Вчора Хайдук Хайдук 2 Havnar Boltfelag Havnar Boltfelag 0 Завершено 21:45 - Вчора Сент-Патрікс Сент-Патрікс 3 Вадуц Вадуц 1

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Анонс матчу Епіцентр - ФК Минай 26.07.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Епіцентр (Каменец-Подольский) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 26.07.2024
Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд Nagorniak, Sergii и Ljubenovic, Zeljko розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Епіцентр (Каменец-Подольский)
Рік заснування Епіцентр (Каменец-Подольский): 1960
Країна: Украина

Минулий поєдинок команди Епіцентр був зіграний проти Верес - 02.06.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович

Минулий матч команди ФК Минай був зіграний проти Кривбас - 25.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Епіцентр - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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