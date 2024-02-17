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Борнмут - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 25 серпня 2024, 16:00 - Виталити Стадион
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
1 - 0
Оновити
40'
Ньюкасл
Ньюкасл
Хід матчу
13' Christie, Ryan
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
35%
Нічия
30%
Ньюкасл
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Newcastle United is 2-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 1 times, there have been 3 draws while Newcastle United have won 2 times. The goal difference is 10-8 in favour of Newcastle United.
  • During the last 13 meetings, AFC Bournemouth have won 3 times, there have been 5 draws while Newcastle United have won 5 times. The goal difference is 19-17 in favour of Newcastle United.
  • Last season's matches: 2-0 (AFC Bournemouth at home) and 2-2 (Newcastle United at home).
  • Newcastle United have a winning streak of 3 matches.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Newcastle United have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 26% of their matches, Newcastle United in 42% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 26% of halftimes, Newcastle United wins 42%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Newcastle United has better performance than AFC Bournemouth.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 1, Newcastle United won 1, 3 draws.
  • AFC Bournemouth scores 1.2 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 1 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Newcastle United is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Newcastle United is 0.4.
  • AFC Bournemouth scores 1.65 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.69 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Борнмут
3
Перемог
14
Ігор
5
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 17:00 Ньюкасл 2 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 1 Завершено Ньюкасл
Кубок англійської ліги 2022/2023
20.12.2022 - 21:45 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Челсі 2 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.05.2024 - 14:30 Арсенал 3 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.04.2024 - 16:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 17:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Брентфорд 2 - 4 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.05.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 17:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.05.2024 - 17:00 Бернлі 1 - 4 Завершено Ньюкасл В
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Головні події
Christie, Ryan
13'
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
35%
Нічия
30%
Ньюкасл
35%
Склади команд
1
Нето
3
Kerkez, Milos
5
Senesi, Marcos
27
Ілля Забарний
28
Araujo, Julian
4
Cook, Lewis
10
Christie, Ryan
19
Kluivert, Justin
16
Tavernier, Marcus
24
Semenyo, Antoine
9
Evanilson
22
Pope, Nick
21
Livramento, Tino
17
Еміль Крафт
33
Деніел Берн
25
Kelly, Lloyd
36
Longstaff, Sean
39
Guimaraes, Bruno
7
Joelinton
23
Murphy, Jacob
14
Александер Ісак
10
Gordon, Anthony
Стартовий склад
  • 9
    Evanilson
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
    13
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 5
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 28
    Araujo, Julian
    Захисник
  • 1
    Нето
    Воротар
  • 23
    Murphy, Jacob
    Півзахисник
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
  • 10
    Gordon, Anthony
  • 36
    Longstaff, Sean
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 7
    Joelinton
    Форвард
  • 21
    Livramento, Tino
    Захисник
  • 17
    Еміль Крафт
    Захисник
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 25
    Kelly, Lloyd
    Захисник
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Эдди Хау
Статистика матчу
3
Штрафні
6
6
Фоли
3
1
ЖК
46%
Володіння м'ячем
54%
1
Удари в отвір
1
2
Удари повз
1
1
Кутові
3
1
Сейви
1
1
Блоковано ударів
Трансляція
39'
Борнмут захопив контроль м'яча.
37'
Гоооол!!!
ГОЛ! Семеньйо самотужки затягнув м'яч до правого флангу штрафного, після чого його простріл пропустили до воротарського на Таверньєра.
36'
Крафт прочитав передачу до лівого флангу штрафного.
34'
Семеньйо бив у падінні на завершення подачі з правого флангу, але спрямував м'яч на трибуни.
33'
Небезпечний момент
Таверньєр пробив із штрафного в стінку, від якої м'яч полетів на кутовий повз ліву стійку.
31'
Лонгстафф влетів у Крісті перед власним штрафним.
29'
Керкез пошкодив руку в підкаті проти Мерфі на лівому фланзі оборони.
27'
Небезпечний момент
Поперечина! Семеньйо на правому фланзі фінтами розкидав двох суперників, після чого крутив у дальній, але поцілив у поперечину.
23'
Закидання Сенесі з власної половини на лівий фланг атаки дісталось Поупу.
21'
Пошкодження в Крісті після зіткнення в центрі поля.
20'
Гордон не пішов за прострілом Ісака з правого флангу штрафного на дальню стійку.
19'
Небезпечний момент
Еванілсон із гострого кута на лівому фланзі штрафного перевірив реакцію Поупа.
17'
Пас на Крісті до лівого флангу штрафного перехопив Гімараєс.
15'
Борнмут намагається позиційно атакувати.
13'
Жовта картка
Крісті руками хапав Гімараєса в центрі поля.
12'
Небезпечний момент
Крафт закинув за спину Сенесі до правого флангу штрафного з власної половини на Ісака, який бив у дальній, але Нето відбив.
10'
Дуже обережний початок гри, яким і буде весь матч, напевно.
8'
Небезпечний момент
Рикошет від Араухо під час подачі Ісака з правого флангу, яку головою завершив Гордон у воротарському, полетів над воротами.
7'
Борнмут тримає м'яч під тиском.
5'
Штовхнув у спину Лівраменто на лівому фланзі оборони Таверньєр.
3'
Фол Еванілсона проти Крафта під час закидання до правого флангу атаки.
1'
Забарний підстрахував Сенесі, повз якого проштовхнув м'яч Ісак до лівого флангу штрафного.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Ньюкасл до цього обіграв Саутгемптон (1:0).
Інфо
Борнмут до цього зіграв унічию проти Ноттінгем Форест (1:1).
Запасні: Радді, Тріпп'єр, Таргетт, Голл, А. Мерфі, Барнс, Альмірон, Віллок, Осула.
Ньюкасл: Поуп — Лівраменто, Келлі, Берн, Крафт — Лонгстафф, Гімараес, Жоелінтон — Дж. Мерфі, Ісак, Гордон.
Запасні: Траверс, Гейсен, Сміт, Гілл, Скотт, Уаттара, Сіністерра, Джеббісон, Ентоні.
Борнмут: Нето — Араухо, Забарний, Сенесі, Керкез — Крісті, Кук — Семеньйо, Таверньєр, Клюйверт — Еванілсон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Девід Кут (Ноттінгем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Виталити Стедіум (Борнмут, Англія) зіграють Борнмут та Ньюкасл.
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Анонс матчу "Борнмут" - "Ньюкасл" 25.08.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 25.08.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ньюкасл" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 17.02.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Ньюкасл" можна подивитися 25.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 17.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Попередній поєдинок команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Саутгемптон" - 17.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Ньюкасл" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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