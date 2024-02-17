Борнмут - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

23.08.2024 в 14:00

Едді Гау про майбутнє Тріпп'єра у Ньюкаслі: Трансферне вікно завжди непередбачуване, але я хочу, щоб він залишився тут

До кінця літа дізнаємось де продовжить свою кар'єру захисник