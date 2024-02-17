Борнмут - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Виталити Стадион.
Дата проведення матчу: 25.08.2024
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ньюкасл" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 17.02.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 17.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау
Попередній поєдинок команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Саутгемптон" - 17.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".
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