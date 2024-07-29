Лівий Берег - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Матч між командою Лівий Берег (Киев) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 .
Дата проведення матчу: 30.07.2024
Час початку матчу: 18:00
Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Ljubenovic, Zeljko розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина
Минулий поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Металіст 1925 - 26.07.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.
Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович
Попередній матч команди ФК Минай був зіграний проти Епіцентр - 26.07.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Минай.
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