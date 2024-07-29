Лівий Берег - ФК Минай онлайн трансляція матчу

29.07.2024 в 22:38 Лівий Берег - Минай. Анонс і прогноз фіналу за місце в УПЛ на 30.07.2024 Лівий Берег - Минай. Прогноз і анонс матчу ⋉ 30.07.2024 ⋊ Фінал за місце в УПЛ на UA-Футбол