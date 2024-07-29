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Лівий Берег - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 липня 2024, 18:00
Головний суддя: Andreevich, Sandor Alexander
Рейтинг матчу:
Лівий Берег
Киев
1 - 0
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27'
ФК Минай
Минай
Хід матчу
20' Sukhoruchko, Danyil
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
38%
Нічия
18%
ФК Минай
44%
Цікаві факти
  • FC Levy Bereg Kyiv have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Minaj have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 1st half in 42% of their matches, FC Minaj in 15% of their matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 42% of halftimes, FC Minaj wins 15%.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Premier League, FC Minaj has better performance than FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Minaj's performance of the last 5 matches is better than FC Levy Bereg Kyiv's.
  • FC Levy Bereg Kyiv scores 2.19 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.82 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.07.2024 - 15:30 Лівий Берег 2 - 1 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.06.2024 - 16:00 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.05.2024 - 18:27 Оболонь 1 - 0 Завершено Лівий Берег П
Перша ліга України 2023/2024
24.05.2024 - 13:00 Лівий Берег 2 - 1 Завершено Епіцентр В
Перша ліга України 2023/2024
18.05.2024 - 13:00 Карпати 3 - 3 Завершено Лівий Берег Н
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.07.2024 - 18:00 Епіцентр 3 - 4 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Кривбас 3 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 ФК Минай 3 - 2 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 13:00 Ворскла 2 - 3 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.05.2024 - 18:00 Верес 3 - 1 Завершено ФК Минай П
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Головні події
ГООЛ! Sukhoruchko, Danyil
20'
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
38%
Нічия
18%
ФК Минай
44%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Максим Механів
    Воротар
  • 2
    Олег Соколов
    Захисник
  • 5
    Samar, Valeriy
    Захисник
  • 97
    Андрій Якимів
    Півзахисник
  • 3
    Олександр Дударенко
    Захисник
  • 18
    Dedukh, Ruslan
    Півзахисник
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 19
    Kogut, Mikola
  • 96
    Олег Синиця
    Півзахисник
  • 11
    Владислав Войцеховський
    Форвард
  • 21
    Sukhoruchko, Danyil
    Форвард
    20
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Захисник
  • 22
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 3
    Prokopchuk, Kyrylo
    Захисник
  • 16
    Shalfieiev, Yegor
    Півзахисник
  • 8
    Matyushenko, Ivan
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Захисник
  • 21
    Dvorovenko, Vladyslav
    Захисник
  • 97
    Korablin, Timur
    Півзахисник
  • 7
    Gunichev, Yegor
    Форвард
  • 99
    Владислав Вакула
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Виталий Первак
  • Ljubenovic, Zeljko
Трансляція
23'
Минай утратив ініціативу на м'ячі.
21'
Небезпечний момент
Бандура не дав м'ячу відскочити йому за комірець у ворота, коли пішло закидання з глибини атаки суперників.
19'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сухорчуко в порожні добивав відскок від Бандури, який парирував удар головою на дальній, після подачі кутового з лівого флангу.
18'
Небезпечний момент
Сухоручко в центрі штрафного розстрілював Бандуру з відскоку від прострілу з лівого флангу, але влучив саме у воротаря.
15'
Бандура перед воротарським забрав подачу з правого флангу від Войцеховського.
13'
Небезпечний момент
Поперечина! Кораблін на правому фланзі штрафного розібрався з ударом у поперечину.
11'
Позиційні атаки тривають від Миная.
9'
Із розіграшу штрафного на правому фланзі Когут подав повз дальню стійку.
7'
Ривок Гунічева через лівий фланг Якимів перевів у аут.
5'
Минай продовжує позиційні атаки.
3'
Простріл Синиці з лівого флангу від нього ж і полетів на лицьову в підсумку.
1'
Гості тримають м'яч в атаці.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Переможець гратиме в цьому сезоні УПЛ.
Запасні: Росул, Кисіль, Демиденко, Ременяк, Воробчак, Рожко, Рязанцев, Тищук, Пріхна.
Минай: Бандура — Чуєв, Скиба, Прокопчук, Дворовенко — Шалфєєв, Кораблін, Матюшенко — Дмитрук, Гунічев, Вакула.
Запасні: Фастов, Сташків, Астахов, Швець, Сіднней, Співаков, Галас, Куліш, Ів. Когут, Литовченко, Фесенко, Колесник.
Лівий берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Дударенко — Банада, Дедух — Войцеховський, Синиця, М. Когут — Сухоручко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Минай до цього обіграв Епіцентр у серії пенальті.
Інфо
Лівий берег до цього обіграв Металіст 1925 у серії пенальті.
Олександр Шандор (Львів, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію перехідного поєдинку Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Авангард (Рівне, Україна) зіграють київський Лівий берег та закарпатський Минай.
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Анонс матчу Лівий Берег - ФК Минай 30.07.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Лівий Берег (Киев) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 30.07.2024
Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Ljubenovic, Zeljko розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лівий Берег - ФК Минай можна подивитися 30.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Лівий Берег - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Минулий поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Металіст 1925 - 26.07.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович

Попередній матч команди ФК Минай був зіграний проти Епіцентр - 26.07.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Слідкуйте за результатами матчу Лівий Берег - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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