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Райо Вальєкано - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 27 серпня 2024, 22:30 - Тереза Риверо
Головний суддя: Цесар Сото Градо
Рейтинг матчу:
Райо Вальєкано
Мадрид
1 - 0
Оновити
24'
Барселона
Барселона
Хід матчу
10' Lopez, Unai
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Райо Вальєкано
32%
Нічия
32%
Барселона
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Rayo Vallecano and FC Barcelona when Rayo Vallecano is playing at home is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Rayo Vallecano and FC Barcelona is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Rayo Vallecano playing at home, Rayo Vallecano have won 4 times, there have been 4 draws while FC Barcelona have won 9 times. The goal difference is 41-18 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 33 meetings, Rayo Vallecano have won 6 times, there have been 6 draws while FC Barcelona have won 21 times. The goal difference is 89-28 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 1-1 (Rayo Vallecano at home) and 3-0 (FC Barcelona at home).
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches away from home.
  • When playing at home, Rayo Vallecano have not lost to FC Barcelona in their last 3 encounters.
  • FC Barcelona have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Rayo Vallecano wins 1st half in 18% of their matches, FC Barcelona in 42% of their matches.
  • Rayo Vallecano wins 18% of halftimes, FC Barcelona wins 42%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 3 goals.
  • When Rayo Vallecano leads 1-0 at home, they win in 37% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Rayo Vallecano is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Rayo Vallecano.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Rayo Vallecano's.
  • Rayo Vallecano have lost just 1 of their last 5 games against FC Barcelona (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Rayo Vallecano won 2, FC Barcelona won 1, 2 draws.
  • Rayo Vallecano have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Rayo Vallecano.
  • Rayo Vallecano scores 0.8 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1 goals against Rayo Vallecano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Rayo Vallecano and FC Barcelona is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Rayo Vallecano and FC Barcelona is 0.8.
  • Rayo Vallecano scores 0.95 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.86 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Райо Вальєкано
3
Перемог
19
Ігор
14
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершено Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.11.2023 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.04.2023 - 23:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.08.2022 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано
Останні матчі - Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.08.2024 - 22:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.08.2024 - 20:00 Реал Сосьєдад 1 - 2 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.05.2024 - 19:30 Райо Вальєкано 0 - 1 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
15.05.2024 - 20:30 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Гранада В
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.08.2024 - 20:00 Барселона 2 - 1 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
17.08.2024 - 22:30 Валенсія 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.05.2024 - 22:00 Севілья 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.05.2024 - 22:30 Альмерія 0 - 2 Завершено Барселона В
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Головні події
ГООЛ! Lopez, Unai
10'
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Райо Вальєкано
32%
Нічия
32%
Барселона
37%
Склади команд
1
Cardenas, Dani
22
Espino, Alfonso
16
Mumin, Abdul
24
Lejeune, Florian
20
Balliu, Ivan
23
Valentin, Oscar
17
Lopez, Unai
18
Garcia, Alvaro
7
Palazon, Isi
19
De Frutos, Jorge
14
Camello, Sergio
1
Ter Stegen, Marc-Andre
23
Kounde, Jules
2
Cubarsi, Pau
5
Martinez, Inigo
35
Martin, Gerard
28
Bernal, Marc
8
Pedri
19
Yamal, Lamine
11
Raphinha
7
Torres, Ferran
9
Роберт Левандовскі
Стартовий склад
  • 14
    Camello, Sergio
    Форвард
  • 18
    Garcia, Alvaro
  • 7
    Palazon, Isi
    Форвард
  • 19
    De Frutos, Jorge
    Форвард
  • 23
    Valentin, Oscar
  • 17
    Lopez, Unai
    10
  • 22
    Espino, Alfonso
  • 16
    Mumin, Abdul
    Захисник
  • 24
    Lejeune, Florian
    Захисник
  • 20
    Balliu, Ivan
  • 1
    Cardenas, Dani
    Воротар
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 28
    Bernal, Marc
    Півзахисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 35
    Martin, Gerard
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Перез, Иньиго
  • Flick, Hansi
Статистика матчу
3
Штрафні
2
2
Фоли
2
Офсайди
1
45%
Володіння м'ячем
55%
2
Удари в отвір
1
Удари повз
Блоковано ударів
2
1
Кутові
Сейви
1
Трансляція
19'
Карденас на місці, забирає мʼяч до рук після удару Іньїго з подачі Бальде.
12'
Мʼяч вдало відскочив до Ямаля в штрафному і він одразу ж намагався закрутити в дальню девʼятку. Захисник заблокував цю спробу.
9'
Гоооол!!!
Відкриває рахунок Райо! Просто загнали Барселону. Де Фрутос залишився сам на фланзі, протягнув мʼяч і відпасував у центр. Лопес у дотик вразив ближній кут, у тер Штегена не було шансів зреагувати.
7'
Лопес одразу ж підхопив мʼяч і вистрілив з лінії штрафного. Тер Штеген врятував ворота, хоч і не бачив момент удару.
7'
Паласон був готовий пробивати з небезпечної позиції, але через зіткнення з Ямалем не зміг цього зробити. На межі фолу грав Ламін.
4'
Райо Вальєкано починає з максимально потужного пресингу. Барселоні не вдається повноцінно вийти з оборони в атаку на перших хвилинах.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Сезар Сото Градо.
Запасні: Баталья (в), Етоʼо, Гумбау, Діас, Ембарба, Ернандес, Нтека, Раціу, Сісс, Трехо, Фернандес, Чаваррія.
Інфо
Стартовий склад Райо Вальєкано: Карденас — Еспіно, Мумін, Лежен, Балью — Валентін (к), Лопес — Гарсія, Паласон, де Фрутос — Камельйо. Головний тренер — Іньїго Перес.
Запасні: Астралага (в), Пенья (в), Бальде, Дельгадо, Домінгес, Касадо, Куенка, Фермін, Ольмо, Торре, Форт.
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген — Мартін, Іньїго, Кубарсі, Кунде — Педрі, Берналь — Торрес, Рафінья, Ямаль — Левандовський. Головний тренер — Хансі Флік.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 3-го туру Ла Ліги Райо Вальєкано – Барселона.
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Анонс матчу Райо Вальєкано - "Барселона" 27.08.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Райо Вальєкано (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Тереза Риверо.

Дата проведення матчу: 27.08.2024
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Райо Вальєкано (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Райо Вальєкано залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Райо Вальєкано у попередньому футбольному матчі 19.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Перез, Иньиго и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Райо Вальєкано - "Барселона" можна подивитися 27.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Райо Вальєкано - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальєкано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Иньиго Перес

Минулий матч команди Райо Вальєкано був зіграний проти Хетафе - 24.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Атлетік - 24.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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