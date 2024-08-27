Райо Вальєкано - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Райо Вальєкано - "Барселона" 27.08.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Райо Вальєкано (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Тереза Риверо.

Дата проведення матчу: 27.08.2024

Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Райо Вальєкано (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Райо Вальєкано залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Райо Вальєкано у попередньому футбольному матчі 19.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Перез, Иньиго и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)

Рік заснування Райо Вальєкано (Мадрид): 1924

Країна: Испания

Тренер: Иньиго Перес



Минулий матч команди Райо Вальєкано був зіграний проти Хетафе - 24.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Атлетік - 24.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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