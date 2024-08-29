Лас-Пальмас - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Лас-Пальмас - Реал 29.08.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гран Канария.

Дата проведення матчу: 29.08.2024

Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) та командою Реал (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Лас-Пальмас залишилася з поразкою . Зіткнення Лас-Пальмас та Реал у попередньому футбольному матчі 27.01.2024 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Carrion, Luis Miguel и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)

Рік заснування Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949

Країна: Испания

Тренер: Хавьер Гарсия Пимьента



Попередній матч команди Лас-Пальмас був зіграний проти "Севілья" - 16.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти Вальядолід - 25.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

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