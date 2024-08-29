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Лас-Пальмас - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 29 серпня 2024, 22:30 - Гран Канария
Головний суддя: Busquets Ferrer, Mateo
Рейтинг матчу:
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0 - 0
Оновити
6'
Реал
Мадрид
Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Лас-Пальмас
38%
Нічия
29%
Реал
33%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with UD Las Palmas playing at home, UD Las Palmas have won 1 times, there have been 1 draws while Real Madrid have won 4 times. The goal difference is 12-8 in favour of Real Madrid.
  • During the last 12 meetings, UD Las Palmas have won 1 times, there have been 2 draws while Real Madrid have won 9 times. The goal difference is 35-13 in favour of Real Madrid.
  • UD Las Palmas's last home win against Real Madrid was in 2001.
  • Last season Real Madrid won both games against UD Las Palmas (2-0 at home and 2-1 away).
  • Real Madrid have lost none of their last 13 away matches.
  • UD Las Palmas haven't won any of their last 4 games against Real Madrid.
  • UD Las Palmas wins 1st half in 23% of their matches, Real Madrid in 46% of their matches.
  • UD Las Palmas wins 23% of halftimes, Real Madrid wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When UD Las Palmas leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When UD Las Palmas is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than UD Las Palmas.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than UD Las Palmas's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against UD Las Palmas (in all competitions).
  • In the last 5 meetings UD Las Palmas won 0, Real Madrid won 4, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against UD Las Palmas.
  • UD Las Palmas have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • UD Las Palmas scores 0.8 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.6 goals against UD Las Palmas (on average).
  • Average number of goals in meetings between UD Las Palmas and Real Madrid is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between UD Las Palmas and Real Madrid is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • UD Las Palmas scores 1.14 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.93 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid haven't lost in their last 4 games.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лас-Пальмас
0
Перемог
8
Ігор
6
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.01.2024 - 17:15 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.09.2023 - 20:00 Реал 2 - 0 Завершено Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
31.03.2018 - 19:30 Лас-Пальмас 0 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
05.11.2017 - 21:45 Реал 3 - 0 Завершено Лас-Пальмас
Останні матчі - Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.08.2024 - 22:30 Лас-Пальмас 2 - 2 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.05.2024 - 17:15 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершено Алавес Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Кадіс 0 - 0 Завершено Лас-Пальмас Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.05.2024 - 20:30 Лас-Пальмас 2 - 2 Завершено Бетіс Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.05.2024 - 15:00 Мальорка 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас П
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.08.2024 - 18:00 Реал 3 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.08.2024 - 22:30 Мальорка 1 - 1 Завершено Реал Н
Суперкубок УЕФА 2024
14.08.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Аталанта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
01.06.2024 - 22:00 Боруссія 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.05.2024 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Бетіс Н
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Лас-Пальмас
38%
Нічия
29%
Реал
33%
Склади команд
1
Cillessen, Jasper
3
Marmol, Mika
15
McKenna, Scott
4
Suarez, Alex
2
Park, Marvin
10
Moleiro, Alberto
5
Munoz, Javi
20
Rodriguez, Kirian
8
Campana, Jose
19
Сандро Рамірес
16
Олівер Макберні
1
Тібо Куртуа
17
Лукас Васкес
3
Militao, Eder
22
Антоніо Рюдігер
23
Mendy, Ferland
8
Федеріко Вальверде
14
Tchouameni, Aurelien
10
Лука Модрiч
21
Diaz, Brahim
9
Кіліан Мбаппе
7
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 19
    Сандро Рамірес
    Форвард
  • 16
    Олівер Макберні
    Форвард
  • 10
    Moleiro, Alberto
    Форвард
  • 5
    Munoz, Javi
  • 20
    Rodriguez, Kirian
    Півзахисник
  • 8
    Campana, Jose
    Півзахисник
  • 3
    Marmol, Mika
    Захисник
  • 15
    McKenna, Scott
    Захисник
  • 4
    Suarez, Alex
  • 2
    Park, Marvin
    Півзахисник
  • 1
    Cillessen, Jasper
    Воротар
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Carrion, Luis Miguel
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
Штрафні
1
1
Фоли
Трансляція
1'
Лас-Пальмас стримує суперників дрібним фолом.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Кільяне, Фабіо, Рамірес, Лойодіс, Фустер, Мата, Віті, А. Муньос, Бассінга, Ерсог.
Лас-Пальмас: Сіллессен — Марвін, Суарес, Маккенна, Мармоль — Кампанья, Родрігес, Х. Муньос, Молейро — Макберні, Сандро.
Інфо
Лас-Пальмас до цього програв Леганесу (1:2) та зіграв унічию проти Севільї (2:2).
Інфо
Реал до цього обіграв Вальядолід (3:0) та зіграв унічию проти Мальорки (1:1).
Запасні: Лунін, Фран Гонсалес, Карвахаль, Родріго, Гюлер, Ендрік, Себальйос, Фран Гарсія, Рамон.
Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені, Модрич — Діас, Мбаппе, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Матео Бускетс Феррер (Балеарські о-ви, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Естадіо Гран Канарія (Лас-Пальмас, Іспанія) зіграють Лас-Пальмас та мадридський Реал.
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Анонс матчу Лас-Пальмас - Реал 29.08.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гран Канария.

Дата проведення матчу: 29.08.2024
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) та командою Реал (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Лас-Пальмас залишилася з поразкою . Зіткнення Лас-Пальмас та Реал у попередньому футбольному матчі 27.01.2024 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Carrion, Luis Miguel и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лас-Пальмас - Реал можна подивитися 29.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Лас-Пальмас - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
Рік заснування Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Гарсия Пимьента

Попередній матч команди Лас-Пальмас був зіграний проти "Севілья" - 16.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти Вальядолід - 25.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Лас-Пальмас - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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