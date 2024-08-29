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Жирона - Осасуна онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 29 серпня 2024, 20:00 - Мунисипал де Монтиливи
Головний суддя: Францисоко Хернандез Маэсо
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
До початку
00 : 00 : 00
Осасуна
Памплона
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
33%
Нічия
43%
Осасуна
24%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Girona FC and CA Osasuna is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 3 times, there have been 4 draws while CA Osasuna have won 1 times. The goal difference is 8-3 in favour of Girona FC.
  • During the last 13 meetings, Girona FC have won 5 times, there have been 5 draws while CA Osasuna have won 3 times. The goal difference is 15-9 in favour of Girona FC.
  • CA Osasuna's last away win against Girona FC was in 2016.
  • Last season Girona FC won both games against CA Osasuna (2-0 at home and 4-2 away).
  • When playing at home, Girona FC have not lost to CA Osasuna in their last 4 encounters.
  • CA Osasuna have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • CA Osasuna have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Girona FC wins 1st half in 39% of their matches, CA Osasuna in 23% of their matches.
  • Girona FC wins 39% of halftimes, CA Osasuna wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 2 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When CA Osasuna leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When CA Osasuna is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than CA Osasuna.
  • CA Osasuna's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 games against CA Osasuna (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 2, CA Osasuna won 1, 2 draws.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 4 LaLiga games against CA Osasuna.
  • CA Osasuna have won just 1 of their last 4 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC scores 1.8 goals in a match against CA Osasuna and CA Osasuna scores 1.2 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and CA Osasuna is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and CA Osasuna is 1.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Girona FC scores 2.67 goals when playing at home and CA Osasuna scores 1.27 goals when playing away (on average).
  • In LaLiga, CA Osasuna has better performance than Girona FC.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
3
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.03.2024 - 22:00 Жирона 2 - 0 Завершено Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.11.2023 - 15:00 Осасуна 2 - 4 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:33 Осасуна 2 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.10.2022 - 19:30 Жирона 1 - 1 Завершено Осасуна
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.08.2024 - 22:30 Атлетіко 3 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.08.2024 - 22:30 Бетіс 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.05.2024 - 22:00 Жирона 7 - 0 Завершено Гранада В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Валенсія 1 - 3 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.05.2024 - 23:00 Жирона 0 - 1 Завершено Вільярреал П
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Останні матчі - Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.08.2024 - 18:00 Осасуна 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.05.2024 - 15:00 Осасуна 1 - 1 Завершено Вільярреал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Атлетіко 1 - 4 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.05.2024 - 20:30 Осасуна 1 - 1 Завершено Мальорка Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.05.2024 - 22:00 Атлетік 2 - 2 Завершено Осасуна Н
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
33%
Нічия
43%
Осасуна
24%
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу: Ернандес Маесо Франсіско Хосе
Головний тренер Осасуни: Вісенте Морено
На лаві запасних: Бретонес, Аресо, Арнайс, Беніто, Рауль Гарсія, Рубен Гарсія, Унай Гарсія, Мартінес, Стаматакіс, Фернандес, Ібаньєс
Інфо
Стартовий склад Осасуни (4-3-3): Еррера - Крус, Еррандо, Катена, Відаль - Орос, Торро, Монкайола - Гомес, Будімір, Сарагоса
Головний тренер Жирони: Мічел Санчес
На лаві запасних: Аспрілья, Місехуй, ван де Бек, Крейчі, Лопес, Мартінес, Порту, Ромеу, Соліс Ромеро, Стуані, Хуан Карлос
Інфо
Стартовий склад Жирони (4-4-2): Гассаніга - Гутьєррес, Блінд, Лопес, Франс - Хіль, Мартін, Еррера, Циганков - Руїс, Міовскі
У попередніх двох матчах сезону Жирона заробила лише один бал. В першому турі вони зіграли внічию з Бетісом 1:1. У попередньому поєдинку вони були розгромлені Атлетіко 0:3. Осасуна зуміла завоювати чотири бали. В першому матчі вони зіграли внічию 1:1 з новачком Ла Ліги - Леганесом, а минулого вікенду мінімально здолали Мальорку 1:0
Матч пройде у Жироні на Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві та розпочнеться о 20:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу третього туру Іспанської Ла Ліги, в якому Жирона прийме у гостях Осасуну
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Останні матчі
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Анонс матчу Жирона - Осасуна 29.08.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Жирона (Жирона) та командою Осасуна (Памплона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 29.08.2024
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Жирона (Жирона) та командою Осасуна (Памплона):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Осасуна у попередньому футбольному матчі 09.03.2024 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Осасуна можна подивитися 29.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Осасуна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній матч команди Жирона був зіграний проти "Атлетіко" - 25.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: Осасуна (Памплона)
Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Попередній поєдинок команди Осасуна був зіграний проти Мальорка - 24.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Осасуна.

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