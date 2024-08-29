Жирона - Осасуна онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - Осасуна 29.08.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Жирона (Жирона) та командою Осасуна (Памплона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 29.08.2024

Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Жирона (Жирона) та командою Осасуна (Памплона):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Осасуна у попередньому футбольному матчі 09.03.2024 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Попередній матч команди Жирона був зіграний проти "Атлетіко" - 25.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: Осасуна (Памплона)

Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920

Країна: Испания

Тренер: Хагоба Аррасате



Попередній поєдинок команди Осасуна був зіграний проти Мальорка - 24.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Осасуна.

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