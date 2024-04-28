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Оболонь - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 серпня 2024, 15:30 - Оболонь-Арена
Головний суддя: Reznikov, Denys
Рейтинг матчу:
Оболонь
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Зоря
Луганск
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
32%
Нічия
25%
Зоря
43%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, FC Obolon Kyiv have won 3 times, there have been 2 draws while FC Zorya Lugansk have won 3 times. The goal difference is 8-8 in favour of FC Obolon Kyiv.
  • Last season's matches: 2-4 (FC Obolon Kyiv at home) and 0-0 (FC Zorya Lugansk at home).
  • A year ago, FC Zorya Lugansk were number 11 in the table with 3 points. Now they are number 5 with 6 points.
  • FC Obolon Kyiv have not managed to score in their last 4 matches.
  • FC Zorya Lugansk have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 13% of their matches, FC Zorya Lugansk in 31% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 13% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 31%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Obolon Kyiv won 1, FC Zorya Lugansk won 2, 2 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.8 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1.2 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Zorya Lugansk is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Zorya Lugansk is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.8 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.24 goals when playing away (on average).
  • FC Obolon Kyiv have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Оболонь
1
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 13:00 Зоря 0 - 0 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.10.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2011/2012
03.12.2011 - 13:30 Зоря 1 - 2 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2011/2012
29.07.2011 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Зоря
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 13:00 Полісся 4 - 0 Завершено Оболонь П
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.08.2024 - 19:35 Ворскла 2 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 4 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Оболонь 2 - 2 Завершено Колос Н
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 15:30 Рух 3 - 0 Завершено Зоря П
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 13:00 Олімпія 1 - 4 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 13:45 Зоря 1 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.08.2024 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Інгулець В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
32%
Нічия
25%
Зоря
43%
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Останні матчі
Завершено 22:30 - Вчора Лас-Пальмас Лас-Пальмас 1 Реал Реал 1 Завершено 22:00 - Вчора Академія Пушкаша Академія Пушкаша 1 Фіорентина Фіорентина 1 Завершено 22:00 - Вчора Ларн Ларн 3 Лінкольн Ред Імпс Лінкольн Ред Імпс 1 Завершено 22:00 - Вчора Бетіс Бетіс 3 Кривбас Кривбас 0 Завершено 22:00 - Вчора Борац Борац 1 Ференцварош Ференцварош 1

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Анонс матчу Оболонь - Зоря 30.08.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Оболонь (Киев) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 30.08.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Оболонь (Киев) та командою Зоря (Луганск):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Зоря та Оболонь у попередньому футбольному матчі 28.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти Полісся - 25.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Рух - 25.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

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