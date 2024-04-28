Оболонь - Зоря онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Оболонь - Зоря 30.08.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Оболонь (Киев) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 30.08.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Оболонь (Киев) та командою Зоря (Луганск):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Зоря та Оболонь у попередньому футбольному матчі 28.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти Полісся - 25.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Заря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Рух - 25.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

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