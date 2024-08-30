ФК Олександрія - Колос онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Олександрія - Колос 31.08.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 31.08.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між ФК Олександрія (Александрия) та командою Колос (Ковалевка):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 28.04.2024 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Шахтар - 24.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Верес - 26.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

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