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ФК Олександрія - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 31 серпня 2024, 15:30 - КСК Ника Стадион
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
До початку
00 : 00 : 00
Колос
Ковалевка
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
46%
Нічия
29%
Колос
25%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with FC Oleksandriya playing at home, FC Oleksandriya have won 2 times, there have been 0 draws while Kolos Kovalivka have won 3 times. The goal difference is 9-8 in favour of FC Oleksandriya.
  • During the last 12 meetings, FC Oleksandriya have won 4 times, there have been 3 draws while Kolos Kovalivka have won 5 times. The goal difference is 15-14 in favour of FC Oleksandriya.
  • Last season's matches: 0-1 (FC Oleksandriya at home) and 0-0 (Kolos Kovalivka at home).
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 4 matches.
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 8 games.
  • Kolos Kovalivka haven't won in their last 5 games.
  • Oleksandr Filippov is FC Oleksandriya's top scorer with 3 goals. Andriy Tsurikov has scored 2 times for Kolos Kovalivka.
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Kolos Kovalivka have not managed to score in their last 4 matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 15% of their matches, Kolos Kovalivka in 12% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 15% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 12%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 3, Kolos Kovalivka won 1, 1 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya scores 1.4 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 0.4 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and Kolos Kovalivka is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and Kolos Kovalivka is 0.8.
  • FC Oleksandriya scores 1 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.93 goals when playing away (on average).
  • Kolos Kovalivka have lost 3 matches in a row.
  • A year ago, Kolos Kovalivka were number 4 in the table with 8 points. Now they are number 15 with 2 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
4
Перемог
12
Ігор
5
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 15:30 Колос 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.10.2023 - 19:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.05.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:15 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено Колос
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.08.2024 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 13:45 Зоря 1 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 3 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Верес П
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.08.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.08.2024 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Оболонь 2 - 2 Завершено Колос Н
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
46%
Нічия
29%
Колос
25%
Трансляція
Інфо
Запасні Колоса: Пахолюк, Мисак, Кукош, Бурда, Криворучко, Ільїн, Гусол, Денисенко, Салобай, Безбородько
Інфо
Стартовий склад Колоса: Горох, Цуриків, Бондаренко, Шершень, Демченко, Поправка, Оріховський, Гагно, Третьяков, Велетень, Паулаускас
Інфо
Запасні Олександрії: Шевченко, Макаренко, Костишин, Мишньов, Логінов, Ващенко, Скорко, Джевані, Кампос, Смирний, Козак, Погорілий
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Єрмаков, Кравченко, Ковалець, Калюжний, Шулянський, Мартинюк, Копина, Шабанов, Беззера, Шостак, Філіппов
Колос знаходиться на передостанньому, 15-му місці в таблиці – 2 очки після 4 поєдинків
Команди знаходяться на різних полюсах. Олександрія очолює таблицю зі 100% показником – 9 очок у трьох матчах
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Клім Заброда
Доброго дня всім шанувальникам футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 5-го туру УПЛ, в якому Олександрія прийме Колос.
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Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні Карпати Карпати 1 Ворскла Ворскла 1 Завершено 12:30 - Сьогодні Чайка Чайка 0 Гірник-Спорт Гірник-Спорт 1 Завершено 22:00 - Вчора Лутон Таун Лутон Таун 1 Квінз Парк Рейнджерс Квінз Парк Рейнджерс 2 Завершено 21:45 - Вчора Ліон Ліон 4 Страсбур Страсбур 3 Завершено 21:45 - Вчора Генк Генк 1 Вестерло Вестерло 0

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Анонс матчу ФК Олександрія - Колос 31.08.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 31.08.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між ФК Олександрія (Александрия) та командою Колос (Ковалевка):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 28.04.2024 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Колос можна подивитися 31.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Шахтар - 24.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Верес - 26.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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