Рух - Інгулець онлайн трансляція матчу

Матч між командою Рух (Львов) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Skif Stadium.
Дата проведення матчу: 30.08.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між клубами Рух (Львов) та командою Інгулець (Петрово):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Інгулець у попередньому футбольному матчі 08.05.2023 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Василий Кобин розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Попередній поєдинок команди Рух був зіграний проти Зоря - 25.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.
Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти Кривбас - 25.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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