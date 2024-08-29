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Рух - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 серпня 2024, 18:00 - Skif Stadium
Головний суддя: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
1 - 0
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31'
Інгулець
Петрово
Хід матчу
14' Karabin, Yaroslav
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Рух
45%
Нічия
18%
Інгулець
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Rukh Lviv and FC Ingulets Petrove is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with FC Rukh Lviv playing at home, FC Rukh Lviv have won 2 times, there have been 2 draws while FC Ingulets Petrove have won 1 times. The goal difference is 7-4 in favour of FC Rukh Lviv.
  • During the last 10 meetings, FC Rukh Lviv have won 2 times, there have been 5 draws while FC Ingulets Petrove have won 3 times. The goal difference is 8-7 in favour of FC Rukh Lviv.
  • FC Ingulets Petrove's last away win against FC Rukh Lviv was in 2018.
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 5 games.
  • When playing at home, FC Rukh Lviv have not lost to FC Ingulets Petrove in their last 3 encounters.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove's away record this season: 0-2-1.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 25% of their matches, FC Ingulets Petrove in 35% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 25% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 35%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 3 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 21% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 1, FC Ingulets Petrove won 1, 3 draws.
  • FC Rukh Lviv scores 1.2 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 0.8 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Ingulets Petrove is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Ingulets Petrove is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Rukh Lviv scores 1.3 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 1.41 goals when playing away (on average).
  • FC Rukh Lviv have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 5 away matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
2
Перемог
9
Ігор
3
Перемог
Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:00 Рух 3 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.04.2023 - 13:06 Інгулець 1 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2020/2021
18.04.2021 - 14:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2021
08.11.2020 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершено Інгулець
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 15:30 Рух 3 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 3 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 4 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Рух 1 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Рух 2 - 0 Завершено Чорноморець В
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Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 18:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 15:15 Пробій 3 - 2 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 15:30 Полісся 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.08.2024 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Інгулець П
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Головні події
ГООЛ! Karabin, Yaroslav
14'
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Рух
45%
Нічия
18%
Інгулець
37%
Склади команд
Стартовий склад
  • 4
    Ruslanovych, Vitaliy
    Захисник
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 77
    Sych, Oleksii
    Півзахисник
  • 20
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 71
    Fedor, Oleg
    Півзахисник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Півзахисник
  • 14
    Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
    Форвард
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
    14
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
  • 2
    Станіслав-Нурі Малюк
    Захисник
  • 8
    Олександр П'ятов
    Півзахисник
  • 9
    Pushkarov, Oleh
    Півзахисник
  • 10
    Олександр Козак
    Півзахисник
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 19
    Lisnyak, Radion Oleksandrovych
    Форвард
  • 20
    Volokhatyi, Roman Andreevich
    Півзахисник
  • 22
    Belotserkovets, Vladimir
    Півзахисник
  • 23
    Shershen, Mykhaylo
    Захисник
  • 91
    Melnychuk, Maksym
    Захисник
  • 97
    Rezepov, Denis Sergeevich
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Ponomarov, Vitaliy
  • Василий Кобин
Статистика матчу
ЖК
1
Трансляція
23'
Резепов штовхнув у спину Дідика в боротьбі на лівому фланзі.
21'
Не пустили простріл Квасниці з правого флангу на Краснопіра.
19'
Рух розіграв навіс на правому фланзі під подачу Федора, але той спрямував на суперника.
17'
Жовта картка
Мельничук ліворуч у захисті хапав за футболку Притулу.
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Рух блискавично розіграв м'яч на правому фланзі штрафного під удар Квасниці, але той пробив у дальню стійку, після чого Карабін не схибив повз порожні з відскоку.
10'
Небезпечний момент
Навіс від Білоцерковця з правого флангу в падінні в центрі штрафного замикав Резепов, але у ворота м'яч не спрямував.
8'
Пушкарьова запустив через лівий фланг Резепова, але той м'яч не надзогнав.
5'
Чинить тиск на чужій половині Рух.
3'
Офсайд
Підгурський зіграв до правого флангу штрафного на хід Краснопіру в офсайд, після чого партнер пробив у воротаря.
2'
Небезпечний момент
Карабін на дальній замикав подачу Квасниці з правого флангу штрафного, але не влучив у ворота.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Інгулець іде дванадцятим із трьома нічиїми та однією поразкою — 3 очки.
Інфо
Рух іде шостим із двома перемогами та однією поразкою — 6 очок.
Запасні: Жилкін, Сидоренко, Мисик, Могильний, Лосенко, Петько, Богунов, Кисленко, Чабан, Вілівальд, Сад, Дубілей.
Інгулець: Паламарчук — Білоцерковець, Малиш, Шершень, Мельничук — Волохатий, Лісняк, П’ятов — Козак, Резепов, Пушкарьов.
Запасні: Герета, Ванівський, Слюсар, Товарницький, Лях, Семотюк, Руніч, Слива, Джурабаєв, Русяк.
Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Квасниця, Краснопір, Карабін.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Дмитро Панчишин (Харків, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють львівський Рух та петровський Інгулець.
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Анонс матчу Рух - Інгулець 30.08.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Рух (Львов) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 30.08.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рух (Львов) та командою Інгулець (Петрово):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Інгулець у попередньому футбольному матчі 08.05.2023 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Василий Кобин розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Інгулець можна подивитися 30.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Попередній поєдинок команди Рух був зіграний проти Зоря - 25.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти Кривбас - 25.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Інгулець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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