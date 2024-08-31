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Динамо - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 вересня 2024, 15:30 - Олимпийский
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
ЛНЗ
Черкассы
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
47%
Нічия
31%
ЛНЗ
22%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 1-1 (FC Dynamo Kyiv at home) and 2-4 (LNZ Cherkasy at home).
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 48% of their matches, LNZ Cherkasy in 15% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 48% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 15%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kyiv's.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 1.06 goals when playing away (on average).
  • A year ago, LNZ Cherkasy were number 12 in the table with 3 points. Now they are number 2 with 9 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 15:30 Динамо 1 - 1 Завершено ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 4 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.08.2024 - 22:00 Зальцбург 1 - 1 Завершено Динамо Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.08.2024 - 22:00 Динамо 0 - 2 Завершено Зальцбург П
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 18:00 Карпати 1 - 3 Завершено Динамо В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
13.08.2024 - 21:45 Рейнджерс 0 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.08.2024 - 18:00 Верес 1 - 2 Завершено Динамо В
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Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 19:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 3 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2023/2024
24.05.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Ворскла В
Показати більше
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
47%
Нічия
31%
ЛНЗ
22%
Трансляція
Інфо
Запасні ЛНЗ: Самойленко, Пеньков, Стасюк, Норенков, Бойко, Бар, Наумець, Ангелов, Олійник, Топалов, Авагімян, Халайла
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко, Саліху, Дайко, Муравський, Путря, Пасіч, Тілль, Нонікашвілі, Яшарі, Момо, Молло
Інфо
Запасні Динамо: Нещерет, Моргун, Волошин, Андрієвський, Караваєв, Супряга, Малиш, Себальос, Буяльський, Брагару, Михайленко
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бущан, Біловар, Бражко, Ярмоленко, Ванат, Рубчинський, Кабаєв, Тимчик, Міхавко, Дубінчак, Піхальонок
Динамо йдуть зі 100% показником, але зіграли всього 2 матчі. 6 очок і 9-е місце в таблиці
ЛНЗ добре розпочав сезон - 3 перемоги в 4 матчах і на даний момент 3-е місце в турнірній таблиці з 9 очками
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру Олександр Шандор
Добрий день усім любителям українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 5-го туру УПЛ, в якому Динамо прийме ЛНЗ
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Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні Верес Верес 1 Лівий Берег Лівий Берег 3 Завершено 12:00 - Сьогодні Реал Фарма Реал Фарма 2 Нива-2 Нива-2 1 Завершено 05:30 - Сьогодні Портленд Тімберс Портленд Тімберс 1 Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 0 Завершено 05:30 - Сьогодні Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 1 Міннесота Юнайтед Міннесота Юнайтед 2 Завершено 05:30 - Сьогодні Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0 Динамо Х'юстон Динамо Х'юстон 2

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Анонс матчу Динамо - ЛНЗ 01.09.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Динамо (Киев) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 01.09.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Динамо (Киев) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 08.04.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - ЛНЗ можна подивитися 01.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Зальцбург - 27.08.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Минулий поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Карпати - 26.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - ЛНЗ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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