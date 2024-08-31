Динамо - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - ЛНЗ 01.09.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Динамо (Киев) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 01.09.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Динамо (Киев) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 08.04.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Зальцбург - 27.08.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)

Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Минулий поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Карпати - 26.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

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