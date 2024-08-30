  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Чорноморець - Полісся Дивитися онлайн
У тренді

Чорноморець - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 31 серпня 2024, 18:00 - Черноморец
Головний суддя: Afanasev, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
0 - 3
Оновити
43'
Полісся
Житомир
Хід матчу
3' Олександр Назаренко 4' Олексій Гуцуляк 8' Paixao
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
26%
Нічия
22%
Полісся
52%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 3 times, there have been 2 draws while FC Polissya Zhytomyr have won 0 times. The goal difference is 9-4 in favour of FC Chernomorets Odessa.
  • Last season FC Chernomorets Odessa won both games against FC Polissya Zhytomyr (1-0 at home and 4-1 away).
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 30% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 24% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 30% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 24%.
  • The winner of their last meeting was FC Chernomorets Odessa.
  • On their last meeting FC Chernomorets Odessa won by 3 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Chernomorets Odessa have lost just 1 of their last 5 games against FC Polissya Zhytomyr (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 3, FC Polissya Zhytomyr won 1, 1 draws.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.8 goals in a match against FC Polissya Zhytomyr and FC Polissya Zhytomyr scores 0.8 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Polissya Zhytomyr is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Polissya Zhytomyr is 0.4.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.33 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.07 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 2 in the table with 9 points. Now they are number 13 with 3 points.
  • FC Chernomorets Odessa has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
3
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 4 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.09.2023 - 15:03 Чорноморець 1 - 0 Завершено Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
07.02.2022 - 19:00 Полісся 2 - 1 Завершено Чорноморець
Перша ліга України 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Чорноморець 2 - 1 Завершено Полісся
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 17:00 Лівий Берег 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 18:00 Карпати 3 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.08.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.08.2024 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.08.2024 - 18:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Показати більше
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 13:00 Полісся 4 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 15:30 Полісся 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 18:36 Шахтар 0 - 1 Завершено Полісся В
Ліга конференцій 2024/2025
01.08.2024 - 19:00 Полісся 1 - 2 Завершено Олімпія П
Ліга конференцій 2024/2025
25.07.2024 - 20:00 Олімпія 2 - 0 Завершено Полісся П
Показати більше
Головні події
8'
Paixao ГООЛ!
4'
Олексій Гуцуляк
3'
Олександр Назаренко ГООЛ!
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
26%
Нічия
22%
Полісся
52%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Артур Рудько
    Воротар
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 6
    Gomes, Caio
    Захисник
  • 7
    Іван Петряк
    Півзахисник
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 11
    Popov, Kiril
    Форвард
  • 16
    Biloshevskyi, Bohdan Olehovych
    Захисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 86
    Udod, Danylo
    Захисник
  • 7
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
    3
  • 8
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 11
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
    4
  • 13
    Taylor, Lucas
    Півзахисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 23
    Євген Волинець
    Воротар
  • 34
    Vialle
    Захисник
  • 37
    Costa, Talles
    Півзахисник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 90
    Paixao
    Форвард
    8
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Бабич, Александр
  • Ashur, Imad
Статистика матчу
ЖК
1
Трансляція
40'
Заміна
Замість Тейлора гратиме Смоляков.
39'
Одразу в роздягальню пішов Тейор із рецидивом травми руки.
37'
Приліг на газон із пошкодженням Тейлор.
35'
Гоооол!!!
ГОЛ! Проте одразу Гуцуляк зіграв на добиванні.
35'
Незабитий пенальті
РУДЬКО ВІДБИВ ПЕНАЛЬТІ ТАЛЛЕСА В ПРАВИЙ НИЖНІЙ КУТ!
33'
Небезпечний момент
Пенальті! Білошевський наступив на ногу супернику в штрафному.
31'
Інфо
Арбітри зупинили гру заради перегляду можливого фолу Білошевського на лівому фланзі штрафного проти Крушинського.
29'
Небезпечний момент
Габелок примудрився пробити просто до рук Волинця, коли до нього відскочив на голову навіс із лівого флангу.
29'
Невдала передача Волинця до лівого флангу оборони.
27'
Тейлор збив Кайо на правому фланзі оборони.
25'
Кутовий
Чоботенко жорстко полетів на газон, після подачі чергового кутового з правого флангу.
22'
Пару кутових уже заробило Полісся біля чужих воріт.
20'
Небезпечний момент
Удар Гуцуляка низом із правого флангу штрафного пішов точно до рук Рудька.
19'
Не дали пробити Хобленку з передачі до правого флангу штрафного.
16'
Тейлор не дав Кайо прокинути повз себе м'яч на правому фланзі оборони.
13'
Хобленка тримав руками перед власним штрафним Чоботенко.
10'
Не може підняти голови Чорноморець цими хвилинами.
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Перехоплення від Назаренка на лівому фланзі атаки завершилось пасом до центру штрафного на Пайшао, а той розстріляв ближній кут.
6'
Полісся грає в пресинг на чужій половині.
4'
Жовта картка
Гуцуляк викинув за бокову Кайо на правому фланзі оборони.
3'
Гоооол!!!
ГОЛ! Удар із пенальті від Назаренка в лівий кут.
2'
Небезпечний момент
Пенальті! Єрмаков зустрів закидання до правого флангу штрафного рукою.
1'
Бабенко в центрі поля зрізав Габелка.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Полісся йде п'ятим із 2 перемогами та 1 нічиєю — 7 очок.
Інфо
Чорноморець іде чотирнадцятим із 1 перемогою та 3 поразками — 3 очки.
Запасні: Кудрик, Поспєлов, Брістрич, Луїфер, Шастал, Макуана, Мустафаєв, Лєднєв, Борел, Смоляков, Майсурадзе, Матич.
Полісся: Волинець — Тейлор, Віалле, Чоботенко, Михайліченко — Таллес Коста, Бабенко, Крушинський — Гуцуляк, Пайшао, Назаренко.
Запасні: Вічний, Васильєв, Лотоцький, Калин, Хромей, Яновіч, Нето, Пшеничнюк, Янаков, Сігеєв, Кисіль.
Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Єрмаков, Кайо — Габелок, Білошевський, Шпорн — Попов, Хобленко, Петряк.
Свисток
Стали відомі стартові склади:
Олександр Афанасьєв (Харків, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Чорноморець (Одеса, Україна) зіграють одеський Чорноморець та житомирське Полісся.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 16:30 - Сьогодні Скала 1911 Скала 1911 0 Рух-2 Рух-2 3 Завершено 16:30 - Сьогодні Хольштайн Хольштайн 0 Вольфсбург Вольфсбург 2 Завершено 16:30 - Сьогодні Бохум Бохум 0 Боруссія Боруссія 2 Завершено 16:30 - Сьогодні Айнтрахт Айнтрахт 3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1 Завершено 16:30 - Сьогодні Вердер Вердер 0 Боруссія Боруссія 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Чорноморець - Полісся 31.08.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 31.08.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Чорноморець (Одесса) та командою Полісся (Житомир):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Чорноморець, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 30.03.2024 закінчилось з рахунком: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Бабич, Александр и Ashur, Imad розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Полісся можна подивитися 31.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Лівий Берег - 26.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Оболонь - 25.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.