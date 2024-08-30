Чорноморець - Полісся онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Чорноморець - Полісся 31.08.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 31.08.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Чорноморець (Одесса) та командою Полісся (Житомир):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Чорноморець, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 30.03.2024 закінчилось з рахунком: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Бабич, Александр и Ashur, Imad розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Лівий Берег - 26.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полесье (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Сергей Шищенко



Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Оболонь - 25.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

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