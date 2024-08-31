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Карпати - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 31 серпня 2024, 13:00 - Украина
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Рейтинг матчу:
Карпати
Львов
1 - 0
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28'
Ворскла
Полтава
Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
39%
Нічия
23%
Ворскла
39%
Цікаві факти
  • During the last 17 meetings with Karpaty Lviv playing at home, Karpaty Lviv have won 6 times, there have been 3 draws while FC Vorskla Poltava have won 8 times.
  • During the last 33 meetings, Karpaty Lviv have won 10 times, there have been 10 draws while FC Vorskla Poltava have won 13 times.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 16 in the table with 0 points. Now they are number 7 with 6 points.
  • Karpaty Lviv wins 1st half in 46% of their matches, FC Vorskla Poltava in 30% of their matches.
  • Karpaty Lviv wins 46% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 30%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 1 goals.
  • When Karpaty Lviv leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than Karpaty Lviv.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than Karpaty Lviv's.
  • Karpaty Lviv have lost just 1 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Karpaty Lviv won 3, FC Vorskla Poltava won 1, 1 draws.
  • Karpaty Lviv scores 2.4 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 0.8 goals against Karpaty Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between Karpaty Lviv and FC Vorskla Poltava is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Karpaty Lviv and FC Vorskla Poltava is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Karpaty Lviv scores 2.36 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.32 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 19:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Карпати П
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 18:00 Карпати 3 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 18:00 Карпати 1 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 15:30 Карпати 3 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.08.2024 - 15:30 Верес 0 - 0 Завершено Карпати Н
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.08.2024 - 19:35 Ворскла 2 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.08.2024 - 15:30 Лівий Берег 0 - 3 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 5 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
24.05.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 16:45 Ворскла 3 - 1 Завершено Оболонь В
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
39%
Нічия
23%
Ворскла
39%
Склади команд
Стартовий склад
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Воротар
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 28
    Polegenko, Pavlo
    Захисник
  • 23
    Alvarez, Pablo
    Півзахисник
  • 8
    Амбросій Чачуа
    Захисник
  • 20
    Ocheretko, Oleh
    Півзахисник
  • 33
    Artur, Shakh
    Півзахисник
  • 7
    Pidlepenets, Yevhen
    Форвард
  • 10
    Neves Alves, Igor
    Форвард
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 5
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 9
    Korniienko, Viktor
    Захисник
  • 11
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
  • 22
    Микола Ковталюк
    Форвард
  • 25
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 27
    Krupskyi, Illia
  • 33
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 38
    Cheliadin, Artem
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Владислав Лупашко
  • Dolganskyi, Sergiy
Трансляція
21'
Удар від Підлепенця з пів кола перед штрафним полетів повз ліву стійку.
19'
Підлепенць із правого флангу штрафного з розвороту дав простріл на ближню, але Шаху не дали в дотик пробити.
17'
Фол від Бабогла на центральній лінії проти Ковталюка в боротьбі за м'яч.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Чачуа вирізав простріл із правого флангу на дальню стійку, де Шах розстріляв ворота.
13'
На кутовий перевів Ісенко удар здалеку в центральній зоні від Бабогла.
11'
Альварес атакував із фолом Челядіна в центрі поля.
9'
Простріл Очеретька з правого флангу в захисника призвів до кутового.
6'
Небезпечний момент
Підлепенець від центрального кола тягнув м'яч через центр, після чого вистрілив здалеку під Ісенка, але той парирував.
5'
Скляра на чужій половині вдарив ногою в корпус Альварес.
3'
Підлепенець не провів м'яч до правого флангу штрафного жонглюванням на голові.
1'
Ворскла побігла атакувати.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Ворскла йде дев'ятою з 2 перемогами та 1 поразкою — 6 очок.
Інфо
Карпати йдуть десятими з 1 перемогою, 1 нічиєю та 2 поразками — 4 очки.
Запасні: Єрмолов, Пердута, Черниш, Ієде, Ндукве, Хрипчук, Нестеренко, Бацула.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек, Чорноморець, Корнієнко — Павлюк, Скляр, Челядін — Кане, Ковталюк, Мякушко.
Запасні: Кінарейкін, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Костенко, Мельниченко, Стеніо, Саків, Педросо.
Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мірошніченко — Очеретько, Альварес, Чачуа — Підлепенець, Ігор, Шах.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Володимир Новохатний (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Україна (Львів, Україна) зіграють львівські Карпати та полтавська Ворскла.
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Анонс матчу Карпати - Ворскла 31.08.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Карпати (Львов) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 31.08.2024
Час початку матчу: 13:00

Для здобуття перемоги тренери команд Владислав Лупашко и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпати (Львов): 2021
Країна: Украина

Попередній матч команди Карпати був зіграний проти ЛНЗ - 26.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Оболонь - 16.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу Карпати - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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