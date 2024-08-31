Карпати - Ворскла онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Карпати (Львов) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Украина.
Дата проведення матчу: 31.08.2024
Час початку матчу: 13:00
Для здобуття перемоги тренери команд Владислав Лупашко и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпати (Львов): 2021
Країна: Украина
Попередній матч команди Карпати був зіграний проти ЛНЗ - 26.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Оболонь - 16.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ворскла.
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