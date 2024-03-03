Кривбас - Шахтар онлайн трансляція матчу

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Металлург.
Дата проведення матчу: 01.09.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між клубами Кривбас (Кривой Рог) та командою Шахтар (Донецк):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Кривбас у попередньому футбольному матчі 03.03.2024 закінчилось з такими результатами: 5:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Бетіс - 29.08.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бетіс.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти ФК Олександрія - 24.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
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