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Кривбас - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 вересня 2024, 18:00 - Стадион Металлург
Головний суддя: Денис Шурман
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
0 - 0
Оновити
8'
Шахтар
Донецк
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
36%
Нічия
29%
Шахтар
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Shakhtar Donetsk when FC Kryvbas Kriviy Rih is playing at home is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with FC Kryvbas Kriviy Rih playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times, there have been 1 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 8 times. The goal difference is 20-4 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 21 meetings, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times, there have been 1 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 19 times. The goal difference is 51-8 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's last home win against FC Shakhtar Donetsk was in 2007.
  • Last season's matches: 3-3 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home) and 5-2 (FC Shakhtar Donetsk at home).
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 44% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 43% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 44% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 43%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 3 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 0, FC Shakhtar Donetsk won 4, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 2.8 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Shakhtar Donetsk is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Shakhtar Donetsk is 1.8.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.7 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.09 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Kryvbas Kriviy Rih were number 8 in the table with 7 points. Now they are number 4 with 7 points.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Кривбас
0
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.08.2023 - 19:15 Кривбас 3 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 14:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 15:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Ліга конференцій 2024/2025
29.08.2024 - 22:00 Бетіс 3 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 18:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Ліга конференцій 2024/2025
22.08.2024 - 21:00 Кривбас 0 - 2 Завершено Бетіс П
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 15:35 Верес 0 - 2 Завершено Кривбас В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
15.08.2024 - 20:00 Вікторія 1 - 0 Завершено Кривбас П
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.08.2024 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 18:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 18:36 Шахтар 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 5 Завершено Шахтар В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
27.07.2024 - 20:05 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо Н
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
36%
Нічия
29%
Шахтар
36%
Склади команд
Стартовий склад
  • 3
    Romanchuk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Півзахисник
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 14
    Lunov, Maksym
    Форвард
  • 15
    Drambaev, Oleksandr
    Захисник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 22
    Юрій Вакулко
    Півзахисник
  • 25
    Fonseca, Rafael
    Захисник
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 5
    Bondar, Valerii
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 7
    Eguinaldo
    Форвард
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 13
    Pedrinho Azevedo
    Захисник
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 17
    Tobias
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 38
    Pedrinho
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Марино Пушич
Статистика матчу
1
ЖК
Трансляція
6'
Жовта картка
Бізімана збив з ніг Егіналду у центрі поля і своїм жорстким підкатом змусив арбітра вперше у матчі дістати з кишені жовту картку
3'
Кутовий
Кутовий виконали господарі і після навісу та скидання на партнерів м'яч прилетів у руки Різника
2'
Невеличка пауза у грі. Різник, після влучання м'яча в обличчя, потребує допомоги лікарів
1'
Небезпечний момент
Неймовірний пас від Соси на хід Луньову, але Різник парирував удар і відбив м'яч обличчям, а після серії рикошетів м'яч вийшов на кутовий
1'
Свисток
Денис Шурман дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Право на виконання першого, символічного удару по м'ячу отримав син полеглого захисника України Завгородній Даниїл Анатолійович. Слава всім Героям України! Слава Україні!
Гравці вже на полі та готові розпоачти матч
Інфо
Арбітр матчу: Денис Шурман. Арбітр VAR: Олександр Омельченко
Головний тренер Шахтаря: Маріно Пушич
На лаві запасних: Фесюн, Л. Траоре, Франьїч, Швед, Зубков, Азаров, Грам, Бондаренко, Конопля, Назарина, Кевін, Невертон
Інфо
Стартовий склад Шахтаря (4-1-2-3): Різник - Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Тобіас - Степаненко - Судаков, Криськів - Егіналду, Сікан, Педріньйо
Головний тренер Кривбасу: Юрій Вернидуб
На лаві запасних: Маханьков, Хома, Понєдєльнік, Хомченовський, Аморозо, Задерака, Твердохліб, Микитишин, Оче, Кожушко, Жан По
Інфо
Стартовий склад Кривбасу (4-2-3-1): Кліщук - Дібанго, Стецьков, Романчук, Бандейра - Вакулко, Бізімана - Драмбаєв, Луньов, Кузик - Соса
Перед початком матчу команди займають сусідні сходинку турнірної таблиці. Кривбас розташувався на восьмому місці з сімома очками за дві перемоги та одну нічию. На одну сходинку нижче - Шахтар, з шістьма балами за дві перемоги
Матч пройде у Кривому Розі на стадіоні "Гірник" та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу п'ятого туру Української Прем'єр-ліги, в якому Кривбас прийме у гостях Шахтар
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Анонс матчу Кривбас - Шахтар 01.09.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 01.09.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Кривбас (Кривой Рог) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Кривбас у попередньому футбольному матчі 03.03.2024 закінчилось з такими результатами: 5:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Шахтар можна подивитися 01.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Бетіс - 29.08.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти ФК Олександрія - 24.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

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