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Евертон - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 31 серпня 2024, 17:00 - Гудисон Парк
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
2'
Борнмут
Борнмут
Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
37%
Нічия
32%
Борнмут
32%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 6 times, there have been 0 draws while AFC Bournemouth have won 1 times. The goal difference is 17-8 in favour of Everton FC.
  • During the last 16 meetings, Everton FC have won 7 times, there have been 2 draws while AFC Bournemouth have won 7 times. The goal difference is 28-28 in favour of Everton FC.
  • Last season's matches: 3-0 (Everton FC at home) and 2-1 (AFC Bournemouth at home).
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Everton FC wins 1st half in 24% of their matches, AFC Bournemouth in 27% of their matches.
  • Everton FC wins 24% of halftimes, AFC Bournemouth wins 27%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings Everton FC won 2, AFC Bournemouth won 3, 0 draws.
  • Everton FC scores 1.2 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1.8 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and AFC Bournemouth is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and AFC Bournemouth is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Everton FC scores 1.33 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.39 goals when playing away (on average).
  • Everton FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • AFC Bournemouth haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Евертон
7
Перемог
17
Ігор
7
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Евертон 1 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Кубок англійської ліги 2024/2025
27.08.2024 - 21:45 Евертон 3 - 0 Завершено Донкастер Роверс В
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 17:00 Тоттенхем 4 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 17:00 Евертон 0 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
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Останні матчі - Борнмут
Кубок англійської ліги 2024/2025
28.08.2024 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.08.2024 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Челсі 2 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершено Брентфорд П
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Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
37%
Нічия
32%
Борнмут
32%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
5
Майкл Кін
6
Tarkowski, James
23
Coleman, Seamus
27
Gueye, Idrissa Gana
42
Iroegbunam, Tim
7
McNeil, Dwight
10
Ndiaye, Iliman
11
Джек Гарісон
9
Calvert-Lewin, Dominic
13
Кепа Аррiзабалага
22
Araujo, Julian
27
Ілля Забарний
5
Senesi, Marcos
3
Kerkez, Milos
4
Cook, Lewis
10
Christie, Ryan
24
Semenyo, Antoine
19
Kluivert, Justin
16
Tavernier, Marcus
9
Evanilson
Стартовий склад
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 10
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 42
    Iroegbunam, Tim
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 5
    Майкл Кін
    Захисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 23
    Coleman, Seamus
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 9
    Evanilson
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 22
    Araujo, Julian
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 5
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 13
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Андони Ираола
Трансляція
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
"Борнмут": 13. Аррісабалага, 3. Керкез, 4. Кук (к), 5. Сенесі, 9. Еванілсон, 10. Крісті, 16. Таверньє, 19. Клюйверт, 22. Араухо, 24. Семеньо, 27. Забарний
Інфо
"Евертон": 1. Пікфорд, 23. Коулман (к), 6. Тарковскі, 5. Кін, 19. Миколенко, 27. Гана, 42. Ірогбунам, 11. Харрісон, 7. Макніл, 10. Ндіайє, 9. Калверт-Льюїн
Інфо
Добрий день, пані та панове! Тут буде текстовий онлайн матчу 3-го туру АПЛ між «Евертоном» і «Борнмутом». Старт - о 17:00 за Києвом.
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Анонс матчу Евертон - "Борнмут" 31.08.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 31.08.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Евертон (Ливерпуль) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та Евертон у попередньому футбольному матчі 30.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Борнмут" можна подивитися 31.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий матч команди Евертон був зіграний проти Донкастер Роверс - 27.08.2024, у рамках турніру Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 28.08.2024, у рамках турніру Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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