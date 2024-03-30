Евертон - Борнмут онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - "Борнмут" 31.08.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 31.08.2024

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Евертон (Ливерпуль) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та Евертон у попередньому футбольному матчі 30.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Минулий матч команди Евертон був зіграний проти Донкастер Роверс - 27.08.2024, у рамках турніру Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Андони Ираола



Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 28.08.2024, у рамках турніру Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

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