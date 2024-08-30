Арсенал - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 31.08.2024
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та Арсенал у попередньому футбольному матчі 06.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Фабиан Хурзелер розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Астон Вілла" - 24.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.
Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби
Попередній матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Кроулі Таун - 27.08.2024, у рамках турніру Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.
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