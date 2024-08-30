  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Арсенал - Брайтон енд Хоув Альбіон Дивитися онлайн
У тренді

Арсенал - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 31 серпня 2024, 14:30 - Эмирейтс
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
1 - 0
Оновити
45'+2
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
Хід матчу
17' Джеймс Мілнер Вийшов: Ayari, Yasin 38' Havertz, Kai 42' Rice, Declan
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
45%
Нічия
25%
Брайтон енд Хоув Альбіон
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Brighton & Hove Albion when Arsenal FC is playing at home is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Brighton & Hove Albion is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 3 times, there have been 1 draws while Brighton & Hove Albion have won 4 times. The goal difference is 11-10 in favour of Brighton & Hove Albion.
  • During the last 17 meetings, Arsenal FC have won 8 times, there have been 3 draws while Brighton & Hove Albion have won 6 times. The goal difference is 27-22 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Brighton & Hove Albion (2-0 at home and 3-0 away).
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches.
  • Arsenal FC have won 6 home matches in a row.
  • Brighton & Hove Albion have a winning streak of 7 matches.
  • Brighton & Hove Albion have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Brighton & Hove Albion have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Brighton & Hove Albion have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 50% of their matches, Brighton & Hove Albion in 34% of their matches.
  • Arsenal FC wins 50% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 3 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 3, Brighton & Hove Albion won 2, 0 draws.
  • Arsenal FC scores 2 goals in a match against Brighton & Hove Albion and Brighton & Hove Albion scores 1.6 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Brighton & Hove Albion is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Brighton & Hove Albion is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Arsenal FC scores 2.5 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 1.58 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
6
Перемог
15
Ігор
6
Перемог
Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 3 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 16:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 18:30 Арсенал 0 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 4 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 19:30 Астон Вілла 0 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 17:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.05.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.05.2024 - 14:30 Арсенал 3 - 0 Завершено Борнмут В
Показати більше
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Кубок англійської ліги 2024/2025
27.08.2024 - 21:45 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 0 Завершено Кроулі Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 14:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 17:00 Евертон 0 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.05.2024 - 21:45 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 2 Завершено Челсі П
Показати більше
Новини команд
Головні події
Rice, Declan
42'
ГООЛ! Havertz, Kai
38'
17'
Джеймс Мілнер
Вийшов: Ayari, Yasin
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
45%
Нічия
25%
Брайтон енд Хоув Альбіон
30%
Склади команд
22
Raya, David
12
Timber, Jurrien
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
4
White, Ben
41
Rice, Declan
5
Partey, Thomas
8
Odegaard, Martin
19
Trossard, Leandro
29
Havertz, Kai
7
Saka, Bukayo
1
Verbruggen, Bart
34
Veltman, Joel
29
Van Hecke, Jan Paul
5
Dunk, Lewis
41
Hinshelwood, Jack
6
Джеймс Мілнер
20
Baleba, Carlos
17
Minteh, Yankuba
9
Pedro, Joao
22
Mitoma, Kaoru
18
Welbeck, Danny
Стартовий склад
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
    38
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
    42
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 18
    Welbeck, Danny
  • 17
    Minteh, Yankuba
    Форвард
  • 9
    Pedro, Joao
    Півзахисник
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
  • 6
    Джеймс Мілнер
    Півзахисник
    17
  • 20
    Baleba, Carlos
    Півзахисник
  • 34
    Veltman, Joel
    Захисник
  • 29
    Van Hecke, Jan Paul
    Захисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 41
    Hinshelwood, Jack
    Півзахисник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Фабиан Хурзелер
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
4
Удари в отвір
1
1
Сейви
3
2
Блоковано ударів
1
6
Штрафні
7
2
Кутові
1
3
Офсайди
4
Фоли
6
Удари повз
1
1
ЖК
Трансляція
45+1'
Інфо
Додано 4 хвилини.
43'
Жовта картка
Гюрцелер був попереджений за зайві розмови з арбітром.
42'
Жовта картка
Райс не хотів програвати боротьбу та пішов у жорсткий підкат проти Велтмана. Результатом такого стрибка в ноги стала жовта картка.
38'
Гоооол!!!
Арсенал відкриває рахунок! Сака вигадав цей гол на рівному місці. Виборов мʼяч у пасивного Данка і віддав ідеальну передачу на хід Гаверцу. Вербрюгген намагався врятувати ситуацію виходом з лінії, але був перекинутий німецьким форвардом.
31'
Після обрізки «канонірів» у Брайтона виникли передумови для небезпечної контратаки, але Балеба віддав поганий пас на Мінте. Атака продовжилася і навіть дійшла до удару, втім, Мітома не влучив злету в дальній кут.
18'
Небезпечний момент
Це вже було по-справжньому небезпечно! Едегор увірвався до карного з глибини і без будь-якого спротиву пробив приблизно з 11 метрів, скориставшись подачею Троссара. Удар вийшов недостатньо акцентованим, тому Вербрюггену було відносно легко з ним впоратися.
17'
Заміна
На жаль, Мілнер отримав травму і не зміг продовжити зустріч. Замість нього на поле вийшов Аярі.
14'
Мінте пробив головою з подачі Жуана Педро. Мʼяч не йшов у площину, але Рая про всяк випадок виконав сейв.
10'
Найбільше проблем обороні Брайтона приходить з правого флангу, де активно діє Сака. Туди ж стягується Едегор. Англійський вінгер уже кілька разів виходив на вільний простір, але щоразу обирав неправильний варіант продовження атаки.
5'
Як би не було важко, Брайтон пробує проводити свої контратаки. Кілька разів центр поля перейшли, але не більше.
3'
Арсенал як завжди активно починає що з м’ячем, що без мʼяча. Пресингують одразу після втрати і намагаються якнайшвидше дістатися штрафного майданчика.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Кріс Кавана.
Запасні: Сетфорд (в), МʼХанд, Жоржиньо, Зінченко, Калафьорі, Ківьор, Льюїс-Скеллі, Мартінеллі, Нванері.
Інфо
Стартовий склад Арсеналу: Рая — Тімбер, Габріел, Саліба, Вайт — Райс, Партей, Едегор (к) — Троссар, Гаверц, Сака. Головний тренер — Мікель Артета.
Запасні: Стіл (в), Адінгра, Аярі, Вебстер, Енкісо, Еступіньян, Лемпті, Рюттер, Ігор.
Інфо
Стартовий склад Брайтона: Вербрюгген — Хіншелвуд, Данк (к), ван Геке, Велтман — Балеба, Мілнер — Мітома, Жуан Педро, Мінте — Велбек. Головний тренер — Фабіан Гюрцелер.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 3-го раунду АПЛ між Арсеналом і Брайтоном.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні Карпати Карпати 1 Ворскла Ворскла 1 Завершено 12:30 - Сьогодні Чайка Чайка 0 Гірник-Спорт Гірник-Спорт 1 Завершено 22:00 - Вчора Лутон Таун Лутон Таун 1 Квінз Парк Рейнджерс Квінз Парк Рейнджерс 2 Завершено 21:45 - Вчора Ліон Ліон 4 Страсбур Страсбур 3 Завершено 21:45 - Вчора Генк Генк 1 Вестерло Вестерло 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Арсенал - Брайтон енд Хоув Альбіон 31.08.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 31.08.2024
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та Арсенал у попередньому футбольному матчі 06.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Фабиан Хурзелер розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Брайтон енд Хоув Альбіон можна подивитися 31.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Брайтон енд Хоув Альбіон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Астон Вілла" - 24.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Попередній матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Кроулі Таун - 27.08.2024, у рамках турніру Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.