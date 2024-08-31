Барселона - Вальядолід онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Серйозно щастить зараз Вальядоліду! Ольмо з кількох метрів не забив у порожні ворота, перевіривши на міцність каркас. Провал в захисті уже на старті, хоча з Реалом їх не було аж до останніх 15 хвилин.