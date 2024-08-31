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Барселона - Вальядолід онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 31 серпня 2024, 18:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса
Головний суддя: Diaz de Mera Escuderos, Isidro
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
2 - 0
Оновити
43'
Вальядолід
Вальядолид
Хід матчу
20' Raphinha 24' Роберт Левандовскі
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
38%
Нічия
33%
Вальядолід
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Real Valladolid when FC Barcelona is playing at home is 4-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Real Valladolid is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 16 times, there have been 3 draws while Real Valladolid have won 1 times. The goal difference is 59-11 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 40 meetings, FC Barcelona have won 30 times, there have been 5 draws while Real Valladolid have won 5 times. The goal difference is 95-29 in favour of FC Barcelona.
  • Real Valladolid's last away win against FC Barcelona was in 1997.
  • FC Barcelona have won 4 home matches in a row.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Real Valladolid in their last 15 encounters.
  • FC Barcelona have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Real Valladolid have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 41% of their matches, Real Valladolid in 40% of their matches.
  • FC Barcelona wins 41% of halftimes, Real Valladolid wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Real Valladolid.
  • On their last meeting Real Valladolid won by 2 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Real Valladolid leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When Real Valladolid is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Real Valladolid's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Real Valladolid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, Real Valladolid won 1, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Valladolid.
  • Real Valladolid have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2 goals in a match against Real Valladolid and Real Valladolid scores 0.6 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Real Valladolid is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Real Valladolid is 1.4.
  • FC Barcelona scores 2.21 goals when playing at home and Real Valladolid scores 1.23 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
10
Перемог
12
Ігор
2
Перемог
Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.05.2023 - 23:00 Вальядолід 3 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.08.2022 - 20:30 Барселона 4 - 0 Завершено Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
05.04.2021 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
22.12.2020 - 23:00 Вальядолід 0 - 3 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.08.2024 - 22:30 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.08.2024 - 20:00 Барселона 2 - 1 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
17.08.2024 - 22:30 Валенсія 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.05.2024 - 22:00 Севілья 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершено Райо Вальєкано В
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Останні матчі - Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.08.2024 - 18:00 Реал 3 - 0 Завершено Вальядолід П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.08.2024 - 20:00 Вальядолід 1 - 0 Завершено Еспаньол В
Кубок Іспанії 2023/2024
05.12.2023 - 22:00 Еспаньол 3 - 1 Завершено Вальядолід П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Вальядолід 0 - 0 Завершено Хетафе Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Альмерія 0 - 0 Завершено Вальядолід Н
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Роберт Левандовскі
24'
ГООЛ! Raphinha
20'
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
38%
Нічия
33%
Вальядолід
29%
Склади команд
1
Ter Stegen, Marc-Andre
3
Balde, Alejandro
5
Martinez, Inigo
2
Cubarsi, Pau
23
Kounde, Jules
8
Pedri
17
Casado, Marc
20
Olmo, Dani
11
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
19
Yamal, Lamine
13
Hein, Karl
2
Perez, Luis
5
Sanchez, Javi
15
Comert, Eray
22
Rosa, Lucas
10
Sanchez, Ivan
20
Juric, Stanko
8
Кiке
11
Moro, Raul
21
Amallah, Selim
9
Andre, Marcos
Стартовий склад
  • 11
    Raphinha
    Захисник
    20
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
    24
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 17
    Casado, Marc
    Півзахисник
  • 20
    Olmo, Dani
    Півзахисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 21
    Amallah, Selim
    Півзахисник
  • 9
    Andre, Marcos
  • 10
    Sanchez, Ivan
    Півзахисник
  • 20
    Juric, Stanko
    Півзахисник
  • 8
    Кiке
    Форвард
  • 11
    Moro, Raul
    Форвард
  • 2
    Perez, Luis
  • 5
    Sanchez, Javi
    Захисник
  • 15
    Comert, Eray
  • 22
    Rosa, Lucas
    Захисник
  • 13
    Hein, Karl
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Flick, Hansi
  • Pezzolano, Paulo
Статистика матчу
1
Удари повз
1
66%
Володіння м'ячем
34%
3
Удари в отвір
3
Штрафні
7
3
Офсайди
2
Сейви
1
1
Блоковано ударів
2
Кутові
4
Фоли
1
Трансляція
41'
Небезпечний момент
Ольмо вдруге за сьогодні влучає в стійку. Як же пливуть підопічні Пеццолано, їм терміново потрібна перерва. Просто дарують мʼяч супернику у власному штрафному майданчику.
37'
Небезпечний момент
Вальядолід намагався використати проти Барселони їхню ж зброю. Моро відкрився за спину Кунде і отримав закидання, після чого вступив у дуель з тер Штегеном. Таким безхитрісним ударом досвідченого німця не переграєш.
24'
Гоооол!!!
Одразу другий заходить у ворота Вальядоліда! Ямаль просто закидає за спини захисникам, Левандовський залишається в грі через неуважність захисника і прошиває голкіпера. Організованість гостей у захисті кудись зникла.
20'
Гоооол!!!
Відкриває рахунок Барселона! Кубарсі побачив Рафінью і виконав класне закидання, бразилець прийняв мʼяч на груди, а другим дотиком переграв Хейна. Найвища майстерність, захисникам нічого було протиставити.
14'
Левандовський на межі карного прийняв передачу від Педрі, розвернувся і пробив по воротах. Влучив саме туди, де розташувався Хейн.
10'
Офсайд
З другої спроби Ольмо все ж відправляє мʼяч у сітку, але взяття воріт було одразу скасоване через офсайд.
4'
Небезпечний момент
Серйозно щастить зараз Вальядоліду! Ольмо з кількох метрів не забив у порожні ворота, перевіривши на міцність каркас. Провал в захисті уже на старті, хоча з Реалом їх не було аж до останніх 15 хвилин.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Ісідро Діас де Мера Ескудерос.
Запасні: Астралага (в), Пенья (в), Ерік Гарсія, Дельгадо, Домінгес, Фермін, Мартін, Торре, Торрес, Форт.
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген (к) — Бальде, Іньїго, Кубарсі, Кунде — Педрі, Касадо, Ольмо — Рафінья, Левандовський, Ямаль. Головний тренер — Хансі Флік.
Запасні: Феррейра (в), Чуккі, Месегер, Руїс, Коке, Латаса, Мартін, Мачіс, Ндіає, Озкачар, Сілла, Торрес.
Інфо
Стартовий склад Вальядоліда: Хейн — Роза, Джемерт, Хав'єр Санчес (к), Луїс Перес — Моро, Кіке Перес, Юрич, Іван Санчес — Андре, Амалла. Головний тренер — Пауло Пеццолано.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 4-го туру Ла Ліги Барселона – Вальядолід.
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Анонс матчу "Барселона" - Вальядолід 31.08.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Барселона" (Барселона) та командою Вальядолід (Вальядолид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 31.08.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Барселона" (Барселона) та командою Вальядолід (Вальядолид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Вальядолід, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення Вальядолід та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 23.05.2023 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Pezzolano, Paulo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Вальядолід можна подивитися 31.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Вальядолід, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти Райо Вальєкано - 27.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Вальядолід (Вальядолид)
Рік заснування Вальядолид (Вальядолид): 1928
Країна: Испания
Тренер: Хосе Рохо Мартин

Попередній поєдинок команди Вальядолід був зіграний проти Реал - 25.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Вальядолід онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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