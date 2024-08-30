Вест Хем Юнайтед - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Сіті" 31.08.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 31.08.2024

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 19.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хулен Лопетеги и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)

Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895

Країна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Попередній матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Борнмут" - 28.08.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Попередній поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Ипсвич Таун - 24.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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