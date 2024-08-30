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Вест Хем Юнайтед - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 31 серпня 2024, 19:30 - Стадион Лондон
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Вест Хем Юнайтед
Лондон
1 - 2
Оновити
перерыв
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
28%
Нічия
28%
Манчестер Сіті
44%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between West Ham United and Manchester City when West Ham United is playing at home is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between West Ham United and Manchester City is 1-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with West Ham United playing at home, West Ham United have won 7 times, there have been 8 draws while Manchester City have won 12 times. The goal difference is 50-28 in favour of Manchester City.
  • During the last 55 meetings, West Ham United have won 10 times, there have been 10 draws while Manchester City have won 35 times. The goal difference is 109-45 in favour of Manchester City.
  • West Ham United's last home win against Manchester City was in 2014.
  • Last season Manchester City won both games against West Ham United (3-1 at home and 3-1 away).
  • Manchester City have a winning streak of 4 matches.
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Manchester City have lost none of their last 17 away matches.
  • West Ham United haven't won any of their last 4 games against Manchester City.
  • West Ham United have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • West Ham United wins 1st half in 32% of their matches, Manchester City in 52% of their matches.
  • West Ham United wins 32% of halftimes, Manchester City wins 52%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When West Ham United leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 84% of their matches.
  • When West Ham United is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 55% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than West Ham United.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings West Ham United won 0, Manchester City won 4, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • West Ham United scores 0.8 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.6 goals against West Ham United (on average).
  • Average number of goals in meetings between West Ham United and Manchester City is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between West Ham United and Manchester City is 1.4.
  • West Ham United scores 1.69 goals when playing at home and Manchester City scores 2.54 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вест Хем Юнайтед
2
Перемог
27
Ігор
20
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.08.2022 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Кубок англійської ліги 2024/2025
28.08.2024 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 19:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Лутон Таун В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.08.2024 - 18:30 Челсі 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Суперкубок Англії 2024
10.08.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англії 2023/2024
25.05.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Показати більше
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
28%
Нічия
28%
Манчестер Сіті
44%
Склади команд
Стартовий склад
  • 9
    Antonio, Michail
    Півзахисник
  • 14
    Kudus, Mohammed
    Півзахисник
  • 10
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 24
    Rodriguez, Guido
    Півзахисник
  • 19
    Едсон Альварес
    Захисник
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
  • 15
    Константінос Мавропанос
    Захисник
  • 26
    Kilman, Max
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Хулен Лопетеги
  • Хосеп Гвардиола
Трансляція
Сіті мав величезну перевагу у першому таймі і мав забивати більше, хоча забив лише 2 голи. Ну і Вест Гем, між іншим, свій гол теж забив, вірніше Діаш зрізав м'яч у власні ворота. 2:1 до перервм на користь Манчестера з дублем Голанда.
45+3'
Свисток
Ну і все, свисток на перерву! 2:1, Сіті до перерви обіграє Вест Хем
45+1'
Небезпечний момент
А ось і момент господарів - Кудус класно відкрився, трохи протягнув і дав по воротах - невеликий рикошет і мимо воріт пішов м'яч
45'
Інфо
17 ударів у Сіті, проти 1 у Вест Гема
44'
Загалом треба сказати, що гра чиста і коректна, всього 5 фолів на дві команди
43'
Жовта картка
Де Брюйне отримав жовту - пішов у невиправданий підкат капітан Сіті
41'
Кутовий
Черговий кутовий для Сіті. 7-й за рахунком, непогана подача, але розібралися захисники молотобійців
38'
Небезпечний момент
Ах, класаня комбінація в один дотик від Сіті, Ріко Льюїса вивели на відмінну позицію, але той пробив вище
37'
А Голанд не гребує відпрацьовувати в обороні. Ривок метрів на 30 зробив норвежець та допоміг зірвати контратаку суперника
36'
Кутовий
Ну а Сіті розіграв черговий кутовий, на цей раз, щоправда, обійшлося без удару
32'
І знову Сіті продовжує тиснути, не зупиняються містяни
31'
У Холанда в чемпіонаті за 3 неповні матчі вже 6 голів
30'
Гоооол!!!
Гоооол! Знову Холанд! 2:1! Як він зарядив на силу! Метрів з 15-ти, під перекладину! Такі удари не беруться!
27'
Кутовий
Свій 5-й кутовий подав Сіті. У Вест Гема поки що жодного корнера
24'
Ну а Сіті знову включає свій прес, який притискає молотобойців до своїх воріт
23'
Інфо
1:9 за ударами, 1:3 - у площину. Така ось статистика
21'
Ще один удар Де Брюйне, поки що найнебезпечніший із тих, що завдав Кевін сьогодні
20'
Гоооол!!!
Ахаха! 1:1! Ось так! Сходив Вест Хем в атаку, і відразу - в гольову! Боуен з флангу або так бив, або прострілював, і Діаш зрізав м'яч у свої ворота!
18'
Небезпечний момент
Де Брюйне після флангового прострілу зарядив у штангу! Добивання Гриліша - мимо!
16'
І знову Сіті володіє м'ячем. І не просто володіє, а атакує
14'
Небезпечний момент
Ух ти, як Де Брюйне з досить гострого кута наважився на удар, і Ареоля творить блискучий сейв! Відмінний момент від обох гравців
13'
Начебто і зухвало розпочав Вест Хем матч, але Сіті забив із нальотом невідворотності
11'
Гоооол!!!
Гоооол! Забиває все-таки Сіті! Пакета втратив м'яч, Сілва дав уперед на Голанда, й Ерлінг чітко реалізував момент! 1:0 для Сіті!
8'
Наразі вже Сіті перехопив ініціативу і грає більше на атаку, ось Де Брюйне пробив, але м'яч застряг у ногах захисників
5'
Сіті навідався до чужого штрафного майданчика, але простріл Де Брюйне встигли нейтралізувати захисники господарів
3'
Боуєн ось пробив із лівої метрів із 20-ти. Едерсон перестрахувався і виносить кулаками, а не ловить
2'
Цікаво, Вест Гем відразу ввімкнувся і намагається напружувати оборону Сіті
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Едерсон, Аканджі, Діаш, Гвардіол, Льюїс, Сілва, Де Брюйне, Ковачич, Доку, Голанд, Гриліш
Інфо
Стартовий склад Вест Гема: Ареола, Ван-Бісака, Мавропанос, Кілман, Палмієрі, Родрігес, Пакета, Кудус, Альварес, Боуен, Антоніо
Нагадаємо, що Сіті у перших двох матчах здобув 2 перемоги та має в активі 6 очок. У Вест Гема - 1 перемога та 1 поразка та 3 очки в активі
Інфо
Матч розпочнеться о 19:30, судитиме поєдинок Майкл Олівер
Доброго вечора всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 3-го туру АПЛ, в якому Вест Гем прийме Манчестер Сіті
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Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Сіті" 31.08.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 31.08.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 19.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хулен Лопетеги и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 31.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Попередній матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Борнмут" - 28.08.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Ипсвич Таун - 24.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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