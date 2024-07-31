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Динамо - Рейнджерс онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 06 серпня 2024, 21:00 - Arena Lublin
Головний суддя: Донатас Румсас
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Рейнджерс
Глазго
Хто переможе?
122 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
70%
Нічия
12%
Рейнджерс
18%
Цікаві факти
  • FC Dynamo Kyiv have won 4 home matches in a row.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Glasgow Rangers haven't won in their last 7 games.
  • Glasgow Rangers haven't won any of their last 6 away matches.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Glasgow Rangers have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 45% of their matches, Glasgow Rangers in 49% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 45% of halftimes, Glasgow Rangers wins 49%.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Glasgow Rangers leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Glasgow Rangers is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than Glasgow Rangers's.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2.12 goals when playing at home and Glasgow Rangers scores 1.79 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Останні матчі - Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
31.07.2024 - 21:00 Партизан 0 - 3 Завершено Динамо В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.07.2024 - 21:00 Динамо 6 - 2 Завершено Партизан В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
18.07.2024 - 18:00 Динамо 2 - 3 Завершено Уніон П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
17.07.2024 - 19:00 Динамо 1 - 0 Завершено Мамелоді Сандаунз В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
14.07.2024 - 15:00 Динамо 4 - 0 Завершено Брондбю В
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Останні матчі - Рейнджерс
Чемпіонат Шотландії 2024/2025
03.08.2024 - 14:30 Гарт оф Мідлотіан 0 - 0 Завершено Рейнджерс Н
Чемпіонат Шотландії 2023/2024
18.05.2024 - 14:30 Гарт оф Мідлотіан 3 - 3 Завершено Рейнджерс Н
Чемпіонат Шотландії 2023/2024
11.05.2024 - 14:30 Селтік 2 - 1 Завершено Рейнджерс П
Чемпіонат Шотландії 2023/2024
28.04.2024 - 14:30 Сент-Миррен 1 - 2 Завершено Рейнджерс В
Чемпіонат Шотландії 2023/2024
14.04.2024 - 14:00 Росс Каунти 3 - 2 Завершено Рейнджерс П
Показати більше
Хто переможе?
122 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
70%
Нічия
12%
Рейнджерс
18%
Трансляція
Інфо
Динамо до цього вибило Партизан.
Запасні: Келлі, Преппер, Матондо, Черни, Давелл, Стерлінг, Жефте, Девіс, Кінг, Фрейзер, Маккіннон, Даніло.
Рейнджерс: Батленд — Таверньє, Суттар, Балогун, Їлмаз — Дьоманде, Баррон — Райт, Маккозленд, Лоуренс — Дессерс.
Запасні: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Малиш, Себальйос, Буяльський, Біловар, Дубінчак, Брагару.
Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Донатас Румшас (Паланга, Литва) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого поєдинку 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Арена Люблін (Люблін, Польща) зіграють Динамо Київ та шотландський Рейнджерс.
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Анонс матчу Динамо - Рейнджерс 06.08.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою Рейнджерс (Глазго) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Arena Lublin.

Дата проведення матчу: 06.08.2024
Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Рейнджерс можна подивитися 06.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Динамо - Рейнджерс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Партизан - 31.07.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Рейнджерс (Глазго)
Країна: Шотландия

Попередній поєдинок команди Рейнджерс був зіграний проти Гарт оф Мідлотіан - 03.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Шотландії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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