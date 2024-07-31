Динамо - Рейнджерс онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Рейнджерс 06.08.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою Рейнджерс (Глазго) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Arena Lublin.

Дата проведення матчу: 06.08.2024

Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Партизан - 31.07.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Рейнджерс (Глазго)

Країна: Шотландия



Попередній поєдинок команди Рейнджерс був зіграний проти Гарт оф Мідлотіан - 03.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Шотландії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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