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Рейнджерс - Динамо онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 13 серпня 2024, 21:45 - Хэмпден Парк
Головний суддя: Марко Гвида
Рейтинг матчу:
Рейнджерс
Глазго
0 - 0
Оновити
20'
Динамо
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
68 Користувачів зробило свій вибір
Рейнджерс
18%
Нічия
28%
Динамо
54%
Цікаві факти
  • Glasgow Rangers haven't won in their last 8 games.
  • Glasgow Rangers have won 4 home matches in a row.
  • Glasgow Rangers haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • The result of the first leg: FC Dynamo Kyiv - Glasgow Rangers 1-1.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Glasgow Rangers wins 1st half in 47% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 48% of their matches.
  • Glasgow Rangers wins 47% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 48%.
  • When Glasgow Rangers leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Glasgow Rangers is down 0-1 home, they win 41% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than Glasgow Rangers's.
  • Glasgow Rangers scores 2.19 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 2 goals when playing away (on average).
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • In UEFA Champions League, FC Dynamo Kyiv has better performance than Glasgow Rangers.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 4 games.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Glasgow Rangers haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Рейнджерс
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.08.2024 - 21:00 Динамо 1 - 1 Завершено Рейнджерс
Останні матчі - Рейнджерс
Чемпіонат Шотландії 2024/2025
10.08.2024 - 17:00 Рейнджерс 2 - 1 Завершено Motherwell В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.08.2024 - 21:00 Динамо 1 - 1 Завершено Рейнджерс Н
Чемпіонат Шотландії 2024/2025
03.08.2024 - 14:30 Гарт оф Мідлотіан 0 - 0 Завершено Рейнджерс Н
Чемпіонат Шотландії 2023/2024
18.05.2024 - 14:30 Гарт оф Мідлотіан 3 - 3 Завершено Рейнджерс Н
Чемпіонат Шотландії 2023/2024
11.05.2024 - 14:30 Селтік 2 - 1 Завершено Рейнджерс П
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.08.2024 - 18:00 Верес 1 - 2 Завершено Динамо В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.08.2024 - 21:00 Динамо 1 - 1 Завершено Рейнджерс Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
31.07.2024 - 21:00 Партизан 0 - 3 Завершено Динамо В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.07.2024 - 21:00 Динамо 6 - 2 Завершено Партизан В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
18.07.2024 - 18:00 Динамо 2 - 3 Завершено Уніон П
Показати більше
Хто переможе?
68 Користувачів зробило свій вибір
Рейнджерс
18%
Нічия
28%
Динамо
54%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Butland, Jack
  • 2
    Tavernier, James
    Захисник
  • 3
    Yilmaz, Ridvan
    Захисник
  • 4
    Propper, Robin
    Захисник
  • 5
    Souttar, John
    Захисник
  • 8
    Barron, Connor
    Півзахисник
  • 9
    Dessers, Cyriel
  • 10
    Diomande, Mohammed
    Півзахисник
  • 11
    Том Лоуренс
    Півзахисник
  • 22
    Vital da Silva Dias, Jefte
    Захисник
  • 45
    McCausland, Ross
    Форвард
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 4
    Popov, Denys
  • 17
    Brazhko, Vladimir
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 20
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 32
    Taras Vasyliovych, Mykhavko
    Захисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Clement, Philippe
  • Shovkovskiy, Oleksandr
Трансляція
19'
Караваєв збив Жефте на правому фланзі атаки.
18'
Дессерс без фолу Михавка в центрі поля завалився на газон.
16'
Маккозленд збив Шапаренка праворуч у захисті.
14'
Ярмоленка піймало в офсайді закидання з глибини.
13'
Навіс Маккозленда з правого флангу Дубінчак блокував на кутовий.
11'
Динамо знову сидить глибоко в захисті.
9'
Кабаєв із лівого флангу прострілив на дальню, де не встигли до м'яча Ванат та Ярмоленко.
7'
Пас на Їлмаза через лівий фланг атаки не пройшов.
6'
Динамо намагається вийти з власної половини під пресингом.
4'
Маккозленд праворуч в атаці відмахнувся від Дубінчака.
2'
Бущан на виході ледь упорався з прострілом від Лоуренса з правого флангу.
2'
Рейнджерс дуже високо пресингує цими хвилинами.
1'
Спроба атакувати від Динамо від початку матчу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Волошин, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Тимчик, Себальйос, Діалло, Біловар, Брагару, Піхальонок.
Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Буяльський, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.
Запасні: Келлі, Матондо, Черни, Давелл, Стерлінг, Райт, Девіс, Кінг, Фрейзер, Маккіннон, Райс, Даніло.
Рейнджерс: Батленд — Таверньєр, Преппер, Суттар, Їлмаз — Діоманде, Баррон — Маккозленд, Лоуренс, Жефте — Дессерс.
Інфо
У першому матчі була нічия (1:1).
Марко Гуїда (Торре-Аннунціата, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Гемпден Парк (Глазго, Шотландія) зіграють шотландський Рейнджерс та Динамо Київ.
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Анонс матчу Рейнджерс - Динамо 13.08.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Рейнджерс (Глазго) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Хэмпден Парк.

Дата проведення матчу: 13.08.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Рейнджерс (Глазго) та командою Динамо (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та Рейнджерс у попередньому футбольному матчі 06.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Clement, Philippe и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рейнджерс (Глазго)
Країна: Шотландия

Минулий поєдинок команди Рейнджерс був зіграний проти - 10.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Шотландії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рейнджерс.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Верес - 09.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Рейнджерс - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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