Лівий Берег - Ворскла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Лівий Берег - Ворскла 09.08.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Лівий Берег (Киев) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 09.08.2024

Час початку матчу: 15:30

Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)

Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017

Країна: Украина



Минулий поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти ЛНЗ - 04.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Шахтар - 04.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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