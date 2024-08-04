Лівий Берег - Ворскла онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Лівий Берег (Киев) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Stadium Livyi Bereh.
Дата проведення матчу: 09.08.2024
Час початку матчу: 15:30
Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина
Минулий поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти ЛНЗ - 04.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Шахтар - 04.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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