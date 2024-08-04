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Лівий Берег - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 серпня 2024, 15:30 - Stadium Livyi Bereh
Головний суддя: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матчу:
Лівий Берег
Киев
0 - 0
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17'
Ворскла
Полтава
Хід матчу
10' Андрій Якимів
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
34%
Нічия
25%
Ворскла
41%
Цікаві факти
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • FC Vorskla Poltava have lost 3 away matches in a row.
  • FC Vorskla Poltava haven't won any of their last 5 away matches.
  • FC Vorskla Poltava have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 1st half in 45% of their matches, FC Vorskla Poltava in 32% of their matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 45% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 32%.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Levy Bereg Kyiv has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Levy Bereg Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Levy Bereg Kyiv scores 2.31 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.26 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Vorskla Poltava has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.07.2024 - 18:00 Лівий Берег 3 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.07.2024 - 15:30 Лівий Берег 2 - 1 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.06.2024 - 16:00 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.05.2024 - 18:27 Оболонь 1 - 0 Завершено Лівий Берег П
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 5 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
24.05.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 16:45 Ворскла 3 - 1 Завершено Оболонь В
Кубок України 2023/2024
15.05.2024 - 19:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 13:00 Ворскла 2 - 3 Завершено ФК Минай П
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Головні події
Андрій Якимів
10'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
34%
Нічия
25%
Ворскла
41%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Максим Механів
    Воротар
  • 2
    Олег Соколов
    Захисник
  • 97
    Андрій Якимів
    Півзахисник
    10
  • 5
    Samar, Valeriy
    Захисник
  • 6
    Santos, Sidnney
  • 18
    Dedukh, Ruslan
    Півзахисник
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 26
    Haras, Talas
    Півзахисник
  • 17
    Kogut, Ivan
  • 96
    Олег Синиця
    Півзахисник
  • 21
    Sukhoruchko, Danyil
    Форвард
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 5
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 11
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
  • 25
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 27
    Krupskyi, Illia
  • 30
    Vasylovych, Nesterenko Ivan
    Півзахисник
  • 38
    Cheliadin, Artem
    Півзахисник
  • 80
    Ndukve, Denys
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Виталий Первак
  • Dolganskyi, Sergiy
Статистика матчу
1
ЖК
Трансляція
14'
За діагоналлю Павлюка на правий фланг атаки ніхто не пішов.
12'
Соколов отримав підкат у ноги від Ндукве на правому фланзі атаки.
10'
Жовта картка
Якимів грубо атакував Крупського на правому фланзі нападу.
7'
Пішли пресингувати господарі на чужій половині.
5'
Ндукве зависоко підняв ногу в боротьбі проти Чорноморця перед чужим штрафним.
3'
Розіграш атаки від Ворскли в глибині поля.
1'
По ногах Скляра вже пройшовся Дедух у центрі поля.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Ворскла поступилась Шахтарю (0:5).
Інфо
До цього Лівий берег програв ЛНЗ (0:1).
Запасні: Домолега, Бацула, Ковталюк, Хрипчук, Мякушко, Шкрієль, Прус, Ієде, Корнієнко.
Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Чорноморець, Крупський — Павлюк, Скляр, Челядін — Нестеренко, Ндукве, Кане.
Запасні: Фастов, Сташків, Астахов, Семенов, Дударенко, Співаков, Литовченко, Косовський, Колесник, Непейпієв.
Лівий берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Сіднней — Банада, Дедух — Галас, Синиця, І. Когут — Сухоручко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Роман Блавацький (Львів, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Лівий берег (Київ, Україна) зіграють київський Лівий берег та полтавська Ворскла.
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Анонс матчу Лівий Берег - Ворскла 09.08.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Лівий Берег (Киев) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 09.08.2024
Час початку матчу: 15:30

Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Минулий поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти ЛНЗ - 04.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Шахтар - 04.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Лівий Берег - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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