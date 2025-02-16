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Шахтар - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 24 лютого 2025, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Afanasiev, Oleksandr
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Лівий Берег
Киев
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Хто переможе?
109 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
52%
Нічия
26%
Лівий Берег
22%
Цікаві факти
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 48% of their matches, FC Levy Bereg Kyiv in 40% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 48% of halftimes, FC Levy Bereg Kyiv wins 40%.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Levy Bereg Kyiv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.89 goals when playing at home and FC Levy Bereg Kyiv scores 1.44 goals when playing away (on average).
  • FC Levy Bereg Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Levy Bereg Kyiv have lost 3 matches in a row.
  • FC Levy Bereg Kyiv have lost 3 away matches in a row.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 1st half in 40% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 48% of their matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 40% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 48%.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv scores 2 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.21 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 6 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's home record this season: 7-1-1.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 50% of their matches, FC Levy Bereg Kyiv in 15% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 50% of halftimes, FC Levy Bereg Kyiv wins 15%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Levy Bereg Kyiv's.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.5 goals when playing at home and FC Levy Bereg Kyiv scores 1.2 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
16.02.2025 - 12:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Діла В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
13.02.2025 - 16:05 Шахтар 3 - 1 Завершено РФШ В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
09.02.2025 - 14:30 Шахтар 3 - 0 Завершено Zimbru Chisinau В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Боруссія 3 - 1 Завершено Шахтар П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 19:45 Шахтар 2 - 0 Завершено Брест В
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Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.12.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 1 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 13:00 Лівий Берег 3 - 1 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 0 Завершено Інгулець Н
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Хто переможе?
109 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
52%
Нічия
26%
Лівий Берег
22%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Максим Механів
    Воротар
  • 2
    Олег Соколов
    Захисник
  • 97
    Андрій Якимів
    Півзахисник
  • 5
    Samar, Valeriy
    Захисник
  • 3
    Олександр Дударенко
    Захисник
  • 14
    Spivakov, Andrii
    Захисник
  • 18
    Dedukh, Ruslan
    Півзахисник
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 17
    Kogut, Ivan
  • 96
    Олег Синиця
    Півзахисник
  • 21
    Sukhoruchko, Danyil
    Форвард
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 4
    Franjic, Bartol
    Захисник
  • 5
    Bondar, Valerii
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 16
    Irakli Azarov
    Захисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 37
    Kevin
  • 38
    Pedrinho
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Виталий Первак
  • Марино Пушич
Статистика матчу
5
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - Лівий Берег
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Арбітр — Олександр Афанасьєв.
Запасні: Фесюн (в), Арройо, Егіналду, Педро Енріке, Грам, Кауан, Глущенко, Цуканов, Конопля, Назарина, Невертон, Фарина.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник — Азаров, Матвієнко (к), Бондар, Тобіас — Криськів — Кевін, Педріньйо, Бондаренко, Швед — Траоре. Головний тренер — Маріно Пушич.
Запасні: Сташків (в), Караващенко (в), Соколов, Банада, Косовський, Приходько, Дієго, Войцеховський, Галас, Різник, Кобзар.
Інфо
Стартовий склад Лівого Берега: Механів — Сідней, Шаповал, Семенов, Астахов — Шастал, Когут М., Синиця, Дедух (к), Когут І. — Сухоручко. Головний тренер — Віталій Первак.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 18-го раунду УПЛ між Шахтарем і Лівим Берегом.
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Анонс матчу Шахтар - Лівий Берег 24.02.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 24.02.2025
Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Діла - 16.02.2025, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Минулий матч команди Лівий Берег був зіграний проти Ворскла - 13.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Лівий Берег онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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