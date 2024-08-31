Верес - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 01.09.2024
Час початку матчу: 13:00
Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Виталий Первак розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Минулий матч команди Верес був зіграний проти Колос - 26.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.
Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина
Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Чорноморець - 26.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.
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