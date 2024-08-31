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Верес - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 вересня 2024, 13:00 - Авангард
Головний суддя: Raida, Mihailo
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
2 - 0
Оновити
32'
Лівий Берег
Киев
Хід матчу
15' Руслан Степанюк 24' Gayduchyk, Mykola
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Верес
52%
Нічия
24%
Лівий Берег
24%
Цікаві факти
  • FC Levy Bereg Kyiv have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Levy Bereg Kyiv have lost 4 matches in a row.
  • FC Levy Bereg Kyiv have lost 3 away matches in a row.
  • Veres Rivne haven't scored in 2 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's home record this season: 0-1-2.
  • Veres Rivne wins 1st half in 27% of their matches, FC Levy Bereg Kyiv in 38% of their matches.
  • Veres Rivne wins 27% of halftimes, FC Levy Bereg Kyiv wins 38%.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Levy Bereg Kyiv has better performance than Veres Rivne.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Levy Bereg Kyiv's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Veres Rivne scores 1.21 goals when playing at home and FC Levy Bereg Kyiv scores 1.44 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • A year ago, Veres Rivne were number 15 in the table with 1 points. Now they are number 11 with 4 points.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than FC Levy Bereg Kyiv.
Прогноз на матч
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Верес В
Кубок України 2024/2025
22.08.2024 - 17:00 Металіст 1925 0 - 4 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 15:35 Верес 0 - 2 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.08.2024 - 18:00 Верес 1 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.08.2024 - 15:30 Верес 0 - 0 Завершено Карпати Н
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Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 17:00 Лівий Берег 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 18:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Лівий Берег В
Кубок України 2024/2025
13.08.2024 - 12:00 Кудрівка-Нива 3 - 2 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.08.2024 - 15:30 Лівий Берег 0 - 3 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Лівий Берег П
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Головні події
ГООЛ! Gayduchyk, Mykola
24'
ГООЛ! Руслан Степанюк
15'
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Верес
52%
Нічия
24%
Лівий Берег
24%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Андрій Кожухар
    Воротар
  • 71
    Gakman, Vasyl
    Захисник
  • 33
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 95
    Євген Шевченко
    Захисник
  • 6
    Kutsia, Giorgi
    Півзахисник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Півзахисник
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 7
    Руслан Степанюк
    Форвард
    15
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 1
    Максим Механів
    Воротар
  • 2
    Олег Соколов
    Захисник
  • 50
    Семенов Дмитро
    Захисник
  • 22
    Владислав Шаповал
    Півзахисник
  • 3
    Олександр Дударенко
    Захисник
  • 18
    Dedukh, Ruslan
    Півзахисник
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 14
    Spivakov, Andrii
    Захисник
  • 96
    Олег Синиця
    Півзахисник
  • 19
    Kogut, Mikola
  • 21
    Sukhoruchko, Danyil
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Олег Шандрук
  • Виталий Первак
Трансляція
27'
Інфо
Скачували й цей гол — через фол Гайдучика проти Дедуха.
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гайдучик виграв у Дедуха боротьбу в повітрі на правому фланзі атаки, після чого потягнув м'яч до штрафного й пробив у дальній кут.
20'
Ударом головою в центрі штрафного Шевченко завершив навіс із правого флангу від Гакмана, проте поцілив у спину захиснику.
17'
Небезпечний момент
Сухоручко був перед порожніми воротами під час передачі до лівого флангу штрафного, але Вовченко на лінії головою блокував м'яч Шевченко.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шарая отримав передачу Яго до лівого флангу штрафного, після чого бив у ближній, Механів парирував перед собою, а Степанюк добив.
12'
Тримає м'яч на чужій половині Верес.
10'
Офсайд
Офсайд! Шарай заліз до офсайду, тож гол скасували.
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Передача головою на лівому фланзі атаки від Степанюка завершилась рейдом Шарая до штрафного й ударом у дальній кут.
6'
Дударенко помилився з подачею з лівого флангу за лицьову.
4'
Простріл із лівого флангу від Сухоручка полетів у захисника й вийшов за лицьову.
2'
Сухоручка відправив на газон Куція в центрі поля.
1'
Господарі атакують на старті зустрічі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Лівий берег іде дванадцятим із 1 перемогою та 3 поразками — 3 очки.
Інфо
Верес іде одинадцятим із 1 перемогою, 1 нічиєю та 2 поразками — 4 очки.
Запасні: Фастов, Сташків, Астахов, Якимів, Сіднней, Косовський, Галас, Войцеховський, Непейпієв, Литовченко, Приходько.
Лівий берег: Механів — Соколов, Семенов, Шаповал, Дударенко — Дедух, Банада — Синиця, Співаков, М. Когут — Сухоручко.
Запасні: Ющишин, Когут, Мельник, Чечер, Протасевич, Сміян, Кучеров, Кльоц, Луан, Мрвальєвич, Годя, Баран.
Верес: Кожухар — Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Куція, Яго — Шарай, Степанюк, Дахновський — Гайдучик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Михайло Райда (Закарпаття, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Авангард (Рівне, Україна) зіграють рівненський Верес та київський Лівий берег.
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Анонс матчу Верес - Лівий Берег 01.09.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 01.09.2024
Час початку матчу: 13:00

Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Виталий Первак розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий матч команди Верес був зіграний проти Колос - 26.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Чорноморець - 26.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - Лівий Берег онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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