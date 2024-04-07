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Манчестер Юнайтед - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 вересня 2024, 18:00 - Олд Траффорд
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 1
Оновити
8'
Ліверпуль
Ливерпуль
Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
32%
Нічия
32%
Ліверпуль
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Liverpool FC when Manchester United is playing at home is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Liverpool FC is 2-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 20 times, there have been 9 draws while Liverpool FC have won 7 times. The goal difference is 56-41 in favour of Manchester United.
  • During the last 75 meetings, Manchester United have won 33 times, there have been 17 draws while Liverpool FC have won 25 times. The goal difference is 103-96 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 2-2 (Manchester United at home) and 0-0 (Liverpool FC at home).
  • Liverpool FC haven't lost in their last 10 games.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Liverpool FC in their last 3 encounters.
  • Manchester United wins 1st half in 31% of their matches, Liverpool FC in 47% of their matches.
  • Manchester United wins 31% of halftimes, Liverpool FC wins 47%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 3 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Manchester United.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 1, Liverpool FC won 2, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Manchester United scores 1.2 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 3 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Liverpool FC is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Liverpool FC is 1.4.
  • Manchester United scores 1.58 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.07 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
11
Перемог
29
Ігор
9
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Ліверпуль
Кубок Англії 2023/2024
17.03.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 4 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 18:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023
05.03.2023 - 18:30 Ліверпуль 7 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.08.2024 - 18:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 14:30 Ипсвич Таун 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.05.2024 - 22:00 Астон Вілла 3 - 3 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.05.2024 - 18:30 Ліверпуль 4 - 2 Завершено Тоттенхем В
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Новини команд
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
32%
Нічия
32%
Ліверпуль
37%
Склади команд
24
Андре Онана
20
Dalot, Diogo
6
Martinez, Lisandro
4
De Ligt, Matthijs
3
Mazraoui, Noussair
37
Mainoo, Kobbie
18
Карлос Каземiро
10
Rashford, Marcus
8
Fernandes, Bruno
17
Garnacho, Alejandro
11
Zirkzee, Joshua
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
5
Ібраїма Конате
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
38
Gravenberch, Ryan
10
Mac Allister, Alexis
11
Мохамед Салах
8
Szoboszlai, Dominik
7
Diaz, Luis
20
Jota, Diogo
Стартовий склад
  • 11
    Zirkzee, Joshua
    Форвард
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 20
    Jota, Diogo
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 7
    Diaz, Luis
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Slot, Arne
Трансляція
7'
Гоооол!!!
4'
Ван Дейк перехопив м'яч, протягнув його до лінії карного та проштовхнув на Жоту. Діогу пробив, незважаючи на незручну позицію. Повз ворота.
3'
Манчестер Юнайтед на правах господаря активніше розпочинає поєдинок. Уже провели кілька атак із входженням до штрафного майданчика, виконали подачу з кутового. Небезпеку воротам Аліссона створити не вдалося.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Ентоні Тейлор.
Запасні: Баїндир (в), Гітон (в), Антоні, Вітлі, Діалло, Еванс, Еріксен, Кольєр, Магвайр.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Мартінес, де Лігт, Мазраві — Мейну, Каземіро — Рашфорд, Фернандеш (к), Гарначо — Зіркзе. Головний тренер — Ерік тен Хаг.
Запасні: Келлехер (в), Бредлі, Гакпо, Гомес, Елліотт, Ендо, Кванса, Нуньєс, Цімікас.
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Аліссон — Робертсон, ван Дейк (к), Конате, Трент — Макаллістер, Гравенберх — Діас, Собослай, Салах — Жота. Головний тренер — Арне Слот.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 3-го туру Ла Ліги Манчестер Юнайтед – Ліверпуль.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль" 01.09.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 01.09.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 07.04.2024 закінчилось з такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Slot, Arne розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль" можна подивитися 01.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 24.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Брентфорд - 25.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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