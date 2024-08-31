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Челсі - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 вересня 2024, 15:30 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Жарред Жилле
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Крістал Пелес
Лондон
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
40%
Нічия
30%
Крістал Пелес
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Crystal Palace when Chelsea FC is playing at home is 2-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Crystal Palace is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 11 times, there have been 1 draws while Crystal Palace have won 2 times. The goal difference is 32-11 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 30 meetings, Chelsea FC have won 25 times, there have been 1 draws while Crystal Palace have won 4 times. The goal difference is 62-20 in favour of Chelsea FC.
  • Crystal Palace's last away win against Chelsea FC was in 2017.
  • Last season Chelsea FC won both games against Crystal Palace (2-1 at home and 3-1 away).
  • Crystal Palace haven't won any of their last 14 games against Chelsea FC.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Crystal Palace in their last 7 encounters.
  • Crystal Palace have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 35% of their matches, Crystal Palace in 34% of their matches.
  • Chelsea FC wins 35% of halftimes, Crystal Palace wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Crystal Palace leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Crystal Palace.
  • Crystal Palace's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 5, Crystal Palace won 0, 0 draws.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 2 goals in a match against Crystal Palace and Crystal Palace scores 0.6 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Crystal Palace is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Crystal Palace is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Chelsea FC scores 2.15 goals when playing at home and Crystal Palace scores 1.18 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
19
Перемог
24
Ігор
4
Перемог
Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.02.2024 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 3 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.12.2023 - 21:30 Челсі 2 - 1 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Ліга конференцій 2024/2025
29.08.2024 - 21:30 Servette 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.08.2024 - 16:00 Вулверхемптон 2 - 6 Завершено Челсі В
Ліга конференцій 2024/2025
22.08.2024 - 22:00 Челсі 2 - 0 Завершено Servette В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.08.2024 - 18:30 Челсі 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Челсі 2 - 1 Завершено Борнмут В
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Останні матчі - Крістал Пелес
Кубок англійської ліги 2024/2025
27.08.2024 - 22:00 Крістал Пелес 4 - 0 Завершено Норвіч Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.08.2024 - 16:00 Брентфорд 2 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Крістал Пелес 5 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 3 Завершено Крістал Пелес В
Показати більше
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
40%
Нічия
30%
Крістал Пелес
30%
Трансляція
Запасні гостей: Меттьюз, Дукуре, Уме, Шлупп, Ворд, Девенні, Родні, Сарр.
Крістал Пелас: Гендерсон - Клайн, Річардс, Гехі, Муньйос, Вортон, Г'юз, Мітчелл, Камада, Езе, Матета.
Запасні господарів: Йоргенсен, Дісасі, Адарабіойо, Касадеї, Нкунку, Вейга, Дьюсбері-Голл, Мудрик, Фелікс.
Челсі: Санчес - Фофана, Колвілл, Кукурелья, Густо, Кайседо, Енцо, Палмер, Мадуеке, Нето, Джексон.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Після двох турів в активі пенсіонерів три очки - вони ідуть на 12 місці, а в склярів нуль залікових пунктів - вони перебувають на 18 позиції.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу третього туру АПЛ між Челсі та Крістал Пелас.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Челсі" - "Крістал Пелес" 01.09.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Крістал Пелес" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 01.09.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Челсі" (Лондон) та командою "Крістал Пелес" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Крістал Пелес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Крістал Пелес" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 12.02.2024 закінчилось з рахунком: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Крістал Пелес" можна подивитися 01.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Крістал Пелес", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти - 29.08.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди .

Команда гостей

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Кристал Пэлас" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер

Попередній поєдинок команди "Крістал Пелес" був зіграний проти Норвіч Сіті - 27.08.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

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