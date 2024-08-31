Челсі - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - "Крістал Пелес" 01.09.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Крістал Пелес" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 01.09.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Челсі" (Лондон) та командою "Крістал Пелес" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Крістал Пелес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Крістал Пелес" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 12.02.2024 закінчилось з рахунком: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти - 29.08.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди .

Команда гостей

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)

Рік заснування "Кристал Пэлас" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Оливер Гласнер



Попередній поєдинок команди "Крістал Пелес" був зіграний проти Норвіч Сіті - 27.08.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

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