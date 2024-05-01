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Верес - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 серпня 2024, 18:00 - Авангард
Головний суддя: Омельченко, Александр
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Верес
16%
Нічия
18%
Динамо
66%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Veres Rivne and FC Dynamo Kyiv is 0-3. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Veres Rivne playing at home, Veres Rivne have won 1 times, there have been 1 draws while FC Dynamo Kyiv have won 3 times. The goal difference is 10-5 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 10 meetings, Veres Rivne have won 1 times, there have been 2 draws while FC Dynamo Kyiv have won 7 times. The goal difference is 21-5 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Veres Rivne's last home win against FC Dynamo Kyiv was in 2018.
  • Last season's matches: 1-1 (Veres Rivne at home) and 3-0 (FC Dynamo Kyiv at home).
  • Veres Rivne haven't lost in their last 7 games.
  • Veres Rivne haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • Veres Rivne have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 29% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 46% of their matches.
  • Veres Rivne wins 29% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 46%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 3 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than Veres Rivne.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 0, FC Dynamo Kyiv won 4, 1 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • Veres Rivne scores 0.2 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 2.2 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Dynamo Kyiv is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Dynamo Kyiv is 0.8.
  • Veres Rivne scores 1.37 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 1.91 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Верес
1
Перемог
11
Ігор
8
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 18:40 Верес 1 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Динамо 3 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.11.2022 - 14:00 Верес 0 - 1 Завершено Динамо
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.08.2024 - 15:30 Верес 0 - 0 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.06.2024 - 17:00 Верес 3 - 1 Завершено Епіцентр В
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.05.2024 - 15:30 Епіцентр 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 2 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
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Останні матчі - Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.08.2024 - 21:00 Динамо 1 - 1 Завершено Рейнджерс Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
31.07.2024 - 21:00 Партизан 0 - 3 Завершено Динамо В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.07.2024 - 21:00 Динамо 6 - 2 Завершено Партизан В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
18.07.2024 - 18:00 Динамо 2 - 3 Завершено Уніон П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
17.07.2024 - 19:00 Динамо 1 - 0 Завершено Мамелоді Сандаунз В
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Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Верес
16%
Нічия
18%
Динамо
66%
Трансляція
Як бачимо, Шовковський вдався до ротації. Караваєва, Бражка, Ярмоленка та Ваната навіть немає в заявці. Шанси Вереса на очки трохи підвищуються.
Інфо
Арбітр — Олександр Омельченко.
Запасні: Когут (в), Ющишин (в), Луан, Баран, Гайдучик, Гакман, Годя, Куція, Кучеров, Світюха, Чечер.
Інфо
Стартовий склад Вереса: Кожухар — Вовченко, Мельник, Гончаренко — Шарай, Сікейра, Кльоц, Протасевич — Дахновський, Мрвальєвич, Степанюк (к). Головний тренер — Олег Шандрук.
Запасні: Бущан (в), Брагару, Біловар, Вівчаренко, Діалло, Лонвейк, Малиш, Михайленко, Піхальонок, Пономаренко, Рубчинський, Себальйос.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет — Дубінчак, Михавко, Попов, Тимчик — Андрієвський, Шапаренко — Кабаєв, Буяльський (к), Волошин — Супряга. Головний тренер — Олександр Шовковський.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 2-го раунду УПЛ між Вересом і Динамо.
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Анонс матчу Верес - Динамо 09.08.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Верес (Ровно) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 09.08.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Верес (Ровно) та командою Динамо (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Верес у попередньому футбольному матчі 01.05.2024 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Динамо можна подивитися 09.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий матч команди Верес був зіграний проти Карпати - 03.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Рейнджерс - 06.08.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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