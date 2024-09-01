Реал - Бетіс онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою Бетіс (Севилья) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 01.09.2024
Час початку матчу: 22:30
Історія протистоянь між Реал (Мадрид) та командою Бетіс (Севилья):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та Бетіс у попередньому футбольному матчі 25.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Мануэль Пеллегрини розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Минулий матч команди Реал був зіграний проти Лас-Пальмас - 29.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетис (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини
Попередній поєдинок команди Бетіс був зіграний проти Кривбас - 29.08.2024, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бетіс.
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