Реал - Бетіс онлайн трансляція матчу

Напередодні поєдинку Реал Мадрид займає восьму сходинку турнірної таблиці. В їх активі одна перемога та дві нічиї. У Бетіса лише два бали за дві нічиї у попередніх матчах, що дає їм лише сімнадцяте місце турнірної таблиці