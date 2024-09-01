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Реал - Бетіс онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 01 вересня 2024, 22:30 - Сантьяго Бернабеу
Головний суддя: Хавьер Альберола Рохас
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
14'
Бетіс
Севилья
Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Реал
29%
Нічия
38%
Бетіс
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Real Betis Seville when Real Madrid is playing at home is 0-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Real Betis Seville is 0-0. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 15 times, there have been 9 draws while Real Betis Seville have won 5 times. The goal difference is 47-23 in favour of Real Madrid.
  • During the last 57 meetings, Real Madrid have won 27 times, there have been 19 draws while Real Betis Seville have won 11 times. The goal difference is 93-53 in favour of Real Madrid.
  • Real Betis Seville's last away win against Real Madrid was in 2019.
  • Last season's matches: 0-0 (Real Madrid at home) and 1-1 (Real Betis Seville at home).
  • Real Madrid haven't lost in their last 4 games.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 33 home matches.
  • Real Betis Seville haven't lost in their last 7 games.
  • Real Betis Seville have lost none of their last 8 away matches.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Real Betis Seville in their last 5 encounters.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 47% of their matches, Real Betis Seville in 36% of their matches.
  • Real Madrid wins 47% of halftimes, Real Betis Seville wins 36%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Real Betis Seville leads 0-1 away, they win in 47% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 85% of their matches.
  • When Real Betis Seville is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Real Betis Seville.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Real Betis Seville's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Real Betis Seville (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 1, Real Betis Seville won 0, 4 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Betis Seville.
  • Real Betis Seville have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 0.6 goals in a match against Real Betis Seville and Real Betis Seville scores 0.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Real Betis Seville is 1.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Real Betis Seville is 0.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Madrid scores 2.64 goals when playing at home and Real Betis Seville scores 1.43 goals when playing away (on average).
  • Real Betis Seville have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
12
Перемог
24
Ігор
4
Перемог
Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.05.2024 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.12.2023 - 17:15 Бетіс 1 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 22:00 Бетіс 0 - 0 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Бетіс
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.08.2024 - 22:30 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.08.2024 - 18:00 Реал 3 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.08.2024 - 22:30 Мальорка 1 - 1 Завершено Реал Н
Суперкубок УЕФА 2024
14.08.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Аталанта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
01.06.2024 - 22:00 Боруссія 0 - 2 Завершено Реал В
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Останні матчі - Бетіс
Ліга конференцій 2024/2025
29.08.2024 - 22:00 Бетіс 3 - 0 Завершено Кривбас В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.08.2024 - 20:15 Алавес 0 - 0 Завершено Бетіс Н
Ліга конференцій 2024/2025
22.08.2024 - 21:00 Кривбас 0 - 2 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.08.2024 - 22:30 Бетіс 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.05.2024 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Бетіс Н
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Реал
29%
Нічия
38%
Бетіс
33%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
23
Mendy, Ferland
22
Антоніо Рюдігер
3
Militao, Eder
2
Данiель Карвахаль
14
Tchouameni, Aurelien
8
Федеріко Вальверде
7
Junior, Vinicius
19
Данiель Себальос
11
Rodrygo
9
Кіліан Мбаппе
1
Руї Сілва
23
Юссуф Сабалі
3
Дiего Льоренте
6
Natan
15
Perraud, Romain
14
Carvalho, William
21
Roca, Marc
17
Rodri
18
Fornals, Pablo
10
Ezzalzouli, Abde
24
Ruibal, Aitor
Стартовий склад
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 24
    Ruibal, Aitor
    Форвард
  • 17
    Rodri
    Півзахисник
  • 18
    Fornals, Pablo
    Півзахисник
  • 10
    Ezzalzouli, Abde
    Півзахисник
  • 14
    Carvalho, William
    Півзахисник
  • 21
    Roca, Marc
    Півзахисник
  • 23
    Юссуф Сабалі
    Захисник
  • 3
    Дiего Льоренте
    Захисник
  • 6
    Natan
  • 15
    Perraud, Romain
    Форвард
  • 1
    Руї Сілва
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Мануэль Пеллегрини
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
Удари повз
1
Блоковано ударів
1
Трансляція
10'
Небезпечний момент
Чудова атака Бетісу і після навісу з лівого флангу Еззальзулі пробив головою, але відправив м'яч повз ворота
8'
Господарі перехопили м'яч і намагаються дістатися воріт суперника
5'
Вальверде виконав простріл з правого флангу і м'яч прилетів прямо у руки Сілви
4'
Бетіс доволі активно розпочав матч і високо пресингує суперника, включно з Куртуа
1'
Свисток
Хав'єр Альберола Рохас дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Інфо
Арбітр матчу: Хав'єр Альберола Рохас
Головний тренер Реал Бетісу: Мануель Пеллегріні
На лаві запасних: Авіла, Адріан, Алькасар, Альтіміра, Бельєрін, Вьєтес, Вітор Роке, Джонні, Діао, Лосада, Родрігес, Хуанмі
Інфо
Стартовий склад Реал Бетісу (4-2-3-1): Сілва - Перро, Натан, Льоренте, Сабалі - Рока Хунке, Карвалью - Еззальзулі, Форнальс, Родрі - Руїбаль
Головний тренер Реал Мадриду: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Ендрік, Рамон, Гарсія, Гюлер, Діас, Лукас, Лунін, Модрич, Фран
Інфо
Стартовий склад Реал Мадриду (4-2-3-1): Куртуа - Менді, Рюдігер, Мілітао, Карвахаль - Чуамені, Вальверде - Вінісіус Жуніор, Себальйос, Родріго - Мбаппе
Напередодні поєдинку Реал Мадрид займає восьму сходинку турнірної таблиці. В їх активі одна перемога та дві нічиї. У Бетіса лише два бали за дві нічиї у попередніх матчах, що дає їм лише сімнадцяте місце турнірної таблиці
Матч пройде у Мадриді на "Сантьяго Барнабеу" та розпочнеться о 22:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу четвертого туру Іспанської Ла Ліги, в якому Реал Мадрид прийме у гостях Реал Бетіс
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Анонс матчу Реал - Бетіс 01.09.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою Бетіс (Севилья) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 01.09.2024
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Реал (Мадрид) та командою Бетіс (Севилья):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та Бетіс у попередньому футбольному матчі 25.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Мануэль Пеллегрини розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Бетіс можна подивитися 01.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Бетіс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий матч команди Реал був зіграний проти Лас-Пальмас - 29.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетис (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Попередній поєдинок команди Бетіс був зіграний проти Кривбас - 29.08.2024, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бетіс.

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