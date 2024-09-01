Севілья - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Севілья" - Жирона 01.09.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою "Севілья" (Севилья) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведення матчу: 01.09.2024

Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Севілья" (Севилья) та командою Жирона (Жирона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та "Севілья" у попередньому футбольному матчі 21.01.2024 закінчилось з таким рахунком: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Севілья" - Жирона можна подивитися 01.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Севілья" - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Севілья" (Севилья)

Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905

Країна: Испания

Тренер: Кике Санчес Флорес



Попередній поєдинок команди "Севілья" був зіграний проти Мальорка - 27.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Попередній матч команди Жирона був зіграний проти Осасуна - 29.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу "Севілья" - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.