  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Севілья - Жирона Дивитися онлайн
У тренді

Севілья - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 01 вересня 2024, 20:00 - Рамон Санчес Писхуан
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Севілья
Севилья
До початку
00 : 00 : 00
Жирона
Жирона
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
35%
Нічия
35%
Жирона
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Sevilla FC and Girona FC is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, Sevilla FC have won 4 times, there have been 0 draws while Girona FC have won 5 times.
  • Last season Girona FC won both games against Sevilla FC (5-1 at home and 2-1 away).
  • Sevilla FC haven't won any of their last 5 games against Girona FC.
  • Sevilla FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Sevilla FC wins 1st half in 32% of their matches, Girona FC in 38% of their matches.
  • Sevilla FC wins 32% of halftimes, Girona FC wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 4 goals.
  • When Sevilla FC leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Sevilla FC.
  • Sevilla FC's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Girona FC have lost just 0 of their last 5 games against Sevilla FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Sevilla FC won 0, Girona FC won 5, 0 draws.
  • Girona FC have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Sevilla FC.
  • Sevilla FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Sevilla FC scores 0.6 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 2.4 goals against Sevilla FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sevilla FC and Girona FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sevilla FC and Girona FC is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Sevilla FC scores 1.38 goals when playing at home and Girona FC scores 1.64 goals when playing away (on average).
  • Girona FC haven't won in their last 4 games.
  • Girona FC haven't won any of their last 5 away matches.
  • Both teams lost their last match.
  • Sevilla FC haven't won in their last 4 games.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Севілья
3
Перемог
8
Ігор
5
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.01.2024 - 22:00 Жирона 5 - 1 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.08.2023 - 22:30 Севілья 1 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.05.2023 - 22:00 Севілья 0 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.01.2023 - 17:15 Жирона 2 - 1 Завершено Севілья
Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.08.2024 - 20:00 Мальорка 0 - 0 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.08.2024 - 22:30 Севілья 1 - 2 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.08.2024 - 22:30 Лас-Пальмас 2 - 2 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.05.2024 - 22:00 Севілья 1 - 2 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Атлетік 2 - 0 Завершено Севілья П
Показати більше
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.08.2024 - 20:00 Жирона 4 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.08.2024 - 22:30 Атлетіко 3 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.08.2024 - 22:30 Бетіс 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.05.2024 - 22:00 Жирона 7 - 0 Завершено Гранада В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Валенсія 1 - 3 Завершено Жирона В
Показати більше
Новини команд
Севілья — Жирона. Анонс і прогноз матчу Прімери на 01.09.2024 01.09.2024 в 00:35 Севілья — Жирона. Анонс і прогноз матчу Прімери на 01.09.2024 Циганков проти іменитого клубу, який ще не перемагав у новому сезоні
Севілья — Жирона. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Прімери 31.08.2024 в 18:27 Севілья — Жирона. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Прімери «Севілья» - “Жирона”: Де і коли дивитися онлайн трансляцію матчу ⋉ 01.09.2024 ⋊ Прімера на UA-Футбол
Севілья - Жирона. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ла Ліги 01.09.2024 в 16:11 Севілья - Жирона. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ла Ліги Жирона хоче продовжити переможну серію – дивитися онлайн трансляцію матчу
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
35%
Нічия
35%
Жирона
30%
Трансляція
У Севільї 2 очки в трьох матчах і 18-те місце
Інфо
Віктор Циганков у старті своєї команди!
Інфо
Інфо
Стартовий склад Севільї: Нюланд, Кармона, Баде, Санчес, Маркан, Барко, Локонга, Лукебакіо, Агуме, Ромеро, Еджуке
Інфо
Матч розпочнеться о 20:00. Головний суддя поєдинку - Хосе Санчес Мартінес!
Добрий вечір усім! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 4-го ранку Ла Ліги, в якому Севілья прийме Жирону!
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 17:45 - Сьогодні ПСВ ПСВ 3 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0 Завершено 17:30 - Сьогодні Цюрих Цюрих 1 Luzern Luzern 1 Завершено 17:30 - Сьогодні Лугано Лугано 1 St. Gallen St. Gallen 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Гент Гент 1 Ройял Антверпен Ройял Антверпен 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 1 Уотфорд Уотфорд 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Севілья" - Жирона 01.09.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою "Севілья" (Севилья) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведення матчу: 01.09.2024
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Севілья" (Севилья) та командою Жирона (Жирона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та "Севілья" у попередньому футбольному матчі 21.01.2024 закінчилось з таким рахунком: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Севілья" - Жирона можна подивитися 01.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Севілья" - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

Попередній поєдинок команди "Севілья" був зіграний проти Мальорка - 27.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній матч команди Жирона був зіграний проти Осасуна - 29.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу "Севілья" - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.