Ювентус - Рома онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Ювентус (Турин) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Альянц Стадиум.
Дата проведення матчу: 01.09.2024
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь між клубами Ювентус (Турин) та командою Рома (Рим):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рома та Ювентус у попередньому футбольному матчі 05.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Попередній поєдинок команди Ювентус був зіграний проти Еллас Верона - 26.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ювентус.
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти Емполі - 25.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Емполі.
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