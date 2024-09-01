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Ювентус - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 01 вересня 2024, 21:45 - Альянц Стадиум
Головний суддя: Марко Гвида
Рейтинг матчу:
Ювентус
Турин
До початку
00 : 00 : 00
Рома
Рим
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
42%
Нічия
26%
Рома
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Juventus Turin and AS Roma when Juventus Turin is playing at home is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Juventus Turin and AS Roma is 1-0. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Juventus Turin playing at home, Juventus Turin have won 21 times, there have been 7 draws while AS Roma have won 6 times. The goal difference is 58-29 in favour of Juventus Turin.
  • During the last 68 meetings, Juventus Turin have won 32 times, there have been 20 draws while AS Roma have won 16 times. The goal difference is 103-73 in favour of Juventus Turin.
  • Last season's matches: 1-0 (Juventus Turin at home) and 1-1 (AS Roma at home).
  • Juventus Turin have won 3 home matches in a row.
  • Juventus Turin haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • AS Roma haven't lost in their last 4 games.
  • AS Roma have lost none of their last 4 away matches.
  • When playing at home, Juventus Turin have not lost to AS Roma in their last 4 encounters.
  • Juventus Turin wins 1st half in 30% of their matches, AS Roma in 38% of their matches.
  • Juventus Turin wins 30% of halftimes, AS Roma wins 38%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Serie A, Juventus Turin has better performance than AS Roma.
  • Juventus Turin's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • Juventus Turin have lost just 1 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Juventus Turin won 2, AS Roma won 1, 2 draws.
  • Juventus Turin have lost just 1 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 1 of their last 5 Serie A games against Juventus Turin.
  • Juventus Turin scores 1.4 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 1.2 goals against Juventus Turin (on average).
  • Average number of goals in meetings between Juventus Turin and AS Roma is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Juventus Turin and AS Roma is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Juventus Turin scores 1.92 goals when playing at home and AS Roma scores 1.32 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ювентус
15
Перемог
29
Ігор
7
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
05.05.2024 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2023/2024
30.12.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.03.2023 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
27.08.2022 - 19:30 Ювентус 1 - 1 Завершено Рома
Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2024/2025
26.08.2024 - 21:45 Еллас Верона 0 - 3 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2024/2025
19.08.2024 - 21:45 Ювентус 3 - 0 Завершено Комо В
Чемпіонат Італії 2023/2024
25.05.2024 - 19:00 Ювентус 2 - 0 Завершено Монца В
Чемпіонат Італії 2023/2024
20.05.2024 - 21:45 Болонья 3 - 3 Завершено Ювентус Н
Кубок Італії 2023/2024
15.05.2024 - 22:00 Аталанта 0 - 1 Завершено Ювентус В
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
25.08.2024 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершено Емполі П
Чемпіонат Італії 2024/2025
18.08.2024 - 21:45 Кальярі 0 - 0 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.05.2024 - 21:45 Емполі 2 - 1 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2023/2024
19.05.2024 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Дженоа В
Чемпіонат Італії 2023/2024
12.05.2024 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершено Рома П
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Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
42%
Нічия
26%
Рома
32%
Трансляція
Інфо
Арбітр
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Ювентуса: Ді Грегоріо — Кабаль, Бремер, Гатті, Савона — Фаджолі, Локателлі — Їлдиз, Мбангула, Камбʼязо — Влахович. Головний тренер — Тьяго Мотта.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Роми: Свілар — Анхеліньйо, НʼДіка, Манчіні, Челік — Пеллегріні (к), Пізіллі, Крістанте — Суле, Салемакерс — Довбик. Головний тренер — Даніеле Де Россі.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 3-го раунду Серії А між Ювентусом і Ромою.
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Анонс матчу Ювентус - Рома 01.09.2024, Чемпіонат Італії

Поєдинок між командою Ювентус (Турин) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 01.09.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Ювентус (Турин) та командою Рома (Рим):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рома та Ювентус у попередньому футбольному матчі 05.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Попередній поєдинок команди Ювентус був зіграний проти Еллас Верона - 26.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ювентус.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти Емполі - 25.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Емполі.

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