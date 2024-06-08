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Португалія - Хорватія онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 05 вересня 2024, 21:45 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика
Головний суддя: Meler, Halil Umut
Рейтинг матчу:
Португалія
1 - 0
Оновити
12'
Хорватія
Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Португалія
54%
Нічия
21%
Хорватія
25%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Portugal have won 5 times, there have been 2 draws while Croatia have won 1 times. The goal difference is 15-6 in favour of Portugal.
  • Croatia have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Portugal have not managed to score in their last 3 matches.
  • Portugal wins 1st half in 56% of their matches, Croatia in 46% of their matches.
  • Portugal wins 56% of halftimes, Croatia wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Croatia.
  • On their last meeting Croatia won by 1 goals.
  • When Portugal leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Croatia leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Portugal is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Croatia is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • Portugal's performance of the last 5 matches is better than Croatia's.
  • Portugal have lost just 1 of their last 5 games against Croatia (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Portugal won 3, Croatia won 1, 1 draws.
  • Portugal scores 2 goals in a match against Croatia and Croatia scores 1.2 goals against Portugal (on average).
  • Average number of goals in meetings between Portugal and Croatia is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Portugal and Croatia is 1.
  • Portugal scores 2.9 goals when playing at home and Croatia scores 1.43 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Португалія
3
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Хорватія
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 19:45 Португалія 1 - 2 Завершено Хорватія
Ліга Націй 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Хорватія 2 - 3 Завершено Португалія
Ліга Націй 2021
05.09.2020 - 21:45 Португалія 4 - 1 Завершено Хорватія
Евро 2015/2016
25.06.2016 - 22:00 Хорватія 0 - 1 Завершено Португалія
Останні матчі - Португалія
Останні матчі - Хорватія
Євро 2024 2024
24.06.2024 - 22:00 Хорватія 1 - 1 Завершено Італія Н
Євро 2024 2024
19.06.2024 - 16:00 Хорватія 2 - 2 Завершено Албанія Н
Євро 2024 2024
15.06.2024 - 19:00 Іспанія 3 - 0 Завершено Хорватія П
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 19:45 Португалія 1 - 2 Завершено Хорватія В
Міжнародні товариські матчі 2024
03.06.2024 - 20:00 Хорватія 3 - 0 Завершено Північна Македонія В
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Новини команд
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Португалія
54%
Нічия
21%
Хорватія
25%
Склади команд
99
Costa, Diogo
25
Mendes, Nuno
25
Goncalo Inacio
3
Рубен Діаш
20
Dalot, Diogo
17
Vitinha
8
Fernandes, Bruno
20
Silva, Bernardo
10
Leao, Rafael
7
Крiштiану Роналду
7
Neto, Pedro
40
Домінік Ліваковіч
37
Sutalo, Josip
5
Pongracic, Marin
24
Gvardiol, Josko
17
Jakic, Kristijan
8
Маріо Пашаліч
8
Матео Ковачіч
10
Baturina, Martin
24
Sosa, Borna
10
Лука Модрiч
27
Андрей Крамарич
Стартовий склад
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 7
    Крiштiану Роналду
    Форвард
  • 7
    Neto, Pedro
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 25
    Goncalo Inacio
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
  • 27
    Андрей Крамарич
    Форвард
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 17
    Jakic, Kristijan
    Півзахисник
  • 8
    Маріо Пашаліч
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 10
    Baturina, Martin
    Півзахисник
  • 24
    Sosa, Borna
    Захисник
  • 37
    Sutalo, Josip
    Захисник
  • 5
    Pongracic, Marin
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 40
    Домінік Ліваковіч
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роберто Мартинес
  • Златко Далич
Статистика матчу
2
Удари в отвір
2
Штрафні
1
1
Офсайди
1
Сейви
1
Фоли
1
Трансляція
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! Далот відкриває рахунок!
6'
Небезпечний момент
Фернандеш завдав удару з півкола карного майданчику і Лівакович зумів парирувати його
3'
Перші хвилини Салесао більше контролюють м'яч та намагаються дістатися воріт суперника. Поки хорвати чудово захищаються
1'
Свисток
Халіл Умут Мелер дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Арбітр матчу з Туреччини: Халіл Умут Мелер
Головний тренер Хорватії: Златко Далич
На лаві запасних: Сучич, Будімір, Котарскі, Лабрович, Матанович, Моро, П'яца, Перішич, Петкович, Сучич, Чалета-Цар, Іванушец
Інфо
Стартовий склад Хорватії (3-5-1-1): Лівакович - Гвардіол, Понгранич, Шутало - Соса, Батуріна, Ковачич, Пашалич, Якич - Модрич (с) - Крамарич
Головний тренер Португалії: Роберто Мартінес
На лаві запасних: Вейга, Гонсалвеш, Діогу Жота, Жоау Фелікс, Невес, Невіш, Пальїнья, Са, Семеду, Сілва А., Сілва Р., Трінкау
Інфо
Стартовий склад Португалії (4-3-3): Кошта - Мендеш, Інасіу, Діаш, Далот - Вітінья, Фернандеш, Сілва - Леау, Роналду (с), Нету
Нагадаємо, що в попередньому розіграші Португалія на один бал поступилася у Групі 2 Ліги А Іспанії та не вийшла в плей-офф. Хорватія зайняла першу сходинку Групи 1 Ліги А та вийшла в плей-офф, де дійшла до фіналу і поступилася Іспанії
Матч пройде у Лісабоні на арені Ештадіу да Луж та розпочнеться о 21:45 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу першого раунду Ліги Націй УЄФА у Лізі А, в якому Португалія прийме у гостях Ховратію
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Анонс матчу Португалія - Хорватія 05.09.2024, Ліга Націй

Поєдинок між командою Португалія та командою Хорватія проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 05.09.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Португалія та командою Хорватія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Хорватія, тоді як команда Португалія залишилася з поразкою . Зіткнення Португалія та Хорватія у попередньому футбольному матчі 08.06.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Мартинес и Златко Далич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Португалія - Хорватія можна подивитися 05.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Португалія - Хорватія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Минулий поєдинок команди Португалія був зіграний проти Франція - 05.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Франція.

Команда гостей

Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Попередній матч команди Хорватія був зіграний проти Італія - 24.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Португалія - Хорватія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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