Португалія - Хорватія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Португалія - Хорватія 05.09.2024, Ліга Націй

Поєдинок між командою Португалія та командою Хорватія проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 05.09.2024

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Португалія та командою Хорватія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Хорватія, тоді як команда Португалія залишилася з поразкою . Зіткнення Португалія та Хорватія у попередньому футбольному матчі 08.06.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Мартинес и Златко Далич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Португалія

Країна: Португалия

Тренер: Фернанду Сантуш



Минулий поєдинок команди Португалія був зіграний проти Франція - 05.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Франція.

Команда гостей

Назва: Хорватія

Країна: Хорватия

Тренер: Златко Далич



Попередній матч команди Хорватія був зіграний проти Італія - 24.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

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