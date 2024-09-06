Франція - Італія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Франція - Італія 06.09.2024, Ліга Націй

Матч між командою Франція та командою Італія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Націй 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 06.09.2024

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Франція та командою Італія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Франція, тоді як команда Італія залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Італія у попередньому футбольному матчі 01.06.2018 закінчилось з такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Франція

Країна: Франция

Тренер: Дидье Дешам



Попередній матч команди Франція був зіграний проти Україна - 25.07.2024, у рамках чемпіонату 2024/2025 та закінчився перемогою команди Франція.

Команда гостей

Назва: Італія

Країна: Италия

Тренер: Роберто Манчини



Попередній матч команди Італія був зіграний проти Україна - 21.07.2024, у рамках чемпіонату 2024/2025 та закінчився перемогою команди Україна.

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