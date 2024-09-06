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Франція - Італія онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 06 вересня 2024, 21:45 - Парк-де-Пренс . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Сандро Шарер
Рейтинг матчу:
Франція
До початку
00 : 00 : 00
Італія
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Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Франція
45%
Нічия
20%
Італія
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between France and Italy is 3-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 12 meetings, France have won 5 times, there have been 4 draws while Italy have won 3 times. The goal difference is 17-13 in favour of France.
  • Italy haven't won any of their last 3 games against France.
  • France wins 1st half in 50% of their matches, Italy in 42% of their matches.
  • France wins 50% of halftimes, Italy wins 42%.
  • The winner of their last meeting was France.
  • On their last meeting France won by 2 goals.
  • When France leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Italy leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When France is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Italy is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • France's performance of the last 5 matches is better than Italy's.
  • France have lost just 1 of their last 5 games against Italy (in all competitions).
  • In the last 5 meetings France won 3, Italy won 1, 1 draws.
  • France scores 1.6 goals in a match against Italy and Italy scores 1 goals against France (on average).
  • Average number of goals in meetings between France and Italy is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between France and Italy is 1.8.
  • Both teams lost their last match.
  • France scores 3.11 goals when playing at home and Italy scores 0.71 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Франція
3
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Італія
Контрольные матчи сборной 2017/2018
01.06.2018 - 22:00 Франція 3 - 1 Завершено Італія
Контрольные матчи сборной 2016/2017
01.09.2016 - 22:00 Італія 1 - 3 Завершено Франція
Контрольные матчи сборной 2012/2013
14.11.2012 - 21:50 Італія 1 - 2 Завершено Франція
Останні матчі - Франція
Останні матчі - Італія
Євро U-19 2024/2025
21.07.2024 - 21:00 Україна 3 - 2 Завершено Італія П
Євро 2024 2024
29.06.2024 - 19:00 Швейцарія 2 - 0 Завершено Італія П
Євро 2024 2024
24.06.2024 - 22:00 Хорватія 1 - 1 Завершено Італія Н
Євро 2024 2024
20.06.2024 - 22:00 Іспанія 1 - 0 Завершено Італія П
Євро 2024 2024
15.06.2024 - 22:00 Італія 2 - 1 Завершено Албанія В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Франція
45%
Нічия
20%
Італія
35%
LIVE
Трансляція матчу Франція - Італія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Арбітр — Сандро Шерер (Швейцарія).
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Франції:
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Італії:
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1-го раунду Ліги націй УЄФА між Францією та Італією.
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Анонс матчу Франція - Італія 06.09.2024, Ліга Націй

Матч між командою Франція та командою Італія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Націй 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 06.09.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Франція та командою Італія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Франція, тоді як команда Італія залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Італія у попередньому футбольному матчі 01.06.2018 закінчилось з такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Попередній матч команди Франція був зіграний проти Україна - 25.07.2024, у рамках чемпіонату 2024/2025 та закінчився перемогою команди Франція.

Команда гостей

Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Попередній матч команди Італія був зіграний проти Україна - 21.07.2024, у рамках чемпіонату 2024/2025 та закінчився перемогою команди Україна.

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