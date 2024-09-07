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Україна - Албанія онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 07 вересня 2024, 21:45 - Арена Дженерали . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Бранку Годинью, Луиш Мигель
Рейтинг матчу:
Україна
До початку
00 : 00 : 00
Албанія
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Хто переможе?
78 Користувачів зробило свій вибір
Україна
67%
Нічия
19%
Албанія
14%
Цікаві факти
  • Ukraine wins 1st half in 23% of their matches, Albania in 58% of their matches.
  • Ukraine wins 23% of halftimes, Albania wins 58%.
  • The winner of their last meeting was Ukraine.
  • On their last meeting Ukraine won by 3 goals.
  • When Ukraine leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Albania leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When Ukraine is down 0-1 home, they win 100% of their matches.
  • When Albania is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Ukraine have lost just 0 of their last 4 games against Albania (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Ukraine won 3, Albania won 0, 1 draws.
  • Ukraine scores 2.75 goals in a match against Albania and Albania scores 1 goals against Ukraine (on average).
  • Average number of goals in meetings between Ukraine and Albania is 3.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Ukraine and Albania is 1.75.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Ukraine scores 1 goals when playing at home and Albania scores 1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Україна
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Албанія
Збірна України 2017/2018
03.06.2018 - 17:00 Албанія 1 - 4 Завершено Україна
Збірна України 2015/2016
03.06.2016 - 21:30 Україна 3 - 1 Завершено Албанія
Останні матчі - Україна
Молодіжна збірна 2024/2025
06.09.2024 - 19:00 Україна 2 - 1 Завершено Сербія В
Олимпиада 2024/2025
30.07.2024 - 18:00 Україна 0 - 2 Завершено Аргентина П
Олимпиада 2024/2025
27.07.2024 - 18:00 Україна 2 - 1 Завершено Марокко В
Євро U-19 2024/2025
25.07.2024 - 21:00 Франція 1 - 0 Завершено Україна П
Олимпиада 2024/2025
24.07.2024 - 20:00 Ірак 2 - 1 Завершено Україна П
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Останні матчі - Албанія
Євро 2024 2024
24.06.2024 - 22:00 Албанія 0 - 1 Завершено Іспанія П
Євро 2024 2024
19.06.2024 - 16:00 Хорватія 2 - 2 Завершено Албанія Н
Євро 2024 2024
15.06.2024 - 22:00 Італія 2 - 1 Завершено Албанія П
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 20:00 Албанія 3 - 1 Завершено Азербайджан В
Міжнародні товариські матчі 2024
03.06.2024 - 21:00 Албанія 3 - 0 Завершено Ліхтенштейн В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
78 Користувачів зробило свій вибір
Україна
67%
Нічия
19%
Албанія
14%
LIVE
Трансляція матчу Україна - Албанія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні: Сімоні, Шеррі, Балліу, А. Байрамі, Ходжа, Узуні, Міхай, Сефері, Беріша, Хадрой, Спахіу, Абраши.
Албанія: Стракоша — Хісай, Ісмайлі, Кумбулла, Мітай — Рамадані, Асллані — Лачі, Н. Байрамі, Асані — Манай.
Запасні: Бущан, Лунін, Бондар, Таловєров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Ванат, Зінченко, Тимчик, Піхальонок.
Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Судаков, Бражко, Шапаренко — Циганков, Яремчук, Кабаєв.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Луїш Годінью (Португалія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B1. На полі стадіону Дженералі Арена (Прага, Чехія) зіграють Україна та Албанія.
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Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Молдова Молдова 2 Мальта Мальта 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Вірменія Вірменія 4 Латвія Латвія 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Ірландія Ірландія 0 Англія Англія 2 Завершено 19:00 - Сьогодні Грузія Грузія 4 Чехія Чехія 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Металіст 1925 Металіст 1925 2 Діназ Діназ 2

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Анонс матчу Україна - Албанія 07.09.2024, Ліга Націй

Протистояння між командою Україна та командою Албанія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Націй 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Арена Дженерали.

Дата проведення матчу: 07.09.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Україна та командою Албанія:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Україна, тоді як команда Албанія залишилася з поразкою . Зіткнення Албанія та Україна у попередньому футбольному матчі 03.06.2018 закінчилось з такими результатами: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Україна - Албанія можна подивитися 07.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Україна - Албанія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Попередній поєдинок команди Україна був зіграний проти Сербія - 06.09.2024, у рамках чемпіонату Молодіжна збірна 2024/2025 та закінчився перемогою команди Україна.

Команда гостей

Назва: Албанія
Країна: Албания

Минулий матч команди Албанія був зіграний проти Іспанія - 24.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Албанія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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