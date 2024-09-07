Україна - Албанія онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Україна та командою Албанія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Націй 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Арена Дженерали.
Дата проведення матчу: 07.09.2024
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь між клубами Україна та командою Албанія:
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Україна, тоді як команда Албанія залишилася з поразкою . Зіткнення Албанія та Україна у попередньому футбольному матчі 03.06.2018 закінчилось з такими результатами: 1:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Попередній поєдинок команди Україна був зіграний проти Сербія - 06.09.2024, у рамках чемпіонату Молодіжна збірна 2024/2025 та закінчився перемогою команди Україна.
Назва: Албанія
Країна: Албания
Минулий матч команди Албанія був зіграний проти Іспанія - 24.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.
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