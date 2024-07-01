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Франція - Бельгія онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 09 вересня 2024, 21:45 - Groupama Academy Stadium . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Тобиас Штилер
Рейтинг матчу:
Франція
До початку
00 : 00 : 00
Бельгія
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Франція
39%
Нічия
26%
Бельгія
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between France and Belgium is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with France playing at home, France have won 1 times, there have been 3 draws while Belgium have won 1 times. The goal difference is 9-5 in favour of France.
  • During the last 14 meetings, France have won 6 times, there have been 5 draws while Belgium have won 3 times. The goal difference is 23-14 in favour of France.
  • Belgium have lost none of their last 7 away matches.
  • Belgium haven't won any of their last 3 games against France.
  • France wins 1st half in 46% of their matches, Belgium in 61% of their matches.
  • France wins 46% of halftimes, Belgium wins 61%.
  • The winner of their last meeting was France.
  • On their last meeting France won by 1 goals.
  • When France leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Belgium leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When France is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Belgium is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • France's performance of the last 5 matches is better than Belgium's.
  • Belgium has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • France have lost just 1 of their last 5 games against Belgium (in all competitions).
  • In the last 5 meetings France won 3, Belgium won 1, 1 draws.
  • France scores 1.6 goals in a match against Belgium and Belgium scores 1.2 goals against France (on average).
  • Average number of goals in meetings between France and Belgium is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between France and Belgium is 0.8.
  • Both teams lost their last match.
  • France scores 3.25 goals when playing at home and Belgium scores 1 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Франція
3
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Бельгія
Євро 2024 2024
01.07.2024 - 19:00 Франція 1 - 0 Завершено Бельгія
Ліга Націй 2020
07.10.2021 - 21:45 Бельгія 2 - 3 Завершено Франція
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
10.07.2018 - 21:00 Франція 1 - 0 Завершено Бельгія
Останні матчі - Франція
Ліга Націй 2024/2025
06.09.2024 - 21:45 Франція 1 - 3 Завершено Італія П
Євро U-19 2024/2025
25.07.2024 - 21:00 Франція 1 - 0 Завершено Україна В
Євро 2024 2024
09.07.2024 - 22:00 Іспанія 2 - 1 Завершено Франція П
Євро 2024 2024
05.07.2024 - 22:00 Португалія 0 - 1 Завершено Франція В
Євро 2024 2024
01.07.2024 - 19:00 Франція 1 - 0 Завершено Бельгія В
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Останні матчі - Бельгія
Ліга Націй 2024/2025
06.09.2024 - 21:45 Бельгія 3 - 1 Завершено Ізраїль В
Євро 2024 2024
01.07.2024 - 19:00 Франція 1 - 0 Завершено Бельгія П
Євро 2024 2024
26.06.2024 - 19:00 Україна 0 - 0 Завершено Бельгія Н
Євро 2024 2024
22.06.2024 - 22:00 Бельгія 2 - 0 Завершено Румунія В
Євро 2024 2024
17.06.2024 - 19:00 Бельгія 0 - 1 Завершено Словаччина П
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Франція
39%
Нічия
26%
Бельгія
35%
LIVE
Трансляція матчу Франція - Бельгія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Бельгія до цього обіграла Ізраїль (3:1).
Інфо
Франція до цього програла Італії (1:3).
Запасні: Камінські, Селс, Дюранвіль, Меньє, Борно, де Кетеларе, Мангаля, Бакайоко, Салемакерс, Вермерен.
Бельгія: Кастельс — Фас, Дебаст, Теат, Кастань — Тілеманс, Онана — Люкебакіо, де Брюйне, Доку — Опенда.
Запасні: Самба, Ареола, Грізманн, Мбаппе, Олісе, Конате, Фофана, Баркола, Клосс, Ернандес.
Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Упамекано, Дінь — Канте, Коне, Гендузі — Дембеле, Тюрам, Коло Муані.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Тобіас Штілер (Обертсгаузен, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A2. На полі стадіону Парк Олімпік Ліонне (Ліон, Франція) зіграють Франція та Бельгія.
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Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Кіпр Кіпр 0 Косово Косово 4 Завершено 21:45 - Вчора Швейцарія Швейцарія 1 Іспанія Іспанія 4 Завершено 21:45 - Вчора Швеція Швеція 3 Естонія Естонія 0 Завершено 21:45 - Вчора Португалія Португалія 2 Шотландія Шотландія 1 Завершено 21:45 - Вчора Хорватія Хорватія 1 Польща Польща 0

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Анонс матчу Франція - Бельгія 09.09.2024, Ліга Націй

Протистояння між командою Франція та командою Бельгія проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Groupama Academy Stadium.

Дата проведення матчу: 09.09.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Франція та командою Бельгія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Франція, тоді як команда Бельгія залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Бельгія у попередньому футбольному матчі 01.07.2024 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Франція - Бельгія можна подивитися 09.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Франція - Бельгія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Попередній поєдинок команди Франція був зіграний проти Італія - 06.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 2024/2025 та закінчився перемогою команди Італія.

Команда гостей

Назва: Бельгія
Країна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Попередній поєдинок команди Бельгія був зіграний проти Ізраїль - 06.09.2024, у рамках турніру Ліга Націй 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бельгія.

Слідкуйте за результатами матчу Франція - Бельгія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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