Нідерланди - Німеччина онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Нідерланди - Німеччина 10.09.2024, Ліга Націй

Поєдинок між командою Нідерланди та командою Німеччина проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Йохан Кройф Арена.

Дата проведення матчу: 10.09.2024

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Нідерланди та командою Німеччина:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Німеччина, тоді як команда Нідерланди залишилася з поразкою . Зіткнення Німеччина та Нідерланди у попередньому футбольному матчі 26.03.2024 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Рональд Куман и Юлиан Нагельсманн розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нідерланди

Країна: Нидерланды

Тренер: Луи ван Гал



Попередній поєдинок команди Нідерланди був зіграний проти Боснія і Герцеговина - 07.09.2024, у рамках турніру Ліга Націй 2024/2025 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Команда гостей

Назва: Німеччина

Країна: Германия

Тренер: Ханси Флик



Минулий матч команди Німеччина був зіграний проти Угорщина - 07.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 2024/2025 та закінчився перемогою команди Німеччина.

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