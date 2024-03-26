  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Нідерланди - Німеччина Дивитися онлайн
У тренді

Нідерланди - Німеччина онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 10 вересня 2024, 21:45 - Йохан Кройф Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Давиде Масса
Рейтинг матчу:
Нідерланди
0 - 0
Оновити
2'
Німеччина
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
26%
Нічия
35%
Німеччина
39%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Netherlands playing at home, Netherlands have won 1 times, there have been 3 draws while Germany have won 1 times. The goal difference is 8-6 in favour of Netherlands.
  • During the last 13 meetings, Netherlands have won 4 times, there have been 5 draws while Germany have won 4 times. The goal difference is 23-20 in favour of Netherlands.
  • Netherlands have won 4 home matches in a row.
  • Germany have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Netherlands wins 1st half in 35% of their matches, Germany in 28% of their matches.
  • Netherlands wins 35% of halftimes, Germany wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Germany.
  • On their last meeting Germany won by 1 goals.
  • When Netherlands leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Germany leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Netherlands is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Germany is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Germany's performance of the last 5 matches is better than Netherlands's.
  • Germany have lost just 1 of their last 5 games against Netherlands (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Netherlands won 1, Germany won 2, 2 draws.
  • Netherlands scores 2 goals in a match against Germany and Germany scores 2 goals against Netherlands (on average).
  • Average number of goals in meetings between Netherlands and Germany is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Netherlands and Germany is 1.6.
  • Both teams lost their last match.
  • Netherlands scores 2.11 goals when playing at home and Germany scores 1.5 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Нідерланди
2
Перемог
8
Ігор
3
Перемог
Німеччина
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Німеччина 2 - 1 Завершено Нідерланди
Міжнародні товариські матчі 2022
29.03.2022 - 21:45 Нідерланди 1 - 1 Завершено Німеччина
Євро 2024 2019/2020
06.09.2019 - 21:45 Німеччина 2 - 4 Завершено Нідерланди
Євро 2024 2020
24.03.2019 - 21:45 Нідерланди 2 - 3 Завершено Німеччина
Останні матчі - Нідерланди
Останні матчі - Німеччина
Новини команд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
26%
Нічия
35%
Німеччина
39%
Склади команд
1
Verbruggen, Bart
6
Натан Аке
4
Вірджил ван Дейк
4
De Ligt, Matthijs
2
Dumfries, Denzel
38
Gravenberch, Ryan
14
Reijnders, Tijani
22
Schouten, Jerdy
18
Gakpo, Cody
9
Brobbey, Brian
10
Simons, Xavi
1
Ter Stegen, Marc-Andre
6
Kimmich, Joshua
4
Tah, Jonathan
4
Schlotterbeck, Nico
22
Raum, David
8
Andrich, Robert
13
Паскаль Гросс
10
Wirtz, Florian
29
Havertz, Kai
42
Musiala, Jamal
26
Undav, Deniz
Стартовий склад
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 9
    Brobbey, Brian
    Форвард
  • 10
    Simons, Xavi
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 22
    Schouten, Jerdy
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 2
    Dumfries, Denzel
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
  • 26
    Undav, Deniz
    Форвард
  • 10
    Wirtz, Florian
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 8
    Andrich, Robert
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 4
    Tah, Jonathan
    Форвард
  • 4
    Schlotterbeck, Nico
  • 22
    Raum, David
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рональд Куман
  • Юлиан Нагельсманн
LIVE
Трансляція матчу Нідерланди - Німеччина
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Давіде Масса.
Запасні: Олей (в), Флеккен (в), Хато, Ван Геке, Вегхорст, Гертрейда, Зіркзе, Клюйверт, Мален, Тімбер К., Тімбер Ю.
Інфо
Стартовий склад Нідерландів: Вербрюгген — Аке, Ван Дейк (к), Де Лігт, Думфріс — Гравенберх, Рейндерс, Схаутен — Гакпо, Броббі, Сімонс. Головний тренер — Рональд Куман.
Запасні: Бауманн (в), Нюбель (в), Антон, Баєр, Хенрікс, Джан, Кох, Міттельштадт, Павлович, Стіллер, Фюріх.
Інфо
Стартовий склад Німеччини: тер Штеген — Раум, Шлоттербек, Та, Кімміх (к) — Гросс, Андріх — Гаверц — Мусіала, Вірц — Ундав. Головний тренер — Юліан Нагельсманн.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го туру дивізіону А Ліги націй УЄФА Нідерланди – Німеччина.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні ОАЕ ОАЕ 0 Іран Іран 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Бахрейн Бахрейн 0 Японія Японія 5 Завершено 19:00 - Сьогодні Молдова Молдова 1 Сан-Марино Сан-Марино 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Латвія Латвія 1 Фарерські острови Фарерські острови 0 Завершено 15:00 - Сьогодні Китай Китай 1 Саудівська Аравія Саудівська Аравія 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Нідерланди - Німеччина 10.09.2024, Ліга Націй

Поєдинок між командою Нідерланди та командою Німеччина проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Йохан Кройф Арена.

Дата проведення матчу: 10.09.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Нідерланди та командою Німеччина:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Німеччина, тоді як команда Нідерланди залишилася з поразкою . Зіткнення Німеччина та Нідерланди у попередньому футбольному матчі 26.03.2024 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Рональд Куман и Юлиан Нагельсманн розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Нідерланди - Німеччина можна подивитися 10.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Нідерланди - Німеччина, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал

Попередній поєдинок команди Нідерланди був зіграний проти Боснія і Герцеговина - 07.09.2024, у рамках турніру Ліга Націй 2024/2025 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Команда гостей

Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Минулий матч команди Німеччина був зіграний проти Угорщина - 07.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 2024/2025 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Слідкуйте за результатами матчу Нідерланди - Німеччина онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Націй та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.