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Чехія - Україна онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 10 вересня 2024, 21:45 - Sinobo Stadium . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Битон, Джон
Рейтинг матчу:
Чехія
0 - 0
Оновити
2'
Україна
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Хід матчу
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Чехія
22%
Нічия
24%
Україна
55%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Czechia have won 1 times, there have been 2 draws while Ukraine have won 2 times. The goal difference is 6-4 in favour of Czechia.
  • Czechia have won 4 home matches in a row.
  • Czechia haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Czechia have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Czechia have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Czechia wins 1st half in 16% of their matches, Ukraine in 25% of their matches.
  • Czechia wins 16% of halftimes, Ukraine wins 25%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Czechia leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Ukraine leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Czechia is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Ukraine is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • Ukraine have lost just 1 of their last 5 games against Czechia (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Czechia won 1, Ukraine won 2, 2 draws.
  • Czechia scores 1.2 goals in a match against Ukraine and Ukraine scores 0.8 goals against Czechia (on average).
  • Average number of goals in meetings between Czechia and Ukraine is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Czechia and Ukraine is 1.2.
  • Czechia scores 2.67 goals when playing at home and Ukraine scores 1.62 goals when playing away (on average).
  • Czechia haven't won in their last 4 games.
  • Ukraine's performance of the last 5 matches is better than Czechia's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чехія
3
Перемог
7
Ігор
2
Перемог
Україна
Євро U-17 2025
23.05.2024 - 18:00 Україна 1 - 3 Завершено Чехія
Збірна України 2021/2022
08.09.2021 - 21:45 Чехія 1 - 1 Завершено Україна
Ліга Націй 2018/2019
16.10.2018 - 21:45 Україна 1 - 0 Завершено Чехія
Ліга Націй 2018/2019
06.09.2018 - 21:45 Чехія 1 - 2 Завершено Україна
Останні матчі - Чехія
Ліга Націй 2024/2025
07.09.2024 - 19:00 Грузія 4 - 1 Завершено Чехія П
Євро 2024 2024
26.06.2024 - 22:00 Чехія 1 - 2 Завершено Туреччина П
Євро 2024 2024
22.06.2024 - 16:00 Грузія 1 - 1 Завершено Чехія Н
Євро 2024 2024
18.06.2024 - 22:00 Португалія 2 - 1 Завершено Чехія П
Міжнародні товариські матчі 2024
10.06.2024 - 19:00 Чехія 2 - 1 Завершено Північна Македонія В
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Останні матчі - Україна
Ліга Націй 2024/2025
07.09.2024 - 21:45 Україна 1 - 2 Завершено Албанія П
Молодіжна збірна 2024/2025
06.09.2024 - 19:00 Україна 2 - 1 Завершено Сербія В
Олимпиада 2024/2025
30.07.2024 - 18:00 Україна 0 - 2 Завершено Аргентина П
Олимпиада 2024/2025
27.07.2024 - 18:00 Україна 2 - 1 Завершено Марокко В
Євро U-19 2024/2025
25.07.2024 - 21:00 Франція 1 - 0 Завершено Україна П
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Новини команд
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Чехія
22%
Нічия
24%
Україна
55%
Склади команд
17
Kovar, Matej
30
Zeleny, Jaroslav
18
Krejci, Ladislav
41
Vitik, Martin
17
Provod, Lukas
6
Cerv, Lukas
28
Soucek, Tomas
5
Coufal, Vladimir
31
Sulc, Pavel
25
Chory, Tomas
18
Cerny, Vaclav
1
Trubin, Anatoliy
24
Tymchyk, Oleksandr
27
Ілля Забарний
22
Микола Матвієнко
19
Віталій Миколенко
6
Тарас Степаненко
7
Андрій Ярмоленко
10
Микола Шапаренко
17
Олександр Зінченко
10
Mudryk, Mykhailo
11
Vanat, Vladyslav
Стартовий склад
  • 31
    Sulc, Pavel
    Півзахисник
  • 25
    Chory, Tomas
  • 18
    Cerny, Vaclav
    Форвард
  • 17
    Provod, Lukas
    Форвард
  • 6
    Cerv, Lukas
    Півзахисник
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 30
    Zeleny, Jaroslav
    Захисник
  • 18
    Krejci, Ladislav
    Півзахисник
  • 41
    Vitik, Martin
    Захисник
  • 17
    Kovar, Matej
    Воротар
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 17
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Trubin, Anatoliy
Запасні гравці
Тренери
  • Иван Гашек
  • Ребров, Сергей
LIVE
Трансляція матчу Чехія - Україна
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
1'
Чехи пішли на нашу половину з перших хвилин.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Україна до цього програла Албанії (1:2).
Інфо
Чехія до цього програла Грузії (1:4).
Запасні: Бущан, Лунін, Конопля, Бондар, Таловєров, Кабаєв, Маліновський, Яремчук, Судаков, Циганков, Бражко, Піхальонок.
Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко, Степаненко, Зінченко — Ярмоленко, Ванат, Мудрик.
Запасні: Задражил, Маркович, Зіма, Гранач, Гложек, Шик, Чванчара, Кушей, Калвах, Лінгр, Крал.
Чехія: Коварж — Вітік, Крейчі, Зелени — Цоуфал, Соучек, Черв, Провод — Черни, Шульц — Хори.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Джон Бітон (Мазервелл, Шотландія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B1. На полі стадіону Еден Арена (Прага, Чехія) зіграють Чехія та Україна.
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Анонс матчу Чехія - Україна 10.09.2024, Ліга Націй

Поєдинок між командою Чехія та командою Україна проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Sinobo Stadium.

Дата проведення матчу: 10.09.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Чехія та командою Україна:

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Чехія, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Чехія у попередньому футбольному матчі 23.05.2024 закінчилось з рахунком: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Иван Гашек и Ребров, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чехія - Україна можна подивитися 10.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Чехія - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чехія
Країна: Чехия
Тренер: Ярослав Шилгавы

Минулий поєдинок команди Чехія був зіграний проти Грузія - 07.09.2024, у рамках турніру Ліга Націй 2024/2025 та закінчився перемогою команди Грузія.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Попередній матч команди Україна був зіграний проти Албанія - 07.09.2024, у рамках турніру Ліга Націй 2024/2025 та закінчився перемогою команди Албанія.

Слідкуйте за результатами матчу Чехія - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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