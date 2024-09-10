Чехія - Україна онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Чехія - Україна 10.09.2024, Ліга Націй

Поєдинок між командою Чехія та командою Україна проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Sinobo Stadium.

Дата проведення матчу: 10.09.2024

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Чехія та командою Україна:

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Чехія, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Чехія у попередньому футбольному матчі 23.05.2024 закінчилось з рахунком: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Иван Гашек и Ребров, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чехія - Україна можна подивитися 10.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Чехія - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чехія

Країна: Чехия

Тренер: Ярослав Шилгавы



Минулий поєдинок команди Чехія був зіграний проти Грузія - 07.09.2024, у рамках турніру Ліга Націй 2024/2025 та закінчився перемогою команди Грузія.

Команда гостей

Назва: Україна

Країна: Украина

Тренер: Александр Петраков



Попередній матч команди Україна був зіграний проти Албанія - 07.09.2024, у рамках турніру Ліга Націй 2024/2025 та закінчився перемогою команди Албанія.

Слідкуйте за результатами матчу Чехія - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Націй та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.