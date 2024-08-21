Зальцбург - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зальцбург - Динамо 27.08.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Зальцбург (Зальцбург) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Ред Булл Арена.

Дата проведення матчу: 27.08.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Зальцбург (Зальцбург) та командою Динамо (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Зальцбург, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Зальцбург у попередньому футбольному матчі 21.08.2024 закінчилось з рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зальцбург (Зальцбург)

Рік заснування Зальцбург (Зальцбург): 1933

Країна: Австрия

Тренер: Роджер Шмидт



Минулий матч команди Зальцбург був зіграний проти Динамо - 21.08.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зальцбург.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Зальцбург - 21.08.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зальцбург.

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