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Зальцбург - Динамо онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 27 серпня 2024, 22:00 - Ред Булл Арена
Головний суддя: Meler, Halil Umut
Рейтинг матчу:
Зальцбург
Зальцбург
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
Хто переможе?
57 Користувачів зробило свій вибір
Зальцбург
26%
Нічия
25%
Динамо
49%
Цікаві факти
  • FC Salzburg haven't lost in their last 14 games.
  • FC Salzburg have won 5 home matches in a row.
  • FC Salzburg haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 6 games.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 5 matches away from home.
  • The result of the first leg: FC Dynamo Kyiv - FC Salzburg 0-2.
  • FC Salzburg have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Salzburg wins 1st half in 59% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 48% of their matches.
  • FC Salzburg wins 59% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 48%.
  • When FC Salzburg leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When FC Salzburg is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 42% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Salzburg.
  • FC Salzburg scores 2.46 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 2.04 goals when playing away (on average).
  • The winner of their last meeting was FC Salzburg.
  • On their last meeting FC Salzburg won by 2 goals.
  • FC Salzburg's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kyiv's.
Особисті зустрічі
Зальцбург
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.08.2024 - 22:00 Динамо 0 - 2 Завершено Зальцбург
Останні матчі - Зальцбург
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.08.2024 - 22:00 Динамо 0 - 2 Завершено Зальцбург В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
13.08.2024 - 20:00 Твенте 3 - 3 Завершено Зальцбург Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.08.2024 - 21:45 Зальцбург 2 - 1 Завершено Твенте В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.12.2023 - 22:00 Зальцбург 1 - 3 Завершено Бенфіка П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Зальцбург Н
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Останні матчі - Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.08.2024 - 22:00 Динамо 0 - 2 Завершено Зальцбург П
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 18:00 Карпати 1 - 3 Завершено Динамо В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
13.08.2024 - 21:45 Рейнджерс 0 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.08.2024 - 18:00 Верес 1 - 2 Завершено Динамо В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.08.2024 - 21:00 Динамо 1 - 1 Завершено Рейнджерс Н
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Хто переможе?
57 Користувачів зробило свій вибір
Зальцбург
26%
Нічия
25%
Динамо
49%
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу з Туреччини: Халіл Умут Мелер
Головний тренер Динамо Київ: Олександр Шовковський
На лаві запасних: Брагару, Біловар, Волошин, Вівчаренко, Караваєв, Лонвейк, Михайленко, Нещерет, Олексієнко, Рубчинський, Себальйос, Супряга
Інфо
Стартовий склад Динамо Київ (4-3-3): Бущан - Дубінчак, Михавко, Попов, Тимчик - Шапаренко, Бражко, Піхальонок - Кабаєв, Ванат, Ярмоленко
Головний тренер РБ Зальцбург: Пепейн Лейндерс
На лаві запасних: Бланк, Гурна-Дуат, Діакіте, Діамбу, Лукич, Мелльберг, Нене, Око, Ратков, Хамзич, Шлагер
Інфо
Стартовий склад РБ Зальцбург (4-3-3): Блазвіх - Дедич, Байду, Пйонтковський, Ван дер Бремпт - Чергорд, Капальдо, Бідструп - Глух, Єо, Дагім
Нагадаємо, що попередній матч закінчився з рахунком 2:0 на користь Зальцбурга. Переможець за сумою двох поєдинків отримає путівку в фінальний етап Ліги чемпіонів, а друга команда - у Лігу Європи
Матч пройде у Зальцбурзі, Австрія, на Ред Булл Арені та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому РБ Зальцбург прийме у гостях Динамо Київ
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Останні матчі
Завершено 22:30 - Вчора Вільярреал Вільярреал 4 Сельта Сельта 3 Завершено 21:45 - Вчора Еллас Верона Еллас Верона 0 Ювентус Ювентус 3 Завершено 20:00 - Вчора Корона Корона 2 Сталь Сталь 1 Завершено 20:00 - Вчора Хапоель Іроні Хапоель Іроні 0 Хапоель Хапоель 1 Завершено 19:30 - Вчора Кальярі Кальярі 1 Комо Комо 1

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Анонс матчу Зальцбург - Динамо 27.08.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Зальцбург (Зальцбург) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Ред Булл Арена.

Дата проведення матчу: 27.08.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Зальцбург (Зальцбург) та командою Динамо (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Зальцбург, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Зальцбург у попередньому футбольному матчі 21.08.2024 закінчилось з рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зальцбург - Динамо можна подивитися 27.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Зальцбург - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зальцбург (Зальцбург)
Рік заснування Зальцбург (Зальцбург): 1933
Країна: Австрия
Тренер: Роджер Шмидт

Минулий матч команди Зальцбург був зіграний проти Динамо - 21.08.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зальцбург.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Зальцбург - 21.08.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зальцбург.

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