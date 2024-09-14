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Полісся - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 15 вересня 2024, 18:00 - Tsentralnyi Stadion . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Копиевски, Виктор
Рейтинг матчу:
Полісся
Житомир
0 - 0
Оновити
12'
Верес
Ровно
Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
37%
Нічия
30%
Верес
33%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Polissya Zhytomyr have won 2 times, there have been 3 draws while Veres Rivne have won 1 times.
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 40% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in their last 4 games.
  • Veres Rivne have lost none of their last 5 away matches.
  • Oleksandr Nazarenko is FC Polissya Zhytomyr's top scorer with 5 goals. Vladislav Sharay has scored 2 times for Veres Rivne.
  • A year ago, Veres Rivne were number 16 in the table with 1 points. Now they are number 12 with 4 points.
  • FC Polissya Zhytomyr have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 27% of their matches, Veres Rivne in 28% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 27% of halftimes, Veres Rivne wins 28%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 35% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than Veres Rivne.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost just 1 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Polissya Zhytomyr won 3, Veres Rivne won 1, 1 draws.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.6 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 1.4 goals against FC Polissya Zhytomyr (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Polissya Zhytomyr and Veres Rivne is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Polissya Zhytomyr and Veres Rivne is 2.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.19 goals when playing at home and Veres Rivne scores 0.83 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Полісся
5
Перемог
11
Ігор
4
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.12.2023 - 17:00 Полісся 1 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.07.2023 - 19:00 Верес 0 - 2 Завершено Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
10.02.2023 - 11:00 Верес 3 - 4 Завершено Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершено Полісся
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 18:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 13:00 Полісся 4 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 15:30 Полісся 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 18:36 Шахтар 0 - 1 Завершено Полісся В
Ліга конференцій 2024/2025
01.08.2024 - 19:00 Полісся 1 - 2 Завершено Олімпія П
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 13:00 Верес 1 - 3 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Верес В
Кубок України 2024/2025
22.08.2024 - 17:00 Металіст 1925 0 - 4 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 15:35 Верес 0 - 2 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.08.2024 - 18:00 Верес 1 - 2 Завершено Динамо П
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
37%
Нічия
30%
Верес
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 8
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 9
    Hernandez, Luifer
    Півзахисник
  • 11
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 23
    Євген Волинець
    Воротар
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 34
    Vialle
    Захисник
  • 37
    Costa, Talles
    Півзахисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 6
    Kutsia, Giorgi
    Півзахисник
  • 7
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 17
    Yuriiovych, Protasevych Mykhailo
    Захисник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Півзахисник
  • 23
    Андрій Кожухар
    Воротар
  • 33
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 95
    Євген Шевченко
    Захисник
  • 99
    Luan Campos
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Ashur, Imad
  • Олег Шандрук
Трансляція
8'
Крушинський з розвороту пробив з-за меж штрафного, але м'яч влучив у суперника
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гайдучик відкриває рахунок! Шарай виконав дальній навіс з лівого флангу, Гайдучик виграв боротьбу в Чоботенка і головою переправив м'яч під дальню стійку! Рахунок стає 1:0 на користь Вереса
3'
Команди доволі активно розпочали матч, але поки не зуміли наблизитися до воріт суперника
1'
Офсайд
Швидка спроба атаки Вереса закінчилася положенням поза грою
1'
Свисток
Олександр Афанасьєв дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Олександр Афанасьєв. Арбітр VAR: Віктор Копієвський
Головний тренер Вересу: Олег Шандрук
На лаві запасних: Когут, Ющишин, Гакман, Чечер, Сміян, Баран, Кльоц, Кучеров, Дахновський, Морозко, Годя, Мрвальєвич
Інфо
Стартовий склад Вересу (4-4-2): Кожухар - Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Протасевич - Шарай, Куція, Яго, Луан - Гайдучик, Степанюк
Головний тренер Полісся: Імад Халед Ашур
На лаві запасних: Брістріч, Пайшао Соуза, Шастал, Лєднєв, Мустафаєв, Борел, Макуана, Мельниченко, Майсурадзе, Матіч, Кудрик, Поспєлов
Інфо
Стартовий склад Полісся (4-1-2-3): Волинець - Смоляков, Чоботенко, Далстелла Віале, Михайличенко - Бабенко - Таллес, Крушинський - Назаренко, Луіфер, Гуцуляк
Напередодні матчу Полісся має в своєму активі десять очок та займає четверту сходинку турнірної таблиці, але, разом з Динамо, яке на другій сходинці, має гру в запасі. Верес лише однин раз виграв і зіграв нічию, що дозволяє їм розташуватися лише на тринадцятій сходинці турнірної таблиці
Матч пройде на Центральному стадіоні в Житомирі та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу шостого туру іспанської Ла Ліги, в якому Полісся прийме у гостях Верес
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Анонс матчу Полісся - Верес 15.09.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Полісся (Житомир) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 15.09.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Полісся (Житомир) та командою Верес (Ровно):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Полісся та Верес у попередньому футбольному матчі 01.12.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Ashur, Imad и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - Верес можна подивитися 15.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Полісся - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній матч команди Полісся був зіграний проти Чорноморець - 31.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Попередній матч команди Верес був зіграний проти Лівий Берег - 01.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

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