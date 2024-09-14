Полісся - Верес онлайн трансляція матчу

Матч між командою Полісся (Житомир) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.
Дата проведення матчу: 15.09.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між клубами Полісся (Житомир) та командою Верес (Ровно):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Полісся та Верес у попередньому футбольному матчі 01.12.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Ashur, Imad и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Попередній матч команди Полісся був зіграний проти Чорноморець - 31.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Попередній матч команди Верес був зіграний проти Лівий Берег - 01.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.
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