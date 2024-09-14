Полісся - Верес онлайн трансляція матчу

Напередодні матчу Полісся має в своєму активі десять очок та займає четверту сходинку турнірної таблиці, але, разом з Динамо, яке на другій сходинці, має гру в запасі. Верес лише однин раз виграв і зіграв нічию, що дозволяє їм розташуватися лише на тринадцятій сходинці турнірної таблиці