Шахтар - Карпати онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 14.09.2024
Час початку матчу: 18:00
Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти ФК Олександрія - 24.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпаты (Львов): 2021
Країна: Украина
Попередній поєдинок команди Карпати був зіграний проти Ворскла - 31.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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