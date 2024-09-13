Шахтар - Карпати онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Карпати 14.09.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 14.09.2024

Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти ФК Олександрія - 24.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Карпати (Львов)

Рік заснування Карпаты (Львов): 2021

Країна: Украина



Попередній поєдинок команди Карпати був зіграний проти Ворскла - 31.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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