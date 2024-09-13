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Шахтар - Карпати онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 вересня 2024, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
0 - 0
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2'
Карпати
Львов
Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
31%
Нічия
34%
Карпати
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and Karpaty Lviv when FC Shakhtar Donetsk is playing at home is 3-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and Karpaty Lviv is 3-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 12 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 12 times, there have been 0 draws while Karpaty Lviv have won 0 times. The goal difference is 34-4 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 30 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 24 times, there have been 3 draws while Karpaty Lviv have won 3 times. The goal difference is 76-20 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 30% of their goals between the minutes 61-75?
  • Karpaty Lviv haven't won any of their last 10 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to Karpaty Lviv in their last 12 encounters.
  • Karpaty Lviv have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 43% of their matches, Karpaty Lviv in 50% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 43% of halftimes, Karpaty Lviv wins 50%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 3 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Karpaty Lviv leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than Karpaty Lviv.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against Karpaty Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 5, Karpaty Lviv won 0, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Karpaty Lviv.
  • Karpaty Lviv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 4 goals in a match against Karpaty Lviv and Karpaty Lviv scores 0.2 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and Karpaty Lviv is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and Karpaty Lviv is 2.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.89 goals when playing at home and Karpaty Lviv scores 1.15 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.08.2024 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 18:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 18:36 Шахтар 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 5 Завершено Шахтар В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
27.07.2024 - 20:05 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо Н
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Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 13:00 Карпати 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 19:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Карпати П
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 18:00 Карпати 3 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 18:00 Карпати 1 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 15:30 Карпати 3 - 0 Завершено Кривбас В
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Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
31%
Нічия
34%
Карпати
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 4
    Franjic, Bartol
    Захисник
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 13
    Pedrinho Azevedo
    Захисник
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 17
    Tobias
    Захисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 37
    Kevin
  • 37
    Bruninho
    Півзахисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 7
    Pidlepenets, Yevhen
    Форвард
  • 8
    Амбросій Чачуа
    Захисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 13
    Ustymenko, Denys
    Форвард
  • 23
    Alvarez, Pablo
    Півзахисник
  • 26
    Kostenko, Yan
    Півзахисник
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Воротар
  • 44
    Тарас Саків
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Марино Пушич
  • Владислав Лупашко
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арібтр — Андрій Коваленко.
Запасні: Фесюн (в), Азаров, Грам, Егіналду, Конопля, Марлон, Невертон, Педріньйо, Степаненко, Траоре, Фарина, Швед.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник — Педріньйо, Франьїч, Бондар, Тобіас — Криськів — Кевін, Судаков, Бондаренко, Зубков (к) — Сікан. Головний тренер — Маріно Пушич.
Запасні: Кінарейкін (в), Векляк, Педрозу, Клименко, Кузик, Невес, Полегенько, Рябов, Стеніо, Тлумак, Шах.
Інфо
Стартовий склад Карпат: Кемкін — Саків, Адамюк, Бабогло, Мірошніченко — Альварес, Бруніньйо, Чачуа (к) — Костенко, Устименко, Підлепенець. Головний тренер — Владислав Лупашко.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 6-го туру УПЛ Шахтар – Карпати.
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Останні матчі
Завершено 16:00 - Сьогодні Комо Комо 2 Болонья Болонья 1 Завершено 15:45 - Сьогодні Лехія Лехія 1 Радомяк Радомяк 0 Завершено 15:30 - Сьогодні Зоря Зоря 0 Динамо Динамо 2 Завершено 15:00 - Сьогодні Нива-2 Нива-2 0 ФК Куликів ФК Куликів 1 Завершено 15:00 - Сьогодні Мальорка Мальорка 1 Вільярреал Вільярреал 1

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Анонс матчу Шахтар - Карпати 14.09.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 14.09.2024
Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти ФК Олександрія - 24.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпаты (Львов): 2021
Країна: Украина

Попередній поєдинок команди Карпати був зіграний проти Ворскла - 31.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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