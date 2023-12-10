Ворскла - Рух онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - Рух 15.09.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 15.09.2024

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ворскла (Полтава) та командою Рух (Львов):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ворскла та Рух у попередньому футбольному матчі 10.12.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Минулий матч команди Ворскла був зіграний проти Карпати - 31.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Попередній поєдинок команди Рух був зіграний проти Інгулець - 30.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

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