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Ворскла - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 15 вересня 2024, 13:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Balakin, Mikola
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
До початку
00 : 00 : 00
Рух
Львов
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
38%
Нічия
27%
Рух
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Rukh Lviv is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings, FC Vorskla Poltava have won 2 times, there have been 4 draws while FC Rukh Lviv have won 2 times. The goal difference is 11-10 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • Last season's matches: 1-1 (FC Vorskla Poltava at home) and 4-1 (FC Rukh Lviv at home).
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 54% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Rukh Lviv have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 27% of their matches, FC Rukh Lviv in 27% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 27% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 27%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 0, FC Rukh Lviv won 2, 3 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Vorskla Poltava scores 0.6 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 1.4 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Rukh Lviv is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Rukh Lviv is 0.8.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.31 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.56 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ворскла
2
Перемог
8
Ігор
2
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
10.12.2023 - 13:00 Ворскла 1 - 1 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.08.2023 - 19:00 Рух 4 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Рух
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 13:00 Карпати 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.08.2024 - 19:35 Ворскла 2 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.08.2024 - 15:30 Лівий Берег 0 - 3 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 5 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
24.05.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Ворскла П
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.08.2024 - 18:00 Рух 5 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 15:30 Рух 3 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 3 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 4 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Рух 1 - 2 Завершено Динамо П
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
38%
Нічия
27%
Рух
35%
Трансляція
Інфо
Арбітр — Микола Балакін.
Запасні: Єрмолов (в), Ковталюк, Кулаковський, Ндукве, Нестеренко, Островський, Прус, Хрипчук, Черниш, Шкрієль, Ізотов.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко — Пердута (к), Чорноморець, Гучек, Крупський — Челядін, Скляр, Павлюк — Мʼякушко, Ієде, Кане. Головний тренер — Сергій Долганський.
Запасні: Герета (в), Денисов, Клайвер, Лях, Рунич, Семотюк, Товарницький.
Інфо
Стартовий склад Руха: Ледвій — Роман, Холод, Дідик, Сич — Підгурський (к) — Карабін, Федор, Притула, Квасниця — Краснопір. Головний тренер — Віталій Пономарьов.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 6-го раунду УПЛ між Ворсклою і Рухом.
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Останні матчі
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Анонс матчу Ворскла - Рух 15.09.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 15.09.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ворскла (Полтава) та командою Рух (Львов):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ворскла та Рух у попередньому футбольному матчі 10.12.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Минулий матч команди Ворскла був зіграний проти Карпати - 31.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Попередній поєдинок команди Рух був зіграний проти Інгулець - 30.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

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