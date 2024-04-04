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Зоря - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 вересня 2024, 15:30 - Славутич-Арена . Трансляція: UPL-TV
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
23%
Нічия
23%
Динамо
53%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Dynamo Kyiv when FC Zorya Lugansk is playing at home is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Dynamo Kyiv is 0-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 21 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 2 times, there have been 5 draws while FC Dynamo Kyiv have won 14 times. The goal difference is 42-22 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 49 meetings, FC Zorya Lugansk have won 6 times, there have been 12 draws while FC Dynamo Kyiv have won 31 times. The goal difference is 101-41 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Last season FC Dynamo Kyiv won both games against FC Zorya Lugansk (2-0 at home and 3-0 away).
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Dynamo Kyiv have lost none of their last 6 away matches.
  • A year ago, FC Zorya Lugansk were number 12 in the table with 5 points. Now they are number 6 with 9 points.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 31% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 50% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 31% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 50%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 3 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 42% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 2, FC Dynamo Kyiv won 2, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk scores 1 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 1.6 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Dynamo Kyiv is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Dynamo Kyiv is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.17 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 2.09 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Зоря
6
Перемог
39
Ігор
23
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.04.2024 - 15:30 Зоря 0 - 3 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:05 Динамо 0 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Динамо
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.08.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 15:30 Рух 3 - 0 Завершено Зоря П
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 13:00 Олімпія 1 - 4 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 13:45 Зоря 1 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.08.2024 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Зоря В
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.08.2024 - 22:00 Зальцбург 1 - 1 Завершено Динамо Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.08.2024 - 22:00 Динамо 0 - 2 Завершено Зальцбург П
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 18:00 Карпати 1 - 3 Завершено Динамо В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
13.08.2024 - 21:45 Рейнджерс 0 - 2 Завершено Динамо В
Показати більше
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
23%
Нічия
23%
Динамо
53%
Трансляція
Інфо
Динамо йде четвертим із 3 перемогами — 9 очок.
Інфо
Зоря йде шостою з 3 перемогами та 2 поразками — 9 очок.
Запасні: Нещерет, Моргун, Дячук, Волошин, Шапаренко, Рубчинський, Андрієвський, Караваєв, Малиш, Себальйос, Дубінчак, Брагару.
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Біловар, Бражко, Вівчаренко — Михайленко, Буяльський, Піхальонок — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.
Запасні: Сапутін, Мацапура, Ескінья, Нваезе, Кораблін, Вакула, Жуніньйо, Ндур.
Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Башич, Джордан, Вантух — Кирюханцев, Хахльов, Дришлюк, Мічин — Будківський, Антюх.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Роман Блавацький (Львів, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського (Київ, Україна) зіграють луганська Зоря та Динамо Київ.
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Останні матчі
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Анонс матчу Зоря - Динамо 14.09.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Зоря (Луганск) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 14.09.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Зоря (Луганск) та командою Динамо (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Динамо у попередньому футбольному матчі 04.04.2024 закінчилось з такими результатами: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Динамо можна подивитися 14.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Минулий матч команди Зоря був зіграний проти Оболонь - 30.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти ЛНЗ - 01.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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